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Broadridge 为未来金融业扩大规模
人们在周围带有显示股票图表的显示器的房间里工作

每天六万亿美元。美股交易及代理业务市场占有率领先。这些都是 Broadridge Financial Solutions 面临的风险。准确性和可靠性不是奢侈品，而是必需品。即使是日常流程中最小的失误也可能危及公司的声誉，而且危及华尔街本身的稳定。

Broadridge 是金融服务行业核心的金融科技英雄，这家公司默默无闻地为全球金融市场的日常交易提供支持。

“金融业贯穿我们的业务始终”，Broadridge 首席信息官 (CIO) Mark Schlesinger 说道。“我们通过丰富的用户参与、优化效率、规避风险和促进增长来帮助企业实现业务转型。”

为了充分利用行业对技术驱动型解决方案日益增长的需求，Schlesinger 和他的团队寻求将现有基础设施外包，降低内部成本，提高速度和可扩展性。为此，Broadridge 需要一个在每个环节都值得信赖的合作伙伴。

“我们最终一致认为 IBM 是适合 Broadridge 的解决方案，”Schlesinger 说道，“无论是从其市场地位、金融服务地位还是交付能力来看都是如此。”

深入了解金融服务的未来

处理速度更快

 

将关键系统的处理速度提高 20–30 %

更快的数据迁移

 

实现全面数据迁移所需的时间 7 个周末
我们能够在七个周末内完成这项工作，而这本来可能需要九个月到一年的时间。 Scott Anderson IT 副总裁 Broadridge Financial Solutions

IBM 咨询 的一个团队与 Broadridge 携手制定了一项积极的项目计划，同时避免了业务中断的风险。

“我们几乎就像兄弟姐妹一样，”IBM 全球项目主管 Loyd Simpson 说道。“推拉并举，共同努力为客户争取最好的结果。”

这一艰苦努力产生了一个创新的解决方案：一个处理能力强大的私有云环境，可以应对最苛刻的交易日，并有能力处理不断增长的客户群。彻底的转变。

Broadridge 的 IT 副总裁 Scott Anderson 表示：“这对我们来说是一个真正的变化，我们基本上从拥有自己的资产转变为真正的外包关系，并由 IBM 为我们管理。”
创新解决方案的新一代技术

挑战显而易见：将数据和处理过程完全迁移到新的灵活且可扩展的系统中。任务虽然复杂，但可以完成。真正的问题是找到时间。

由于 Broadridge 需要与全球金融市场保持同步，因此工作日禁止进入。IBM 提出了一个新奇的想法：周末怎么办？借助 IBM iSeries 云技术，Broadridge 可以比设计全新系统更快地迁移到私有云基础设施。

通过周末工作，仅用七个周末就完成了迁移。这样，该项目就在四个月的期限内完成了。

“我们能够在七个周末内完成这项工作，而这本来可能需要九个月到一年的时间，”Anderson 说。

除了在截止日期前完成任务外，Broadridge 及其客户从未懈怠。迁移工作顺利完成，新平台提供“坚如磐石、日复一日的服务”，Schlesinger 说。这使得 Broadridge 能够以快 20 - 30% 的处理速度交付许多关键的、大容量的和面向客户的系统。新的云技术使公司能够更快地接待客户。同时，它还具有可扩展性，可以将业务扩展到全球新市场。

“在内部，我们称之为 Broadridge 3.0，因为它实际上是将 Broadridge 提升到一个新的水平，”Schlesinger 说。“这就是我们所说的创新 ABCD，利用新一代技术：A 代表人工智能和机器人技术，B 代表区块链解决方案，C 代表云技术，D 代表数字技术。”
在内部，我们称之为 Broadridge 3.0，因为它实际上是将 Broadridge 提升到一个新的水平。 Mark Schlesinger Broadridge Financial Solutions 首席信息官
创新路线图

Schlesinger 和 Broadridge 并没有就此止步。这次转型非常成功，他们很快就找到了下一个将业务推向未来的机会。作为多年战略合作的一部分，Broadridge 将创建由 IBM 提供支持的 Broadridge 私有云。该公司将把其全球基础设施的很大一部分转移到 IBM，实施Red Hat OpenShift  （链接位于 ibm.com 以外）平台—业界最全面的 Kubernetes 平台。

Schlesinger 说：“加快我们的云战略将使客户能够利用行业领先、高度灵活和有弹性的技术平台，并使 Broadridge 能够加快我们的产品路线图，使我们的客户能够更快地获得新的行业解决方案。”
Broadridge 标志
Broadridge 简介

Broadridge （链接位于 ibm.com 以外）成立于 2007 年，是一家全球金融科技公司，收入超过 40 亿美元。该公司每天与世界上一些最大的公司和金融机构合作，处理数百万美元的交易，并为超过 75% 的北美家庭提供通信支持。
解决方案组件 IBM® Consulting IBM ISeries Red Hat OpenShift
采取下一步行动
利用数据打击人口贩运 ISO 20022 如何启动一家瑞士银行的数字化转型 大多数越南人没有银行账户。Techcombank 想改变这种状况。
脚注

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2020 年 9 月在美国制作。

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