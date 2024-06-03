这种社区意识是从内部开始的。“AusNet 拥有非常包容的文化”，AusNet 人员系统和支持主管 Bernie Repacholi 说。“我们的员工建立了有意义的终身关系。人员与我们加速实现可持续未来的目标息息相关。”

“这也转化为我们为客户所做的一切，因为我们在我们所在的社区开展业务”，她继续说道。“我们在为这些社区提供能源以及提供可持续、安全、可靠、清洁的能源方面发挥着至关重要的作用。”

2021 年，当公司发现由于适用的企业工作场所协议和奖励的覆盖范围和应用导致无意中少付了现任和前任员工的工资时，“人”成为了公司的首要考虑因素。

AusNet 选择以透明的方式解决这一问题。“AusNet 的核心价值观之一是我们做正确的事”，Repacholi 说。“我们想切实践行这一价值观。”该公司主动向监管机构披露了这一问题，并与员工进行了沟通，员工也收到了补发的薪酬。

与此同时，AusNet 开始与已有合作关系的 IBM 合作，对自身人力资源平台进行评估。该平台由三个独立的系统组成。虽然该系统仍在运行，但对于管理人员及其员工来说，要弄清楚为特定目的登录哪个系统既困难又费时。

作为保留时间和出勤记录的立法义务的一部分，公司要求员工填写考勤表。大多数员工不习惯这样做，而且该系统对他们来说难以浏览。

AusNet 需要通过整合多个系统、减少手动干预并加快员工和管理人员的人力资源任务来实现现有人力资源流程的现代化。