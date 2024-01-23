曼迪里银行需要一种全面的网络弹性方法，利用领先的技术和最佳实践应对日益严重的网络破坏威胁。

他们与 IBM在多个关键领域建立了战略合作伙伴关系，包括托管安全运营中心 (SOC)、物联网 (IoT) 以及长期技能和知识转移。这项工作需要银行和 IBM 付出大量努力，因为 SOC 部署需要深思熟虑的规划。自合作伊始，银行和 IBM 的团队就满怀激情和承诺，围绕着共同目标齐心协力，确保项目取得成功。

IBM 提供的解决方案包括作为事件响应平台的 IBM Resilient® 和用于处理威胁情报的 IBM X-Force®。团队部署了 IBM QRadar® SIEM，以通过实时分析快速检测网络中的高级安全威胁。

IBM 还提供了所需的技能和专业知识，帮助曼迪里银行在组织内实施整体计划和框架，以提高银行检测、隔离和恢复的能力，并更好地防范日益频繁和严重的网络攻击。该银行希望利用传感器、先进的安全软件、人工智能和机器学习 (ML)，在网络弹性领域引领行业。