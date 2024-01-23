30 多年来，有一家精品资产管理公司一直在帮助客户及其顾问建立个性化的投资组合。凭借分析驱动型策略和以关系为中心的定制方法，该公司始终能够确保极高的客户保留率。

“我们是一家致力提供细致周到及高质素服务的财富管理机构，”该公司的数字和信息官解释道。“我们提供许多“礼宾级”服务，在整个销售过程中与客户互动，让他们能够接触到知识渊博、经验丰富的投资组合经理，构建独特的定制投资组合，从而满足他们的需求。”

该公司的战略方向包括增加现有独立顾问和投资银行家的资产管理规模 (AUM)。为了支持这一增长，该数字和信息官帮助领导整个企业的宏大计划：通过在混合云基础设施上运行的创新网络和移动应用程序来增强服务并提高效率。他还利用应用程序编程接口 (API) ，在新的解决方案中实现更高的敏捷性、绩效和成本节约。

最近，该数字和信息官及其团队为公司员工、外部同事和客户开发了一个云端财富管理平台。该平台可通过多种设备进行访问，充当通过 API 网关连接到系统的全套应用程序和工具的门户网站。这些资源包括公司的外部网站和 Salesforce CRM 应用程序、其专有的投资组合分析软件和其他定制的内部解决方案，以及 Zoom 视频会议等第三方产品。