Bravida 是一家领先的物业系统安装和服务提供商，在整个北欧地区占据着重要的市场份额。为了保持快速增长，该公司在 IBM Cloud® 中部署了 IBM® Planning Analytics，以增强长期规划能力，并将预算周期缩短 90%。
当您使用办公大楼或购物中心等设施时，可能不会注意到电力、水、供暖、制冷等核心系统，直到它们停止运作，才会意识到其重要性。
Bravida 是在瑞典、丹麦、挪威和芬兰为各类设施提供关键服务安装和维护的市场领导者，近年来发展迅速。与欧洲其他地区不同，北欧地区的服务安装和维护行业较为分散，这为 Bravida 提供了夺取新市场份额的绝佳机会。
为了支持下一阶段的扩张，Bravida 看到了简化和优化预算流程的机会。该公司每年制定一份年度预算和另外三份预测。Bravida 现有的预算解决方案无法提供快速适应市场变化所需的灵活性，从而限制了公司的敏捷性。
Bravida 集团业务财务总监 Fredrik Larsson 解释道：“我们的业务建立在多个项目之上，每个项目都有许多活动部件，都需要在预算中加以考虑。以前，每当我们需要完成年度预算流程或进行更改时，都不得不聘请外部顾问提供协助。我们想要一个全新的系统，让我们能够更好地控制规划流程，并能灵活调整，以把握新机遇。”
在广泛评估一系列供应商后，Bravida 决定实施 IBM Planning Analytics 来转变其预算流程。
Fredrik Larsson 回忆道：“我们邀请了几家公司向我们的管理层和业务用户展示解决方案，要求他们证明其系统将如何使我们公司的各个部门受益。IBM Planning Analytics 显然提供了非常强大的功能，可以满足我们的要求，包括卓越的多功能性，而且比竞争对手的产品更具成本效益。”
Bravida 与 IBM 业务合作伙伴 Advectas 合作，在短短五周内部署了 IBM Planning Analytics，以便在下一个预算截止期限之前完成实施。Fredrik Larsson 阐述道：“我们与 Advectas 合作多年，因此深知他们非常熟悉我们的系统和流程，并且真正了解我们的战略目标。”
“当我们提及为自己设定的截止期限时，我们的 Advectas 顾问感到压力很大，但决心协助我们实现这一目标！Advectas 巨细无遗地帮助我们规划部署的方方面面，简化相关流程，确保我们按时交付实施。”
Bravida 选择在 IBM Cloud 中托管 IBM Planning Analytics，以加快部署并简化持续管理。Fredrik Larsson 解释道：“在 IBM Cloud 中托管我们的新系统是个轻松的决定。我们希望尽可能降低系统的维护成本，而且我们非常了解 IBM Cloud 所提供的高性能、可用性、灵活性和安全性。在 IBM Cloud 中部署 IBM Planning Analytics 还帮助我们快速实施解决方案，这对我们在截止期限前完成任务至关重要。如果我们选择本地选项，将无法在限期内完成部署。”
Bravida 提前完成了 IBM Planning Analytics 的基本实施，为业务用户创建了易于使用的预算系统。当区域或分公司经理制定预算时，系统会无缝集成来自公司企业资源规划 (ERP) 和工资单软件的数据，项目和服务经理全年都会及时更新这些数据。该解决方案使我们可以轻松地提前计划下一个周期的预算。
该公司在完成预算流程后，立即继续与 Advectas 的合作，以实施其他功能，并进一步提升其预算系统的效率和灵活性。该公司还与 IBM 业务合作伙伴 Addedo 合作构建了一个应用程序，以符合新的 IFRS 16 法规，该法规要求公司将租赁纳入其资产负债表。该政策增加了 Bravida 预算的复杂性，该公司租赁了约 7000 辆汽车和数百个设施。在 IBM Planning Analytics 和 Addedo 的帮助下，该公司将能够轻松满足新的准则。
借助 IBM Planning Analytics，Bravida 得以优化预算流程，从而节省时间并降低复杂性。
Fredrik Larsson 评论道：“IBM Planning Analytics 简单易用，大幅简化了预算流程。这个新系统使我们能够将制定新预算所需的时间，从三天（在顾问的帮助下）缩短到两个小时，且无需任何协助。”
Bravida 还受益于 IBM Planning Analytics 的灵活性。一个重要的例子是工资单，该解决方案帮助该公司适应其开展业务的四个国家或地区的不同雇佣法和税法。
Larsson 回忆道：“用我们以前的预算软件，无法创建单独的规则来整合每个国家或地区的工资单信息，这意味着我们必须手动输入这些信息。”对于一家拥有约 1 万名员工的公司来说，这是每季度都要完成的一项艰巨的任务。IBM Planning Analytics 为不同国家或地区创建多套业务规则，解决了这个问题，大大简化了预算流程。”
此前，Bravida 分支机构数量庞大，导致版本控制难以管理。现在，IBM Planning Analytics 提供的审计跟踪功能，可跟踪日志文件中的每个条目，让用户可以更轻松地搜索错误，并快速解决任何预算问题。
Fredrik Larsson 总结道：“归根结底，我们开展这个项目是为了在 Bravida 发展过程中的一个关键时刻改进决策，这是巩固我们市场地位的绝佳机会。基于 IBM Cloud 的 IBM Planning Analytics 增强了预算流程的灵活性和效率，使我们能够做出更明智的预测，推动未来的运营，从而将我们的业务提升至全新水平。”
Bravida（ibm.com 外部链接）的业务涉及令建筑物焕发活力的所有系统。该公司是一个端对端合作伙伴，提供多个技术领域的服务：电气、供暖和管道、通风、安保、消防喷淋；冷却、电力和技术设施管理。
Advectas（ibm.com 外部链接）是绩效管理和商业智能解决方案的领先供应商。员工每天与客户合作，以提高他们分析业务信息、识别成功因素和偏差、洞察趋势并提高企业内整体信息透明度的能力。
Addedo（ibm.com 外部链接）是一家发展迅速的国际咨询公司，通过其管理、应用程序和过渡性咨询，帮助客户更好地洞悉其业务绩效。
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