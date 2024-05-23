借助 IBM® Planning Analytics，这家瑞士电力公司总是能够掌握整个公司当前 KPI 的总体情况。
BKW 为其所在地区供应电力已有超过 125 年的历史。最初，这家公司通过水力发电站发电。根据最近的数据，大约有一百万人使用其生产的电力。随着时间推移，公司业务发生了根本性的变化 - 增加了网络基础设施部门和建筑技术部门，现在 BKW 拥有近 13,700 英里的电力线。最近发生变化的业务部门是工程和服务，这两个部门都得到了相当大的扩张。BKW 集团已合并了一百多家不同规模的公司，员工人数从 2013 年的约 2,500 名增加到 2023 年的 11,500 名以上。然而，要经营所有这些不同的业务，BKW 还必须找到一种方法来整合各种不同的系统和报告方式。
BKW 的服务业务对财务部门提出了一个特别的挑战，即如何监控集团的财务业绩和报告月度数据。通过安装 SAP S/4HANA 2017 当然可以改善财务管理，但当时无法产生短期报告。BKW 收购的一些公司根本没有使用 SAP 软件，而是采用了其他系统，导致报表数据分散难以整合。以前基于 Microsoft Excel 的方法容易出错且难以使用。例如，网络和能源部门的部分单位没有提供月度数据。公司业务的整体情况只能在每隔半年和一年编制财务报告时才能全面了解，而来自能源部门的销售收入则需要在销售完成后等上 20 个工作日才能在财务账册上体现出来。简而言之，控制人员需要了解集团内各公司近期的短期经营状况。他们需要更多、更及时的信息，以便能够评估每个部门的财务状况，并在执行和管理层层面做出明智的决策。
BKW 需要一套既灵活又有效的财务控制系统，其中包括 Business Analytics（业务分析）软件包 - 它能利用现有数据，并且可由首席财务官和管理层进一步增强。该解决方案建立在模型假设之上，这些假设来源于内外部数据，且在次月的第八天提供。软件解决方案必须安全且易于使用，并赋予控制人员对数据的完全控制权。
在起草标书时，某些标准对 BKW 的控制人员尤为重要。首先，分析解决方案的重点需要放在为高层管理人员提供战略和运营支持上。例如，集团控制部门必须能够在短时间内灵活调整数据结构，以适应新的数据来源或类别。除此之外，新的分析包需要描述各种 KPI，例如财务、非财务、技术和市场特定的指标。月度业务报告最迟必须在次月的第 10 天之前提供。最重要的是，应当能够模拟组织变更并更新以前的报告。工作流程及所有参与者的沟通也必须纳入考虑，报告的分发必须快速简便。
然而，最关键的问题是，谁能提供最佳解决方案来报告 BKW 的服务情况，因为目前 BKW 仍在使用 Excel 电子表格制作报告。IBM 的 IBM Planning Analytics 软件包给人留下了最深刻的印象，它是 IBM® Cognos TM1 的更新和更好的版本。该软件的灵活性和用户友好性赢得了团队的青睐。控制人员可以非常快速地添加新组织及其所有主数据，重新分配数据，并行显示不同的组织结构，或调整视图和分析以适应新的要求。鉴于集团正在经历快速多元化的发展，这些特质尤其有益。
IBM Planning Analytics 的安装顺利进行，并且很快完成。集团控制部门的一个小团队在日常工作的同时运行该项目，并在此过程中接受 IBM 专家的指导。在这种一对一指导下，BKW 的控制人员迅速学会了如何使用数据生成特定用途所需的模型。实际上，他们在短短几天内就能创建自己的报告，几周后甚至能够自行更改模型或数据。
软件的成功实施意味着，采用新系统的目的 - 每月生成报告 - 已经实现。不过，IBM Planning Analytics 也让其他有用的改变成为可能，例如加快预算流程。过去，批准预算需要长达 26 周的时间，而现在只需 8 周。中期规划也纳入了考虑范围，现在可以为未来直至 2050 年的战略发展制定量化指标。BKW 最初的对所有业务领域的短期状况给出概要报告的要求，已增强为包括对未来进行全面规划。得益于新系统的模块化结构、灵活性和用户友好性，控制人员能够轻松上手，无需提前掌握专门 IT 技能，即可充分发挥系统的功能和潜力。
实施该系统后，BKW 的报告和预算编制速度大大加快。控制人员现在可以利用这种多功能工具来创造性地应对各种业务挑战。例如，他们可以为公司的各个分支机构制定一些损益表。同样值得一提的是，由于每年都会新增一些公司，这些公司及其财务数据和 KPI 都需要注册，因此他们利用该软件构建了一个高效的报告系统，其中涵盖了工程部门的所有小型组织。借助 IBM 的 ERP 解决方案，使用特殊的输入屏幕可以轻松完成此任务。分析系统会合并所有数据，并提供 BKW 工程部门整体的特定视图。这样一来，工程部门就可以非常轻松地总结其当前业务状况，并直接向集团报告自己的数据。
IBM Planning Analytics 无法完全取代整个 SAP 会计系统，但这也不是它的本来目的。财务控制人员的主要兴趣在于向管理层提供有效的战略和运营数据，以为决策制定提供支持。尽管需要处理月度报表，并涉及多个财务部门（税务和会计）的协作，更不用说需要进行全面的数据整合，但现在控制人员能够在次月第八个工作日之前提供相应的财务数据，而且数据高度准确。这为控制人员在现代企业中可能扮演的创新角色提供了新的视角。就 BKW 而言，他们已经从会计师发展成为可靠的领航员（即从注重细节和准确性转向注重速度和效率），并不断利用创造力和技能应对和解决任何新挑战。
BKW Group（ibm.com 外部链接）是一家国际电力和基础设施公司，总部位于瑞士伯尔尼，目前拥有超过 11,500 名员工。该公司致力于规划、实施和运营技术基础设施，为企业、个人和公共部门生产和供应电力，并提供可再生能源领域的数字商业模式。集团业务范围广泛，既包括电力、基础设施和环境项目的工程规划与咨询，也涉及建筑服务的一体化解决方案，以及电力、电信和交通网络、水供应系统的建设、服务与维护。
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