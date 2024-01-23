当下午 6:00 的时钟响起时，一位学业顾问保存好上次会议的会议记录，拿起自己的物品，锁上办公室门，下班了。
与此同时，一名准学生在几个街区外的杂货店正准备下班。她收拾好收银机，匆匆走向校园，希望能和一位顾问谈谈入学流程。
她下午 6:30 到达该顾问的办公室，却发现办公室当天已下班。她沮丧地拿出手机，仔细查看自己的工作日程，查找她接下来哪一天调休。
星期日。
遗憾的是，办公室当天也休息。
这就是今天许多大学申请者所面临的现实，在工作、个人事务和学术追求之间寻求平衡，而这显然并非易事。每一个时间冲突或错失联络，都可能造成严重后果，迫使学生不得不放弃，进行取舍。
因此，她的大学梦就这样常被搁置一旁。
在与数字助理互动的申请人中，52% 被 Krannert 管理学院录取
在数字助理的帮助下，Rockhurst 每月为超过 260 名员工实现时间节省
Rockhurst University 和 Purdue University 的 Krannert 管理学院的研究人员希望通过解决入学障碍（如上述情况）来提高入学率，因为这些障碍可能会让潜在的学生失去入学机会。
尽管两所大学相距数百英里，并提供各自不同的数字体验，但它们有一个共同目标 – 为所有潜在生源和在校学生提供相同质量的服务，且无需考虑他们选择何时以何种方式互动、他们的母语是什么或他们生活的社会经济群体如何。
Krannert 管理学院和 Rockhurst 大学开始密切分析学生在其网站上的参与情况，以确定潜在学生何时、何地以及如何寻求信息。这两所学校都发现，它们的大部分网络流量都是在传统营业时间之后产生的。犹他州帕克城一家软件开发公司 AtlasRTX 的市场开发总监 Chris Austin 说：“很多潜在生源白天都要做全职工作或忙于担其他事务，因此他们没有时间在有人接听电话的常规时间联系大学。
“这些潜在生源会在晚上、周末或任何他们能抽出时间进行快速搜索的时间来了解学校。那时工作人员通常无法提供咨询服务，但这些潜在生源仍然需要相关信息，而且他们需要快速获取。”
由于没有资源雇佣更多工作人员，三分之二的 krannert.purdue.edu 或 rockhurst.edu 访客只能自己在迷宫般的新信息中筛选所需信息。这两所大学都知道，在没有真人团队成员提供咨询服务时，他们需要一种自动化的学生互动方法。
Krannert 和 Rockhurst 向 IBM 合作伙伴 AtlasRTX 寻求帮助，希望实现能够随时与任何人进行通信的数字资源。
AtlasRTX 将 AI、数字助理和真人团队相结合，帮助大学促进与学生进行有意义的互动。“我们的理念是真人和数字助理能够更好地协同工作，”AtlasRTX 总裁 Mike Bills 表示，“我们希望虚拟资源和人力资源协同工作，为学生提供最好的服务。”
借助 AtlasRTX 会话式 AI 互动平台，Purdue 和 Rockhurst 等机构可以根据当时的需求为数字助理和工作人员分配职责。正如 Bills 指出的那样，“数字助理更适合某些功能，例如常见问题解答，而大学工作人员更有能力处理后期互动，例如带学生参观校园。”
Krannert 管理学院为其住宿学生和在线研究生商业项目实施了 AtlasRTX 数字助理，由 IBM watsonx™ Assistant 技术提供支持。由于 Purdue 在全球范围内招募学生，Krannert 管理学院的数字助理必须能够使用数百种不同的语言进行交流。
IBM watsonx Assistant 基于自然语言处理 (NLP) 模型构建，使数字助理能够智能处理大量语言数据。借助意向分类和实体识别等语言功能，基于 IBM watsonx Assistant 构建和训练的数字助理可以像母语人士一样学习理解会话，且无需考虑使用哪种语言。
此外，IBM watsonx Assistant 对其支持的企业（例如高等教育）有着细致入微的了解，因此它不仅能用正确的语句回答学生询问，而且还能在正确的上下文中做出回应。“在许多情况下，国际学生更喜欢与数字助理互动。他们可以用自己的母语提出问题，因为他们知道数字助理能够理解他们的意思，不会做出评判，并且随时待命，”Bills 说道。
Rockhurst 为本科部署了 EduBot，俗称“Kaycee”。Kaycee 也由 IBM watsonx Assistant 提供支持，是一款专业数字助理，也是 Rockhurst 潜在本科生源的关键联系点。Kaycee 每天进行数百次会话，回答问题并将潜在生源转化为申请人。
“互动并不是从主页开始和结束，”Bills 说，“根据潜在生源在大学旅程中所处的阶段，他们会提出新的问题和需求。Kaycee 可以切换渠道，继续通过短信、网络聊天以及应用程序或社交消息与他们线下互动。例如，Kaycee 可能会向学生发送一条提醒消息，提醒他们填写 FAFSA 表。”
随着学生对 Rockhurst 的了解加深，Kaycee 会全程陪伴他们 – 每周 7 天、每天 24 小时。Kaycee 在下班时间代替工作人员提供服务，并全天候为学生提供额外资源。
Kaycee 提供量身定制的多渠道互动和全天候可用性，这为在未来某个时间与潜在生源进行战略性真人互动打开了大门。
Rockhurst 大学市场营销副总裁 Dave Hunt 表示：“数字助理彻底改变了我们的工作方式。在实施 Kaycee 之前，我们的用户必须依靠工作人员来帮助他们找到非常具体的信息或填写某些表格。我们没有全天候的客户服务中心，因此增加 Kaycee 作为我们员工的资源，可以让我们更好地为学生提供服务，满足他们对 Rockhurst 大学的期望，无论是面对面还是在线服务。”
Krannert 和 Rockhurst 在使用数字助理后均取得了显著成果。
Krannert 的数字助理是推动该大学构建新应用程序的第二大促进因素。2021 年，从潜在生源到申请人的转化率提高了 5% 以上。此外，该大学的在线课程转化率也有显著增长。与在线潜在生源互动后，近 20% 提交了申请。在申请前使用数字助理互动的申请人中，52% 最终被 Krannert 管理学院录取。
Rockhurst 的数字助理每月帮助节省 260 多个员工工作时数。33% 的网络访问者发起了与 Kaycee 的对话，而在访问招生页面的潜在学生中，高达 67% 的人主动与 Kaycee 联系寻求帮助。
AtlasRTX外部链接（ibm.com 外部链接）帮助公司结合使用 AI、数字助理和真人团队来创建实时体验，以吸引处于购买周期每个阶段的用户。该平台利用文本、Facebook Messenger 和网络聊天等常见渠道来推动客户获取、保留和忠诚度。
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2022 年 2 月在美国制作。
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