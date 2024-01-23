IBM Mobile Foundation 解决方案可帮助 Asepeyo 使用单一代码库和熟悉的 Web 编程语言快速为 Apple iOS 和 Google Android 操作系统创建高度安全的应用程序。该解决方案可简化对后端数据的访问、质量控制维护和移动生命周期管理。
可以提供更好的服务、改进决策并降低成本，从而提高客户满意度
应用程序开发和移动生命周期管理，加强数字创新
含量较低的竞争对手的流程，该应用程序具有技术优势，可提升差异化竞争力
在西班牙，每个雇主都必须与政府认可的协会签约，提供职业安全和残疾保险。这 20 家企业之间的竞争非常激烈。他们提供的服务性质由法律规定，因此关键的区别在于服务质量。
在这个以人工和纸质流程为主导的行业中，Asepeyo 高管知道数字化转型可带来竞争优势。正因如此，他们启动了创新移动项目，为主要利益相关者简化业务流程。他们的首个应用程序针对客户的人力资源管理员，使管理员工健康和控制成本变得更加容易。
他们首先组建了一个由内部高管、客户代表和 IT 员工以及 IBM 业务合作伙伴 Costaisa 的专家组成的团队。在 IBM Design Thinking 研讨会上收集客户意见后，该团队制定了应用程序的业务和技术要求。显然，从 Asepeyo 后端系统提供实时信息对于实现人力资源管理员日常业务流程的数字化至关重要。
在技术方面，高效的应用程序开发和管理极为关键。理想的解决方案将能够简化主流移动操作系统的开发，同时简化应用程序管理——随着时间的推移，移动环境将变得日益复杂，应用程序管理将变得越来越重要。正如 Asepeyo 首席信息官 (CIO) Juan Luis Pagés 所说：“我们一直在寻找值得信赖的技术合作伙伴，为我们提高开发速度和带来增长动力。”
Asepeyo 选择了 IBM Mobile Foundation 开发平台，该平台可提供简单且可扩展的企业移动中间件。借助该解决方案，Costaisa 的开发人员使用单一代码库和熟悉的 Web 编程语言为 Apple iOS 和 Google Android 操作系统创建了应用程序。与其他方法相比，这提高了开发速度。此外，Mobile Foundation 解决方案旨在提供强大的安全性和质量控制、完整的移动生命周期管理和服务器端逻辑，帮助 Costaisa 快速访问后端系统的实时信息。IBM 解决方案还支持流行的应用程序商店，以实现简单分销。该解决方案可提供从 IBM Bluemix® 云产品轻松访问 IBM® Watson® 服务的功能，帮助开发人员整合高级认知功能。
Asepeyo 的应用程序为人力资源管理员提供了一套新的强大工具。当员工发生事故或寻求医疗救助时，它会发出实时警报，并报告所需表格和病假证明的状态。雇主还可以直接访问 Asepeyo 的医疗保健网络、用于订购医疗包和用品的电子商务平台以及可定制的仪表板（用于查看总体缺勤率、员工健康统计数据、成本和其他指标）。Pagés 说：“该应用程序可提供尽可能多的信息，帮助管理员在线做出决策。”
新应用程序的反馈非常积极。通过向移动用户实时传达重要事件和指标，该应用程序可以简化管理流程、减少错误、减少官僚作风，并允许人力资源管理员和经理在事情发生时做出反应。实时信息仪表板可以帮助雇主降低成本（例如因病假延迟管理而产生的附加费）。
Asepeyo 也受益颇丰。该业界首创的移动应用程序具有便利性、即时性和创意，有助于公司在竞争中脱颖而出。“我们相信，凭借我们移动应用程序的优势，更多雇主将会选择 Asepeyo 作为其保险提供商，”Pagés 说道。事实上，该组织在移动领域的尝试非常成功，因此，目前正加紧开发更多面向业务代理、个体员工和职员的应用程序。Asepeyo 还在探索利用 IBM Watson 认知计算来改进移动应用程序，并为医生提供新的服务。
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Asepeyo（链接位于 ibm.com 外部）是一家经西班牙社会保障机构授权的非营利性互助健康保险公司，针对工伤事故和职业病提供服务和福利。Asepeyo为超过 270,000 家公司雇用的 200 万名员工提供保护。该组织在 142 个保健中心、医院和行政办公室拥有 3,500 多名员工。Asepeyo 成立于 1915 年，总部位于西班牙巴塞罗那。
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美国出品，2017 年 4 月
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