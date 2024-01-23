对于公共交通乘客来说，没有什么比错过换乘的下一班有轨电车、火车或公交车更令人沮丧的了。尤其是当公交车因为堵车而没有准时到站，才导致他们没能及时换乘时，他们就会变得焦躁不安。

交通规划人员知道，要想让客户满意，就要尽可能缩短乘客的等车时间，尤其是不同交通方式之间的换乘，例如从公共汽车换乘有轨电车或火车。但交通规划一般采用的是基于电子表格的静态方法，无法实现动态规划，对实际交通情况（例如，高峰时段车流量增加或施工导致车辆减速）的响应能力也有限。

BOGESTRA AG 负责运营德国鲁尔区中部的公共交通系统。该地区的交通网络包括 83 条公交车线路和 12 条火车线路，每年服务近 1.5 亿乘客。BOGESTRA 希望能为每一位乘客提供卓越服务。

2018 年之前，BOGESTRA 一直都使用 Microsoft Excel 电子表格来创建路线规划时间表。BOGESTRA 不仅要规划每一条公交车和火车路线，还要协调这些线路之间的换乘，例如，对于要从公交车换乘有轨电车或火车才能到达最终目的地的乘客，公司要尽量确保他们不会错过换乘车辆或不会等待太久。