挑战显而易见：将数据和处理过程完全迁移到新的灵活且可扩展的系统中。任务虽然复杂，但可以完成。真正的问题是找到时间。

由于 Broadridge 需要与全球金融市场保持同步，因此工作日禁止进入。IBM 提出了一个新奇的想法：周末怎么办？借助 IBM iSeries 云技术，Broadridge 可以比设计全新系统更快地迁移到私有云基础设施。

通过周末工作，仅用七个周末就完成了迁移。这样，该项目就在四个月的期限内完成了。

“我们能够在七个周末内完成这项工作，而这本来可能需要九个月到一年的时间，”Anderson 说。

除了在截止日期前完成任务外，Broadridge 及其客户从未懈怠。迁移工作顺利完成，新平台提供“坚如磐石、日复一日的服务”，Schlesinger 说。这使得 Broadridge 能够以快 20 - 30% 的处理速度交付许多关键的、大容量的和面向客户的系统。新的云技术使公司能够更快地接待客户。同时，它还具有可扩展性，可以将业务扩展到全球新市场。

“在内部，我们称之为 Broadridge 3.0，因为它实际上是将 Broadridge 提升到一个新的水平，”Schlesinger 说。“这就是我们所说的创新 ABCD，利用新一代技术：A 代表人工智能和机器人技术，B 代表区块链解决方案，C 代表云技术，D 代表数字技术。”