Aura Cloud 是一家总部位于斯德哥尔摩的金融科技初创公司，提供数字云平台，旨在帮助金融机构快速启动和运营业务。其愿景是成为为金融服务提供数字平台的全球领先企业。

Aura 最近开始通过将生成式 AI 基础模型集成到其平台中来增强其解决方案的违约行为检测能力。该公司的两名技术人员与 IBM® Client Engineering 和 IBM® Innovation Studio 合作，对 IBM watsonx.ai 进行了为期四周的试点；IBM watsonx.ai 是面向 AI 构建者的下一代企业开发平台，用于训练、验证、调整和部署 AI 模型。

该试点项目的目标是衡量 watsonx.ai 可能对公司监控银行交易和识别与标准行为模式偏差的现有工具产生的影响。交易分类和类型化是 Aura 违约检测流程的关键要素。根据试点的结果，该公司预计，一旦 watsonx.ai 全面实施，交易洞察分析的生成将改善 80％ 以上。

Aura 创始人兼 CEO Prem Bhagwat 表示：“我们期待进一步探索 watsonx.ai，以简化数据发现、增强客户体验并利用生成式 AI 的潜力。在我们的合作过程中，我们发现 IBM Client Engineering 团队和 IBM Innovation Studio 团队非常高效且知识渊博。团队能够理解场景和用例的实际影响，从而提出了实现我们目标的有效方法。”