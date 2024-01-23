在广泛评估一系列供应商后，Bravida 决定实施 IBM Planning Analytics 来转变其预算流程。

Fredrik Larsson 回忆道：“我们邀请了几家公司向我们的管理层和业务用户展示解决方案，要求他们证明其系统将如何使我们公司的各个部门受益。IBM Planning Analytics 显然提供了非常强大的功能，可以满足我们的要求，包括卓越的多功能性，而且比竞争对手的产品更具成本效益。”

Bravida 与 IBM 业务合作伙伴 Advectas 合作，在短短五周内部署了 IBM Planning Analytics，以便在下一个预算截止期限之前完成实施。Fredrik Larsson 阐述道：“我们与 Advectas 合作多年，因此深知他们非常熟悉我们的系统和流程，并且真正了解我们的战略目标。”

“当我们提及为自己设定的截止期限时，我们的 Advectas 顾问感到压力很大，但决心协助我们实现这一目标！Advectas 巨细无遗地帮助我们规划部署的方方面面，简化相关流程，确保我们按时交付实施。”

Bravida 选择在 IBM Cloud 中托管 IBM Planning Analytics，以加快部署并简化持续管理。Fredrik Larsson 解释道：“在 IBM Cloud 中托管我们的新系统是个轻松的决定。我们希望尽可能降低系统的维护成本，而且我们非常了解 IBM Cloud 所提供的高性能、可用性、灵活性和安全性。在 IBM Cloud 中部署 IBM Planning Analytics 还帮助我们快速实施解决方案，这对我们在截止期限前完成任务至关重要。如果我们选择本地选项，将无法在限期内完成部署。”

Bravida 提前完成了 IBM Planning Analytics 的基本实施，为业务用户创建了易于使用的预算系统。当区域或分公司经理制定预算时，系统会无缝集成来自公司企业资源规划 (ERP) 和工资单软件的数据，项目和服务经理全年都会及时更新这些数据。该解决方案使我们可以轻松地提前计划下一个周期的预算。

该公司在完成预算流程后，立即继续与 Advectas 的合作，以实施其他功能，并进一步提升其预算系统的效率和灵活性。该公司还与 IBM 业务合作伙伴 Addedo 合作构建了一个应用程序，以符合新的 IFRS 16 法规，该法规要求公司将租赁纳入其资产负债表。该政策增加了 Bravida 预算的复杂性，该公司租赁了约 7000 辆汽车和数百个设施。在 IBM Planning Analytics 和 Addedo 的帮助下，该公司将能够轻松满足新的准则。

