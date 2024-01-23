每天六万亿美元。美股交易及代理业务市场占有率领先。这些都是 Broadridge Financial Solutions 面临的风险。准确性和可靠性不是奢侈品，而是必需品。即使是日常流程中最小的失误也可能危及公司的声誉，而且危及华尔街本身的稳定。
Broadridge 是金融服务行业核心的金融科技英雄，这家公司默默无闻地为全球金融市场的日常交易提供支持。
“金融业贯穿我们的业务始终”，Broadridge 首席信息官 (CIO) Mark Schlesinger 说道。“我们通过丰富的用户参与、优化效率、规避风险和促进增长来帮助企业实现业务转型。”
为了充分利用行业对技术驱动型解决方案日益增长的需求，Schlesinger 和他的团队寻求将现有基础设施外包，降低内部成本，提高速度和可扩展性。为此，Broadridge 需要一个在每个环节都值得信赖的合作伙伴。
“我们最终一致认为 IBM 是适合 Broadridge 的解决方案，”Schlesinger 说道，“无论是从其市场地位、金融服务地位还是交付能力来看都是如此。”
将关键系统的处理速度提高 20–30 %
实现全面数据迁移所需的时间 7 个周末
IBM 咨询 的一个团队与 Broadridge 携手制定了一项积极的项目计划，同时避免了业务中断的风险。
“我们几乎就像兄弟姐妹一样，”IBM 全球项目主管 Loyd Simpson 说道。“推拉并举，共同努力为客户争取最好的结果。”
这一艰苦努力产生了一个创新的解决方案：一个处理能力强大的私有云环境，可以应对最苛刻的交易日，并有能力处理不断增长的客户群。彻底的转变。
Broadridge 的 IT 副总裁 Scott Anderson 表示：“这对我们来说是一个真正的变化，我们基本上从拥有自己的资产转变为真正的外包关系，并由 IBM 为我们管理。”
挑战显而易见：将数据和处理过程完全迁移到新的灵活且可扩展的系统中。任务虽然复杂，但可以完成。真正的问题是找到时间。
由于 Broadridge 需要与全球金融市场保持同步，因此工作日禁止进入。IBM 提出了一个新奇的想法：周末怎么办？借助 IBM iSeries 云技术，Broadridge 可以比设计全新系统更快地迁移到私有云基础设施。
通过周末工作，仅用七个周末就完成了迁移。这样，该项目就在四个月的期限内完成了。
“我们能够在七个周末内完成这项工作，而这本来可能需要九个月到一年的时间，”Anderson 说。
除了在截止日期前完成任务外，Broadridge 及其客户从未懈怠。迁移工作顺利完成，新平台提供“坚如磐石、日复一日的服务”，Schlesinger 说。这使得 Broadridge 能够以快 20 - 30% 的处理速度交付许多关键的、大容量的和面向客户的系统。新的云技术使公司能够更快地接待客户。同时，它还具有可扩展性，可以将业务扩展到全球新市场。
“在内部，我们称之为 Broadridge 3.0，因为它实际上是将 Broadridge 提升到一个新的水平，”Schlesinger 说。“这就是我们所说的创新 ABCD，利用新一代技术：A 代表人工智能和机器人技术，B 代表区块链解决方案，C 代表云技术，D 代表数字技术。”
Schlesinger 和 Broadridge 并没有就此止步。这次转型非常成功，他们很快就找到了下一个将业务推向未来的机会。作为多年战略合作的一部分，Broadridge 将创建由 IBM 提供支持的 Broadridge 私有云。该公司将把其全球基础设施的很大一部分转移到 IBM，实施Red Hat OpenShift （链接位于 ibm.com 以外）平台—业界最全面的 Kubernetes 平台。
Schlesinger 说：“加快我们的云战略将使客户能够利用行业领先、高度灵活和有弹性的技术平台，并使 Broadridge 能够加快我们的产品路线图，使我们的客户能够更快地获得新的行业解决方案。”
Broadridge （链接位于 ibm.com 以外）成立于 2007 年，是一家全球金融科技公司，收入超过 40 亿美元。该公司每天与世界上一些最大的公司和金融机构合作，处理数百万美元的交易，并为超过 75% 的北美家庭提供通信支持。
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2020 年 9 月在美国制作。
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