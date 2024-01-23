为了获得最大的适应性，Bernhardt 将其管理后端替换为混合云环境中的微服务体系结构和 API 基础架构。该公司还采用了 DevOps 方法来促进快速、持续的服务改进。
“个性化是我们工作中非常重要的一部分。客户期望客户体验的每个环节都有完美的质量，不仅是产品质量，还包括服务质量。”Bernhardt Furniture Co. 总裁兼首席执行官 (CEO) Alex Bernhardt Jr. 解释道。秉持服务质量为重的理念，2014 年，Bernhardt 短短 10 周内改变了在其美国高点展 (High Point Market) 与客户互动的方式，该展会是最盛大的销售活动，一年两次。该公司与 IBM® jStart® Emerging Technologies 团队合作，使用 IBM Cloud 平台即服务 (PaaS)，推出了移动销售和分析解决方案 Bernhardt Virtual Showroom，该解决方案提高了销售人员的效率，使 Bernhardt 能够优化其实体陈列室配置，从而录得销售额增长 20％ 的可喜成就。与之前基于纸张的销售流程相比，数字化转型是一次巨大的飞跃。然而，该移动应用程序的即时成功和快速采用很快就给配套后端体系结构带来了压力。
当 Bernhardt IT 部门和 IBM 团队首次将虚拟陈列室应用程序投入生产时，他们使用整体 IT 体系结构进行构建：一个应用程序处理支持销售人员使用的 Apple 移动应用程序的所有管理功能。随着应用程序使用量的增长，在后端管理流程中产生了瓶颈。一个流程问题会导致整个应用程序出现问题。“我们需要灵活性，以便能够快速应对不同的挑战，”Bernhardt 的 IT 总监 Lacey Griffith 说道。 “世事瞬息万变，我们需要确保我们向用户提供的服务能够按照业务要求尽快做出响应。”Bernhardt 意识到，采用改变 IT 体系结构的方法可以为虚拟陈列室解决方案乃至其他业务应用程序实现更大的可扩展性和更快的改进。这让公司能够持续改进运营和服务。
Bernhardt IT 部门与来自 jStart Emerging Technologies 和 IBM Cloud 团队的专家密切合作，采用两种方法提升可扩展性和适应性。为了获得更灵活的体系结构，联合团队用在混合云环境中运行的微服务体系结构和应用程序编程接口 (API) 基础架构取代了单一后端应用程序。为了加速持续的开发和维护，该团队采用 DevOps 模式进行应用程序开发。
从某种意义上说，IBM 和 Bernhardt 团队通过打破后端体系结构并分散各个部分来增强后端体系结构。他们以前有一个统管多个管理流程的应用程序，如今，他们建立了九个与这些流程相对应的微服务。然后，他们通过 API 在云和本地托管平台的混合环境中集成微服务。通过 API 在进程之间连接和共享数据，如今分离的各个部分仍然可以作为统一的应用程序运行，但不会受到旧体系结构的性能限制。现在，如果一个流程遇到瓶颈或中断时，其他流程仍将独立运行，团队可以专注于特定问题，而不必担心会影响其他流程。Griffith 表示：“微服务体系结构提供了我们满足用户和客户需求所需的正常运行时间和灵活性。”
混合云环境允许 Bernhardt 将每项服务部署在为特定功能提供最大功能的平台上，从而进一步提升性能。例如，多个虚拟陈列室 API 和微服务基于 IBM WebSphere® Application Server Liberty Core 软件构建，并在 IBM Cloud 公共平台上运行。内容管理微服务包含官方产品和展厅信息，在 IBM Cloud 基础架构中运行，并由在 IBM Cloud 平台上运行的 IBM Cloudant® NoSQL 数据库服务提供支持。Apache Spark 开源分析软件在本地 IBM 设施托管的高性能 IBM Power Systems™ 服务器集群中运行。
展望未来，随着 Bernhardt 为其他业务领域推出新服务，并且业务需求和性能需求不可避免地发生变化，该公司可以根据需要在云和本地平台之间移植个别服务。例如，为了适应高点展的峰值工作负载，团队可以使用 Docker 容器将内容管理服务从云迁移到本地专用计算资源网络。
