“个性化是我们工作中非常重要的一部分。客户期望客户体验的每个环节都有完美的质量,不仅是产品质量,还包括服务质量。”Bernhardt Furniture Co. 总裁兼首席执行官 (CEO) Alex Bernhardt Jr. 解释道。秉持服务质量为重的理念,2014 年,Bernhardt 短短 10 周内改变了在其美国高点展 (High Point Market) 与客户互动的方式,该展会是最盛大的销售活动,一年两次。该公司与 IBM® jStart® Emerging Technologies 团队合作,使用 IBM Cloud 平台即服务 (PaaS),推出了移动销售和分析解决方案 Bernhardt Virtual Showroom,该解决方案提高了销售人员的效率,使 Bernhardt 能够优化其实体陈列室配置,从而录得销售额增长 20% 的可喜成就。与之前基于纸张的销售流程相比,数字化转型是一次巨大的飞跃。然而,该移动应用程序的即时成功和快速采用很快就给配套后端体系结构带来了压力。

当 Bernhardt IT 部门和 IBM 团队首次将虚拟陈列室应用程序投入生产时,他们使用整体 IT 体系结构进行构建:一个应用程序处理支持销售人员使用的 Apple 移动应用程序的所有管理功能。随着应用程序使用量的增长,在后端管理流程中产生了瓶颈。一个流程问题会导致整个应用程序出现问题。“我们需要灵活性,以便能够快速应对不同的挑战,”Bernhardt 的 IT 总监 Lacey Griffith 说道。 “世事瞬息万变,我们需要确保我们向用户提供的服务能够按照业务要求尽快做出响应。”Bernhardt 意识到,采用改变 IT 体系结构的方法可以为虚拟陈列室解决方案乃至其他业务应用程序实现更大的可扩展性和更快的改进。这让公司能够持续改进运营和服务。