Advanced Technology Services (ATS) Group

ATS 是一家专注于混合云转型的系统集成商，在其公共云中使用 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 软件推出了工作负载迁移和灾难恢复服务。ATS 还发展了一项咨询业务，帮助使用 IBM Spectrum Virtualize 技术的企业部署混合云功能
该公司将其咨询和 IT 服务与 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on Amazon Web Services (AWS) 相结合，推出了两种创新服务来帮助客户采用混合云架构。
数据的数量和种类都在飞速增长，对于通过战略性整合并分析数据来获取洞察的企业来说，数据的内在价值也不断增加。面对这种数据爆炸，企业必须采用混合多云存储架构来推动业务创新并提升敏捷性。这些现代化基础架构可以提供更高的容量、性能和灵活性（且成本可能更低），同时还支持旧版应用程序和业务连续性解决方案。
“我们的客户需要这些混合环境，他们可以在其中为某些工作负载提供本地存储，为其他工作负载提供云存储。这实际上已经成为了一项必要条件，只有这样他们的业务发展才不会受到本地容量限制的束缚。”ATS 创始人兼负责人 Timothy Conley 解释道。
ATS 作为 IBM 的区域系统集成商已有近 20 年的历史，致力于帮助企业、政府机构及其他组织解决云之旅相关的障碍。为此，该公司会定期参加 IBM 的开发者和 Beta 计划，他们的专家因此有机会了解新产品功能，在产品设计中发挥影响力，还可以在 ATS 创新中心（位于宾夕法尼亚州费城附近）的概念验证 (POC) 项目中对产品进行测试。
“我们一直都处于领先地位，”Conley 说。“我们几乎将所有最新、最好的 IBM 存储产品都收入了囊中，这也是我们的客户所期望的。我们是他们值得信赖的顾问。”
多年来，ATS 一直在使用 IBM Spectrum Virtualize 软件定义存储（直到最近仅作为存储系统或在 IBM® Cloud 上提供），通过混合多云功能增强客户的本地存储。该公司还依靠采用 IBM Spectrum Virtualize 技术构建的 IBM 存储基础架构为 Galileo Performance Explorer 提供支持，这是一款 IT 容量管理解决方案。鉴于 IBM Spectrum Virtualize 解决方案的成功，越来越多的客户开始寻求针对 AWS 云平台的解决方案支持。因此，当 IBM 邀请其参与 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 的 Beta 计划来协助开发该功能时，ATS 欣然接受了邀请。
在该计划期间，ATS 贡献了自己的专业知识，帮助在 AWS 基础架构上复制本地解决方案堆栈。针对那些急切等待 IBM 在 AWS 上正式发布 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 软件的客户，ATS 还提供了 POC 解决方案，帮助他们了解如何围绕该产品构建自己的产品和服务。
“在参与这次 Beta 计划期间，我们了解了这项解决方案的工作原理，以及它使用起来有多么简单，但这是因为我们是专家，从表面上看，它其实是很复杂的，”Conley 解释道。“对于那些不了解也不知道怎么使用的人，我们发现我们能够帮他们缩小这种差距。我们发现我们有能力做一些与众不同的事情。”
为了简化解决方案的采用和管理，ATS 基于 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on AWS（IBM 的许可软件产品，现可通过 AWS Marketplace 以基于容量的统一价格购买）开发了两项服务：
使用这些服务，客户能够与拥有丰富的 IBM 和 AWS 平台经验的 ATS 专家联系。“要真正实现这些，就必须对二者都有了解，这是我们为客户带来的重要价值之一，”Conley 强调。
通过准确计算每个客户的 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on AWS 安装（构建在带有 Amazon Elastic Block Storage 卷的 Amazon Elastic Compute Cloud 实例上）的容量和性能需求，ATS 继续带来可衡量的功效增值。利用其 Galileo Performance Explorer 解决方案，ATS 可以在初始部署时适当确定安装规模，从而节省大量成本。
无论是在 IBM Cloud 还是 AWS 上，IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 都能提供真正的混合多云数据迁移，以实现业务连续性和工作负载迁移。企业可以提高性能并优化公共云基础架构，同时还将其当前的本地投资扩展到公共云。
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 专为连接到使用 IBM SAN Volume Controller 和 IBM® FlashSystem 产品的环境而设计，利用 IBM Storage 进行虚拟化后，还可以与 IBM 等供应商的 450 多个其他存储系统集成。这套全面的通用功能和服务不仅简化了存储资源的管理，同时有助于确保私有云和公共云之间的数据保护。特别是精简配置卷、节省空间的快照以及 IBM EasyTier 自动智能分层功能，这些有助于降低与本地及云基础架构即服务 (IaaS) 存储（包括 Amazon Elastic Block Storage 卷）相关的 TCO。“我们可以在高成本存储和低成本存储之间上下迁移数据。没有其他云供应商能提供这种功能，“Conley 称。
在宣布推出托管和咨询服务后的最初几个月内，ATS 就为几个老客户提供了帮助，并收获了大约 30 个新客户。许多人希望将本地工作负载永久或临时扩展到公共云，其他人则希望在公共云中复制灾难恢复站点。所有人都希望能够更自由地使用混合多云架构，以经济高效的方式存储、管理并保护数据。
例如，一家美国联邦政府机构希望根据需要将本地数据快速、安全地迁移到云平台。AWS 一推出对 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 的支持，ATS 就与这家机构合作部署了这一解决方案。“这对他们来说简直就是实现了两年愿望清单，他们对此兴奋不已，”Conley 说道。
ATS 还帮助一家运行高性能计算工作负载的大型分析公司将 1.6 PB 的本地数据复制到 AWS 云中的临时灾难恢复站点。因此，在为永久性解决方案提供资金之前，一项关键需求得到了满足。
在另一个案例中，一家公用事业公司准备购买基础架构来支持新的本地安全应用程序。ATS 建议客户先将测试数据迁移到 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on AWS，以便确定应用程序的计算和存储需求。该项目为这家公司节省了 100 多万美元的资本支出。
ATS 现在还将 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 软件作为其 Galileo Performance Explorer 解决方案的一部分，该解决方案可以将客户的本地工作负载数据迁移到 AWS，并在 AWS 上运行预测分析。“它使我们能够以更加轻松透明的方式迁移数据，”Conley 解释道。
Conley 期待帮助更多企业顺利过渡到混合多云世界，同时为 ATS 和 IBM 带来收入。“我们相信这对 IBM 和我们的客户来说具有颠覆性影响，”他说。
ATS（ibm.com 外部链接）总部位于宾夕法尼亚州 Malvern，可提供全面的 IT 服务和解决方案，包括系统集成、业务弹性、云计算、实时监控和托管服务。ATS 还开发了用于性能管理的 Galileo Performance Explorer（ibm.com 外部链接）套件。公司拥有大约 70 名获得行业认证的高素质专业人员，可提供独立于供应商的客观建议。自 2001 年成立以来，ATS 为近 500 家客户提供过帮助，包括中小型企业、财富 500 强企业等各种规模的公司。
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2020 年 1 月在美国制作。
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