AusNet 是一家恪守价值观的公司。公司的核心价值观之一就是关心员工和客户的福祉。这是一项艰巨的任务。作为澳大利亚维多利亚州最大的能源传输和配送公司之一，该公司为 150 万客户提供能源，并聘请了 1,300 多名员工来帮助实现这一目标。
这种社区意识是从内部开始的。“AusNet 拥有非常包容的文化”，AusNet 人员系统和支持主管 Bernie Repacholi 说。“我们的员工建立了有意义的终身关系。人员与我们加速实现可持续未来的目标息息相关。”
“这也转化为我们为客户所做的一切，因为我们在我们所在的社区开展业务”，她继续说道。“我们在为这些社区提供能源以及提供可持续、安全、可靠、清洁的能源方面发挥着至关重要的作用。”
2021 年，当公司发现由于适用的企业工作场所协议和奖励的覆盖范围和应用导致无意中少付了现任和前任员工的工资时，“人”成为了公司的首要考虑因素。
AusNet 选择以透明的方式解决这一问题。“AusNet 的核心价值观之一是我们做正确的事”，Repacholi 说。“我们想切实践行这一价值观。”该公司主动向监管机构披露了这一问题，并与员工进行了沟通，员工也收到了补发的薪酬。
与此同时，AusNet 开始与已有合作关系的 IBM 合作，对自身人力资源平台进行评估。该平台由三个独立的系统组成。虽然该系统仍在运行，但对于管理人员及其员工来说，要弄清楚为特定目的登录哪个系统既困难又费时。
作为保留时间和出勤记录的立法义务的一部分，公司要求员工填写考勤表。大多数员工不习惯这样做，而且该系统对他们来说难以浏览。
AusNet 需要通过整合多个系统、减少手动干预并加快员工和管理人员的人力资源任务来实现现有人力资源流程的现代化。
的人力资源管理时间缩减（预计未来 5 年）
个业务流程（分布于 3 个系统）整合到 1 个系统中
在确定改造其人力资源系统的最佳方法时，AusNet 考虑了两个主要选择：提升现有平台，其中包括过时的 SAP SuccessFactors 的人才模块，或者用基于云的人力资源信息系统 (HRIS) SAP SuccessFactors Employee Central 取代其过时的系统。作为该项目的转型顾问，SAP SuccessFactors 咨询服务（IBM® Consulting Business Transformation Services 的一部分）从系统的角度审视了这个问题，并推荐了后一种解决方案。
AusNet 以 SAP SuccessFactors Employee Central 为基础，选择了多个附加模块来帮助满足其业务需求并提高工作效率。首先，该公司选择了一个工作时间与考勤模块，用于确保正确地支付员工薪酬。此外，该公司还升级了现有的人才模块。
2022 年 7 月，IBM 和 AusNet 作为一个团队（另一个内部 AusNet 核心价值观）与 SAP 主题专家联手实施了该解决方案，并由一名项目经理领导这项工作。围绕企业协议构建软件系统和合规框架是一项重大挑战。在这一过程中，需要花费大量时间来整合业务规则、法律文件信息和合规指标。
虽然 AusNet IT 团队发起了该项目并深入参与了整个过程，但人力资源团队主导了系统的大部分设计。结合敏捷原则和以人为本的设计，该团队在征求员工意见时受到合规要求的限制。
“我们主动与员工和经理沟通，了解我们希望他们如何参与”，Repacholi 说。“我们成立了一个业务参考小组，其任务是确保与该项目相关的业务人员了解正在发生的事情。有些东西有待争取，有些则不是。因此我们确保变革计划在这方面非常明确。”
与此同时，该团队始终坚持 AusNet 的透明做法，自始至终与员工保持联系。必要时，它还引入了一个测试小组。“我们在此过程中发现，一些事情需要重新考虑配置工作”，Repacholi 说。“好处在于 IBM 让我们知道，‘无论我们需要做什么才能实现目标，我们都会不断调整系统，以满足 AusNet 的定制要求，确保它做对了。’”
最终，该团队实施了该解决方案，并将三个系统的 38 个业务流程整合到一个系统中。
如今，AusNet 正在从新的人力资源系统中获益。上市速度对于吸引和留住人才至关重要。为此，新系统大大加快了 AusNet 的招聘审批流程。以前新的职位申请必须经过三级审批。最终批准来自执行总经理，这可能需要长达两周的时间。现在，合规团队是唯一的审批人，每天签发审批。
现在，员工可以通过移动设备轻松填写考勤表，并对该系统带来的额外好处充满热情。“人们喜欢这种工作方式的可见性”，Repacholi 说。“领导者有考勤表仪表板，他们可以在其中查看项目时间的模式。系统纳入了用于工时跟踪的业务规则，并在员工有权获得津贴或加班等情况下自动应用这些规则。”
管理层现在可以根据员工的工时，准确了解他们的薪酬。当员工加班时，这种能力还能开启关于健康和福祉的对话。管理层可以看到存在资源挑战的业务领域，并迅速做出反应。
通过将合规框架硬编码到系统中，AusNet 能够信任基础数据和系统的准确性。在将员工分配到新职位时，无需管理层参考电子表格，而是由系统自动分配正确的薪点，无需人工干预，所有员工都可以清楚地看到这些信息。
在未来五年内，AusNet 预计可以将人力资源管理时间最多减少 50%。该公司目前正在研究 SAP SuccessFactors 中可能的其他特性和功能，例如改进其入职流程和进一步增强其员工体验。
“在这个项目中，我们大家齐心协力，作为一个团队共同努力，取得了合作成果”，Repacholi 总结道。"我们知道，IBM 不会在我们启动系统后立即收工撤离。这确实是一种建立在相互信任基础上的关系。我们信任 IBM，IBM 也相信我们将提供所需的信息来构建最终满足我们需求的解决方案。”
AusNet（ibm.com 外部链接）总部位于澳大利亚墨尔本，是一家能源传输和配送企业，在澳大利亚维多利亚州运营着三个受监管的电力和天然气网络。该公司是由 Brookfield Asset Management 所控制的 Australian Energy Holdings No 4 Pty Limited 所有的私营公司。
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美国制作。2023 年 10 月。
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