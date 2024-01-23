Advanced Technology Services (ATS) Group

数据的数量和种类都在飞速增长，对于通过战略性整合并分析数据来获取洞察的企业来说，数据的内在价值也不断增加。面对这种数据爆炸，企业必须采用混合多云存储架构来推动业务创新并提升敏捷性。这些现代化基础架构可以提供更高的容量、性能和灵活性（且成本可能更低），同时还支持旧版应用程序和业务连续性解决方案。

“我们的客户需要这些混合环境，他们可以在其中为某些工作负载提供本地存储，为其他工作负载提供云存储。这实际上已经成为了一项必要条件，只有这样他们的业务发展才不会受到本地容量限制的束缚。”ATS 创始人兼负责人 Timothy Conley 解释道。



ATS 作为 IBM 的区域系统集成商已有近 20 年的历史，致力于帮助企业、政府机构及其他组织解决云之旅相关的障碍。为此，该公司会定期参加 IBM 的开发者和 Beta 计划，他们的专家因此有机会了解新产品功能，在产品设计中发挥影响力，还可以在 ATS 创新中心（位于宾夕法尼亚州费城附近）的概念验证 (POC) 项目中对产品进行测试。



“我们一直都处于领先地位，”Conley 说。“我们几乎将所有最新、最好的 IBM 存储产品都收入了囊中，这也是我们的客户所期望的。我们是他们值得信赖的顾问。”



多年来，ATS 一直在使用 IBM Spectrum Virtualize 软件定义存储（直到最近仅作为存储系统或在 IBM® Cloud 上提供），通过混合多云功能增强客户的本地存储。该公司还依靠采用 IBM Spectrum Virtualize 技术构建的 IBM 存储基础架构为 Galileo Performance Explorer 提供支持，这是一款 IT 容量管理解决方案。鉴于 IBM Spectrum Virtualize 解决方案的成功，越来越多的客户开始寻求针对 AWS 云平台的解决方案支持。因此，当 IBM 邀请其参与 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 的 Beta 计划来协助开发该功能时，ATS 欣然接受了邀请。