对于 Bernhardt 来说，API 既是将微服务体系结构结合在一起的纽带，也是创新的纽带。这些与语言无关，可以促进与各种服务的集成，这意味着 Bernhardt 可以相对轻松地将新功能整合到业务应用程序中。例如，该团队通过 IBM Cloud 平台第三方目录提供的两项非 IBM 服务增强了虚拟陈列室解决方案：SendGrid 软件（用于自动发送有关产品订单的电子邮件）和 Redis 软件（允许业务用户单点登录 (SSO) 到整个虚拟陈列室环境）。其他 API 允许该公司将 Apache Spark 分析软件与物联网 (IoT) 功能相结合，从而清楚地了解家具陈列室的客流量以及人们看到或错过特定产品的频率。“我们使用这些 API 来利用新功能并为业务提供新的洞察力，”Griffith 说。“他们则即时做出改变，提高底线。”
为了最大程度地利用更灵活、可修改的体系结构，Bernhardt 和 IBM 团队采用 DevOps 模式来提高软件开发效率。“DevOps 周期更短，反馈更快，”Griffith 说，“该模式提高了我们开发满足业务需求的解决方案的速度和准确性。”该团队使用 IBM Cloud DevOps 服务来促进用户反馈和协作，加快开发和测试周期，实现部署自动化。随着销售人员和其他业务用户不断收到有关应用程序性能和功能的反馈，该团队在 IBM Cloud DevOps Services 协作论坛中收集 “用户故事”。该团队还确定了所需的具体改进，并将其分解为一系列与相关微服务有关的开发任务。可以并行执行对不同微服务的更新，并且 IBM Cloud DevOps Services 使得将更新的代码从开发转移到测试再到生产变得简单的拖放任务。
在 Bernhardt 连续三次在高点展使用虚拟陈列室解决方案后，IT 团队深入了解用户需求，并决定将迄今为止最大的创新功能添加到应用程序中。卖家希望有一种方法，让潜在客户能够探索比在展厅看到的更多产品选择。如果顾客想看看某个椅子框架在不同的饰面或面料下的外观，怎么办？如果他们想看看两个独立的部件在一个房间里组合起来是什么样子，怎么办？该团队将这些场景输入 IBM Cloud DevOps Services 论坛，确定开发需求并继续。在下一个高点展上，Bernhardt 卖家使用经扩展的应用程序的 Signature Seating（特色座椅）功能来帮助客户组装定制家具并在虚拟房间设置中查看。
到目前为止，借助新的虚拟陈列室应用程序，卖家在销售活动期间能够多吸引 20% 的客户，并将销售额提高 20%。此外，Bernhardt 正在利用 IBM Cloud 平台微服务体系结构将 Signature Seating 功能扩展到其主网站，目标是提高全年在线购物者的参与度。
但除了业务成果之外，对于这样一家拥有如此悠久而丰富历史的公司来说，新 IT 方法是一个极其积极的悖论：Bernhardt 既作出了改变，又忠于传承。该公司不仅进入了商业技术的新领域，而且还加强了对其质量、创新和增长的传统价值观的承诺。现在，该公司可以将家具的工艺和时尚设计与同样吸引人的顶级客户参与相结合。采用云技术、灵活的基础架构模型和开发运维流程的整个过程，为 Bernhardt 重新定义了 IT 的角色。“我们曾经被视为只是一个服务部门。我们是保守派。我们只会对问题做出回应，”Griffith 说。Alex Bernhardt Jr. 补充道：“在 Lacey 的领导下，IT 组织变得更加积极主动，当他们解决问题时，客户甚至不知道自己遇到问题。”这使 Bernhardt 为未来做好了准备。
Bernhardt Furniture Co. （链接位于 ibm.com 外部）于 1889 年成立，当时只有25 名员工，是北卡罗来纳州勒努瓦唯一的工业企业。如今，尽管总部仍位于勒努瓦并由 Bernhardt 家族经营，但该公司拥有 2,100 名员工，是全球领先的家具制造商，在美国设有八家制造工厂和五个国际办事处。在公司发展过程中，Bernhardt 始终注重产品质量和客户体验，赢得了许多卓越设计奖项。
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美国出品，2016 年 10 月。
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