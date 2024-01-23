在西班牙，每个雇主都必须与政府认可的协会签约，提供职业安全和残疾保险。这 20 家企业之间的竞争非常激烈。他们提供的服务性质由法律规定，因此关键的区别在于服务质量。

在这个以人工和纸质流程为主导的行业中，Asepeyo 高管知道数字化转型可带来竞争优势。正因如此，他们启动了创新移动项目，为主要利益相关者简化业务流程。他们的首个应用程序针对客户的人力资源管理员，使管理员工健康和控制成本变得更加容易。

他们首先组建了一个由内部高管、客户代表和 IT 员工以及 IBM 业务合作伙伴 Costaisa 的专家组成的团队。在 IBM Design Thinking 研讨会上收集客户意见后，该团队制定了应用程序的业务和技术要求。显然，从 Asepeyo 后端系统提供实时信息对于实现人力资源管理员日常业务流程的数字化至关重要。



在技术方面，高效的应用程序开发和管理极为关键。理想的解决方案将能够简化主流移动操作系统的开发，同时简化应用程序管理——随着时间的推移，移动环境将变得日益复杂，应用程序管理将变得越来越重要。正如 Asepeyo 首席信息官 (CIO) Juan Luis Pagés 所说：“我们一直在寻找值得信赖的技术合作伙伴，为我们提高开发速度和带来增长动力。”

