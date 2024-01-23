Bernhardt IT 部门与来自 jStart Emerging Technologies 和 IBM Cloud 团队的专家密切合作，采用两种方法提升可扩展性和适应性。为了获得更灵活的体系结构，联合团队用在混合云环境中运行的微服务体系结构和应用程序编程接口 (API) 基础架构取代了单一后端应用程序。为了加速持续的开发和维护，该团队采用 DevOps 模式进行应用程序开发。

从某种意义上说，IBM 和 Bernhardt 团队通过打破后端体系结构并分散各个部分来增强后端体系结构。他们以前有一个统管多个管理流程的应用程序，如今，他们建立了九个与这些流程相对应的微服务。然后，他们通过 API 在云和本地托管平台的混合环境中集成微服务。通过 API 在进程之间连接和共享数据，如今分离的各个部分仍然可以作为统一的应用程序运行，但不会受到旧体系结构的性能限制。现在，如果一个流程遇到瓶颈或中断时，其他流程仍将独立运行，团队可以专注于特定问题，而不必担心会影响其他流程。Griffith 表示：“微服务体系结构提供了我们满足用户和客户需求所需的正常运行时间和灵活性。”

混合云环境允许 Bernhardt 将每项服务部署在为特定功能提供最大功能的平台上，从而进一步提升性能。例如，多个虚拟陈列室 API 和微服务基于 IBM WebSphere® Application Server Liberty Core 软件构建，并在 IBM Cloud 公共平台上运行。内容管理微服务包含官方产品和展厅信息，在 IBM Cloud 基础架构中运行，并由在 IBM Cloud 平台上运行的 IBM Cloudant® NoSQL 数据库服务提供支持。Apache Spark 开源分析软件在本地 IBM 设施托管的高性能 IBM Power Systems™ 服务器集群中运行。

展望未来，随着 Bernhardt 为其他业务领域推出新服务，并且业务需求和性能需求不可避免地发生变化，该公司可以根据需要在云和本地平台之间移植个别服务。例如，为了适应高点展的峰值工作负载，团队可以使用 Docker 容器将内容管理服务从云迁移到本地专用计算资源网络。

对于 Bernhardt 来说，API 既是将微服务体系结构结合在一起的纽带，也是创新的纽带。这些与语言无关，可以促进与各种服务的集成，这意味着 Bernhardt 可以相对轻松地将新功能整合到业务应用程序中。例如，该团队通过 IBM Cloud 平台第三方目录提供的两项非 IBM 服务增强了虚拟陈列室解决方案：SendGrid 软件（用于自动发送有关产品订单的电子邮件）和 Redis 软件（允许业务用户单点登录 (SSO) 到整个虚拟陈列室环境）。其他 API 允许该公司将 Apache Spark 分析软件与物联网 (IoT) 功能相结合，从而清楚地了解家具陈列室的客流量以及人们看到或错过特定产品的频率。“我们使用这些 API 来利用新功能并为业务提供新的洞察力，”Griffith 说。“他们则即时做出改变，提高底线。”

为了最大程度地利用更灵活、可修改的体系结构，Bernhardt 和 IBM 团队采用 DevOps 模式来提高软件开发效率。“DevOps 周期更短，反馈更快，”Griffith 说，“该模式提高了我们开发满足业务需求的解决方案的速度和准确性。”该团队使用 IBM Cloud DevOps 服务来促进用户反馈和协作，加快开发和测试周期，实现部署自动化。随着销售人员和其他业务用户不断收到有关应用程序性能和功能的反馈，该团队在 IBM Cloud DevOps Services 协作论坛中收集 “用户故事”。该团队还确定了所需的具体改进，并将其分解为一系列与相关微服务有关的开发任务。可以并行执行对不同微服务的更新，并且 IBM Cloud DevOps Services 使得将更新的代码从开发转移到测试再到生产变得简单的拖放任务。

在 Bernhardt 连续三次在高点展使用虚拟陈列室解决方案后，IT 团队深入了解用户需求，并决定将迄今为止最大的创新功能添加到应用程序中。卖家希望有一种方法，让潜在客户能够探索比在展厅看到的更多产品选择。如果顾客想看看某个椅子框架在不同的饰面或面料下的外观，怎么办？如果他们想看看两个独立的部件在一个房间里组合起来是什么样子，怎么办？该团队将这些场景输入 IBM Cloud DevOps Services 论坛，确定开发需求并继续。在下一个高点展上，Bernhardt 卖家使用经扩展的应用程序的 Signature Seating（特色座椅）功能来帮助客户组装定制家具并在虚拟房间设置中查看。