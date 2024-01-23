曼迪里银行与 IBM® 合作实施综合业务连续性管理策略，在安全领域保持领先地位
曼迪里银行与 IBM Services 合作，加速其成为网络弹性公司的进程。团队通力合作，仅用了 7 个月的时间就上线了一流的安全运营中心功能。曼迪里银行利用 IBM 弹性和安全解决方案减轻网络中断的影响。得益于此，曼迪里银行提高了检测、隔离和恢复的能力，为印度尼西亚的安全环境树立了新标准。
快速检测网络中的高级安全威胁
曼迪里银行需要快速解决双重挑战：确保银行内部掌握安全相关技能，并拥有一套“面向未来”的技术，使银行能够在安全领域保持领先地位。
虽然银行的 IT 团队可以访问带有红色、琥珀色和绿色指示灯的仪表板，但当出现问题时，许多团队成员不知道如何应对或解决根本原因。其次，在数字货币以亚微秒速度移动的数字时代，能否建立一套由前沿技术支持的工作流程变得极为重要。
该银行面临的挑战是需要在很短的时间内实现最佳的安全和业务连续性。
曼迪里银行需要一种全面的网络弹性方法，利用领先的技术和最佳实践应对日益严重的网络破坏威胁。
他们与 IBM在多个关键领域建立了战略合作伙伴关系，包括托管安全运营中心 (SOC)、物联网 (IoT) 以及长期技能和知识转移。这项工作需要银行和 IBM 付出大量努力，因为 SOC 部署需要深思熟虑的规划。自合作伊始，银行和 IBM 的团队就满怀激情和承诺，围绕着共同目标齐心协力，确保项目取得成功。
IBM 提供的解决方案包括作为事件响应平台的 IBM Resilient® 和用于处理威胁情报的 IBM X-Force®。团队部署了 IBM QRadar® SIEM，以通过实时分析快速检测网络中的高级安全威胁。
IBM 还提供了所需的技能和专业知识，帮助曼迪里银行在组织内实施整体计划和框架，以提高银行检测、隔离和恢复的能力，并更好地防范日益频繁和严重的网络攻击。该银行希望利用传感器、先进的安全软件、人工智能和机器学习 (ML)，在网络弹性领域引领行业。
借助 IBM 的专业知识和专有技术带来一流的能力，曼迪里银行的转型之旅已翻开新篇章。面对当今日益复杂的网络攻击和日益频繁的网络攻击，曼迪里银行的安全解决方案仍在继续朝着“面向未来”的方向发展。
未来这些攻击将不再是“人为”触发，而是由成熟的自学习技术触发。通过部署 SOC 以及与 IBM 的持续合作，曼迪里银行能够更好地应对所面临的网络安全挑战。
曼迪里银行（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1998 年 10 月 2 日，是印度尼西亚政府银行重组计划的一部分。1999 年 7 月，四家国有银行（Bank Bumi Daya、Bank Dagang Negara、Bank Exim 和 Bapindo）合并为曼迪里银行。这四家银行的历史可以追溯到 140 多年前，它们共同为印尼银行业的起步做出了贡献。如今，曼迪里银行的 IT 基础架构为客户提供直通式处理和统一界面。根据银行的愿景，他们挖掘具有增长潜力的盈利业务领域，提供全面的银行服务。他们选择专注于企业、商业、微型、零售和消费金融等关键领域，为每项业务制定独特的战略，同时利用这些不同细分市场的协同效应。他们在印度尼西亚成为一家国内多专业银行，并开展具体举措，使他们能够在重点细分领域实现增长并取得市场收入的主导份额。此外，曼迪里银行的目标是成为区域冠军银行，即一家按市值衡量在东南亚蓝筹上市银行中排名靠前的上市银行。
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