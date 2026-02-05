安全的 RAG 平台与聊天服务助力公司客户做出更快、更明智的投资决策
Bay Point Advisors 是一家总部位于亚特兰大的投资管理公司，专注于传统投资者时常忽视的私募市场机会。在这一领域，速度至关重要，但机会研究却远非快速。安全的数据室存放着数百份 PDF、电子表格和合同，堆积如山的信息需要顾问和客户在做出关键决策前仔细筛选。这一人工流程不仅拖慢了交易进度，更带来了错失良机的风险。Bay Point Advisors 需要找到一种方法，在不牺牲准确性或安全性的前提下加速决策。他们的目标是：构建一个平台，让客户能以对话方式与数据室互动，并在毫秒间获得有依据、可溯源的答案。
提升投资分析能力
实现极快的客户响应时间
提升客户体验与满意度
为克服人工文件审阅导致的延误，Bay Point Advisors 与 IBM 合作，寻求专业知识和指导。“他们不只是回答问题——还开设了 Slack 频道、安排每周会议，甚至帮助我们构建了概念验证，”首席技术官 Rick Atkinson 表示。在 IBM 的支持下，公司构建了 Atlas，这是一个由 AI 驱动的平台，支持以对话方式访问安全的数据室。在 IBM watsonx.data 中利用 IBM® DataStax Astra DB，并结合 Azure Blob Storage、Azure OpenAI 以及 SQL 元数据层，采用检索增强生成 (RAG) 架构，将静态文档转化为可搜索的知识层。这一集成实现了工作流自动化，以毫秒级提供的、有溯源依据的即时答案取代了耗时长的人工审阅。IBM 的直接支持加速了开发，指导了检索工作流并优化了嵌入参数调优，确保安全性、可扩展性和性能。“若没有 IBM 的 Astra DB 团队，我们无法完成此项目——他们亲力亲为的支持与指导起到了关键作用，加速了开发并确保了成功，”Rick Atkinson 说道。
借助 Atlas，Bay Point Advisors 将文档审阅与研究时间从几小时缩短至几秒，加速了尽职调查并提升了客户响应能力。该平台提供有依据、可溯源的答案，降低了错误率并尽可能减少幻觉，确保投资决策获得更高信心。随着人工翻阅被自动化的对话式查询取代，顾问们报告称工作效率显著提升。通过端到端实施的文档级权限控制，治理保持严格，保护了敏感数据。watsonx.data 中的 Astra DB 为此次转型提供了安全、可扩展的基础，而 IBM 专家则指导了工作流设计和参数调优以优化性能。“若没有 IBM 的 Astra DB 团队，我们无法完成此项目——他们亲力亲为的支持与指导起到了关键作用，加速了开发并确保了成功。”展望未来，Bay Point Advisors 计划集成智能体 AI 功能以实现主动式智能。Atkinson 评论道：“Atlas 为每位客户提供安全、个性化的体验。通过将结构化和非结构化数据与 AI 结合，顾问能够在保护敏感信息的同时提供定制化指导——这对信任和绩效是真正的双赢。”
Bay Point Advisors 是一家总部位于亚特兰大的投资公司，成立于 2012 年，专注于美国私募债务市场，提供创新的投资解决方案。该公司致力于发掘传统投资者时常忽视的私募市场机会。Bay Point Advisors 旨在通过运用先进技术，加速客户做出关键财务决策的能力。
© IBM Corporation 版权所有。2026 年 1 月。
IBM、IBM 徽标、DataStax 和 watsonx.data 是 IBM Corp. 的商标，在全球许多司法管辖区注册。
Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。