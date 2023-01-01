“这是一个很棒的平台，不仅适合生成式 AI 功能，还适合通过 watsonx.data 提供的基于开放湖仓一体架构进行的数据管理。这项技术对于应对创新至关重要，我们将把它纳入我们的 AI 产品中。”



Francesco Sartini

首席创新官

BlueIT

