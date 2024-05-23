在起草标书时，某些标准对 BKW 的控制人员尤为重要。首先，分析解决方案的重点需要放在为高层管理人员提供战略和运营支持上。例如，集团控制部门必须能够在短时间内灵活调整数据结构，以适应新的数据来源或类别。除此之外，新的分析包需要描述各种 KPI，例如财务、非财务、技术和市场特定的指标。月度业务报告最迟必须在次月的第 10 天之前提供。最重要的是，应当能够模拟组织变更并更新以前的报告。工作流程及所有参与者的沟通也必须纳入考虑，报告的分发必须快速简便。

然而，最关键的问题是，谁能提供最佳解决方案来报告 BKW 的服务情况，因为目前 BKW 仍在使用 Excel 电子表格制作报告。IBM 的 IBM Planning Analytics 软件包给人留下了最深刻的印象，它是 IBM® Cognos TM1 的更新和更好的版本。该软件的灵活性和用户友好性赢得了团队的青睐。控制人员可以非常快速地添加新组织及其所有主数据，重新分配数据，并行显示不同的组织结构，或调整视图和分析以适应新的要求。鉴于集团正在经历快速多元化的发展，这些特质尤其有益。

IBM Planning Analytics 的安装顺利进行，并且很快完成。集团控制部门的一个小团队在日常工作的同时运行该项目，并在此过程中接受 IBM 专家的指导。在这种一对一指导下，BKW 的控制人员迅速学会了如何使用数据生成特定用途所需的模型。实际上，他们在短短几天内就能创建自己的报告，几周后甚至能够自行更改模型或数据。