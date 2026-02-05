借助 Atlas，Bay Point Advisors 将文档审阅与研究时间从几小时缩短至几秒，加速了尽职调查并提升了客户响应能力。该平台提供有依据、可溯源的答案，降低了错误率并尽可能减少幻觉，确保投资决策获得更高信心。随着人工翻阅被自动化的对话式查询取代，顾问们报告称工作效率显著提升。通过端到端实施的文档级权限控制，治理保持严格，保护了敏感数据。watsonx.data 中的 Astra DB 为此次转型提供了安全、可扩展的基础，而 IBM 专家则指导了工作流设计和参数调优以优化性能。“若没有 IBM 的 Astra DB 团队，我们无法完成此项目——他们亲力亲为的支持与指导起到了关键作用，加速了开发并确保了成功。”展望未来，Bay Point Advisors 计划集成智能体 AI 功能以实现主动式智能。Atkinson 评论道：“Atlas 为每位客户提供安全、个性化的体验。通过将结构化和非结构化数据与 AI 结合，顾问能够在保护敏感信息的同时提供定制化指导——这对信任和绩效是真正的双赢。”