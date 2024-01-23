与此同时，一名准学生在几个街区外的杂货店正准备下班。她收拾好收银机，匆匆走向校园，希望能和一位顾问谈谈入学流程。

她下午 6:30 到达该顾问的办公室，却发现办公室当天已下班。她沮丧地拿出手机，仔细查看自己的工作日程，查找她接下来哪一天调休。

星期日。

遗憾的是，办公室当天也休息。

这就是今天许多大学申请者所面临的现实，在工作、个人事务和学术追求之间寻求平衡，而这显然并非易事。每一个时间冲突或错失联络，都可能造成严重后果，迫使学生不得不放弃，进行取舍。

因此，她的大学梦就这样常被搁置一旁。