公共交通是一种理想的出行方式，尤其是在交通拥堵且停车费用昂贵的城市。但是，良好的交通需要优秀的规划，以确保多式联运系统平稳运行。
对于公共交通乘客来说，没有什么比错过换乘的下一班有轨电车、火车或公交车更令人沮丧的了。尤其是当公交车因为堵车而没有准时到站，才导致他们没能及时换乘时，他们就会变得焦躁不安。
交通规划人员知道，要想让客户满意，就要尽可能缩短乘客的等车时间，尤其是不同交通方式之间的换乘，例如从公共汽车换乘有轨电车或火车。但交通规划一般采用的是基于电子表格的静态方法，无法实现动态规划，对实际交通情况（例如，高峰时段车流量增加或施工导致车辆减速）的响应能力也有限。
BOGESTRA AG 负责运营德国鲁尔区中部的公共交通系统。该地区的交通网络包括 83 条公交车线路和 12 条火车线路，每年服务近 1.5 亿乘客。BOGESTRA 希望能为每一位乘客提供卓越服务。
2018 年之前，BOGESTRA 一直都使用 Microsoft Excel 电子表格来创建路线规划时间表。BOGESTRA 不仅要规划每一条公交车和火车路线，还要协调这些线路之间的换乘，例如，对于要从公交车换乘有轨电车或火车才能到达最终目的地的乘客，公司要尽量确保他们不会错过换乘车辆或不会等待太久。
缩短换乘等待时间，提升客户服务
通过实时数据可见性改进与邻区交通公司的协调和规划方法
BOGESTRA 的规划师团队有五名成员，他们采用详尽且耗时的手动规划流程。而且，如果要更改自己的时间表，公司还需要事先与其他邻区的交通运营商协调，以优化各地系统之间的联运。他们需要通过电子邮件发送电子表格，以便进行多次迭代审核，后续还要进行电话会议。
在即时通信和数字化时代，BOGESTRA 希望找到一种创新的数字化解决方案来优化规划流程。提高客户服务（尤其是线路换乘）质量是这一变革的首要驱动力。BOGESTRA 还期望提高内部效率，让规划人员能够专注于其他关键任务。
BOGESTRA 向 IBM 业务合作伙伴 Bechtle Logistik & Service GmbH（一家 IT 服务提供商）寻求帮助，想要探索可行的数字化规划解决方案。Bechtle 随后将客户介绍给了 SPOO Group GmbH，该公司曾为当地交通运营商开发了一套交通规划解决方案（ibm.com 外部链接）。
负责整体项目管理的 Bechtle 建议 BOGESTRA 在 IBM® Cloud 上部署 SPOO Group 的解决方案。IBM Cloud 具有 BOGESTRA 所需的灵活性和可扩展性，并且价格低于其他云供应商。SPOO Group 的开发人员表示使用 IBM Cloud Kubernetes Service 进行开发和部署非常轻松便捷，此外，IBM Cloud 的内置安全功能也获得了他们的赞赏。
该项目的所有参与者密切合作，以确保最终的平台满足 BOGESTRA 的需求和期望。“我们先是召开了研讨会，目的是详细记录客户的要求，”SPOO Group 首席产品官 (CPO) Florian Schindler 说道。“我们让客户深入参与需求阶段和产品开发，以确保这项技术能够满足他们的业务和市场需求。”
SPOO Group 对该解决方案进行了标准化，以便在所选 IBM Cloud 数据库技术中导入并定义相关主数据后，BOGESTRA 可以快速开始使用该平台进行规划。该平台提供了直观的用户界面，规划师能够轻松直观地了解现有路线和联运情况，包括换乘的等待时间等。
平台集成了 Google 地图，并且具有实时模拟功能，可测量乘客的步行和等待时间。该解决方案还考虑了高峰时段，采用了一种交通灯警报系统来协助规划师了解当前的等待时间，通过优化路线来避免长时间等待，从而改善服务质量。实时模拟可帮助规划师完善和改进路线。最后，平台还支持与邻区交通公司共享线路，为协调工作提供了便利。
现在，BOGESTRA 可以使用数字交通平台来规划和优化整个公共交通车队，包括线路换乘、与邻区交通公司之间的协调配合。
“借助 SPOO Group 基于 IBM 技术开发的突破性公共交通平台，我们能够在很短的时间内通过实时模拟优化 BOGESTRA 的整个路线网，从而为未来实现以客户为中心的规划奠定基础。” BOGESTRA IT 经理 Jan-Niklas Huerkamp 说道。
BOGESTRA 希望为乘客提供更好的服务，特别是减少换乘等待时间，以此提高客户满意度。对于参与规划流程的其他部门来说，该解决方案的线路共享功能也能带来好处，利用这一功能，BOGESTRA 可通过 SPOO Group 平台仪表板的 Web 界面与邻区的交通管理部门协调路线变更事宜。
“邻区的公共交通公司可以使用平台中的公共站点和线路数据，”Huerkamp 解释道。现在，公司之间能够以数字化方式与其他交通运营商实时协调时间表的变更。这样避免了之前规划流程中的所有手动迭代以及 Excel 电子表格交换，从而节省了 Huerkamp 所说的“大量时间”。
该数字解决方案还加快了 BOGESTRA 的内部规划流程，使规划人员能够专注于优化和其他关键任务。通过在 IBM Cloud 上运行可扩展解决方案并使用直观的 Web 界面，可实现多人同时工作，这与之前基于 Excel 的规划流程不同。
Huerkamp 指出：“该解决方案具有高度可用性和可扩展性。由于不需要单独的实体基础架构，既节省时间，又具备成本效益。”
该平台可助力 BOGESTRA 不断提升服务，缩短乘客的等待时间。例如，客户定义的关键绩效指标 (KPI) 可用来提醒 BOGESTRA 注意服务问题。此外，实时模拟功能可以揭示预期换乘等待时间与实际情况之间的差距，使 BOGESTRA 能够采取措施改善服务。最后，SPOO Group 计划在该解决方案中添加机器学习功能，该功能可以自动提出路线优化的改进建议。
交通公司 BOGESTRA（ibm 外部链接）于 1896 年在德国鲁尔区成立，前身为 Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft，每年服务大约 1.47 亿乘客。公司拥有 2,400 名员工，其运营的系统由 83 条公交车、地铁、火车和有轨电车线路组成，这些线路与周围的交通系统互连，共同为该地区提供服务。
Bechtle Logistik（ibm 外部链接）是 Bechtle Group 旗下的一家公司，于 1983 年在德国 Neckarsulm 成立。这家公司提供各种 IT 相关服务和解决方案，包括服务器、存储、安全和软件，员工人数超过 12,000 人。
SPOO Group（ibm 外部链接）位于德国 Baden-Württemberg 州 Denzlingen。2018 年成立之处，SPOO Group 还是一家 B2B 电子商务软件公司，随着数字时代的发展，目前致力于开发面向未来的创新解决方案，包括云计算、物联网 (IoT) 和移动应用程序。其数字交通规划解决方案（ibm 外部链接）的开发人员和用户均为时间表规划师。
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美国出品，2021 年 8 月。
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