宝马集团拥有 BMW、MINI、Rolls-Royce 和 BMW Motorrad 四大品牌，是全球领先的高端汽车和摩托车制造商，同时还提供高级金融和出行服务。

宝马集团的生产网络由 15 个国家或地区的 31 家生产和装配工厂组成，全球销售网络遍及 140 多个国家或地区。2020 年，宝马集团在全球销售了 230 多万辆乘用车和超过 16.9 辆摩托车。

截至 2020 年 12 月 31 日，宝马集团共有 120,726 名员工。宝马集团的成功始终以长远的思考和负责任的行动为基石。公司以可持续发展和高效资源管理为核心，为未来制定了明确的发展方向，从供应链到生产再到所有产品的最终使用阶段，一以贯之，笃定前行。

建立多元化的员工社区，使公司能够更轻松地招募、培养和留住顶尖人才，这对于向全球客户提供一流的服务至关重要。

宝马集团发言人表示：“多元化是宝马集团成功的重要因素。集团对外宣称的目标是促进多元化和机会平等。我们会采取有针对性的措施来解决歧视问题。集团人力资源的主要工作重点之一是为所有人创造平等的机会。我们的目标是创造可提高员工满意度的工作环境，帮助员工有效发展并留住员工，让每个人都能把工作做到最好。”