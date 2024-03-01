ANAS S.p.A.

ANAS 采用基于 IBM® FileNet® Content Manager 和 IBM Content Navigator® 解决方案的电子内容管理系统，包括面向工程、采购和 IT 的专用系统。
ANAS 采用基于 IBM FileNet Content Manager 和 IBM Content Navigator 解决方案的电子内容管理系统，包括面向工程、采购和 IT 的专用系统。
ANAS 负责建设、维护和升级庞大的普通公路和高速公路网络，以使意大利保持正常运转。为了确保意大利复杂多变的地形上数以千计的城镇保持互连，需要持续进行维护。与此同时，ANAS 还在推动多个项目，以便在意大利的偏远地区之间建立新的交通联系。
ANAS 管理和文档系统主管 Maurizio Biccellari 解释道：“很多因素让意大利这个国家变得如此美好，但从工程角度来看，这些因素也带来了极大的挑战。由于河流、山谷和山区众多，由工程师、建筑师和勘测员组成的项目团队需要与很多不同类型的专业供应商合作，才能建设或维修道路。
ANAS 的建设和维护项目依赖大量的数据 – 从工程师的计划和采购合同到管理记录流程。为了管理工程流程和庞大的供应商网络，该组织以前依赖手动的纸质流程。然而，这种方法意味着很难跟踪表单和文件，对于具有多个利益相关者和工作流的项目尤其如此。
Biccellari 继续说道：“为了开展工作，我们的员工和供应商需要访问工程图纸和计划、采购文件、质量程序、操作说明、员工信函等等。目前，我们的系统上归档了将近 1200 万份文档，我们的用户可能随时需要查看这些文档。如果我们的工作人员无法及时访问所需的信息，项目延误的风险将会增大，并有可能导致我们的成本大幅上涨。”
为了提高内容管理方法的效率，ANAS 选择了 IBM FileNet Content Manager 和 IBM Business Automation Workflow。
Biccellari 评论道：“我们已经依赖 IBM 解决方案存储 1200 万份文档，与 IBM 的愉快合作经验让我们有理由相信，我们能够如愿以偿地获得高质量、快速响应的支持。
在整个部署过程中，IBM 团队非常乐于助人，
而且他们的专业知识使我们能够快速部署和定制解决方案。
在与 IBM 共同开发工程文档管理系统以支持企业的运营之后，ANAS 决定将该解决方案扩展到组织的其他部分。通过部署 IBM Content Navigator，ANAS 利用直观的用户友好型界面增强了他们的解决方案，并使非技术用户能够快速找到他们需要的信息。
如今，该组织使用 IBM Content Manager 增强他们的很多记录系统。其中包括他们的正式记录管理系统 P-ANAS。该解决方案还与面向工程、施工和 IT 团队的项目文档管理 (PDM) 系统以及采购合同管理 (PCM) 平台集成。
“Content Navigator 的界面非常容易配置，这样，我们就能够针对每个部门的不同需求进行调整，”Biccellari 解释道：“例如，我们为采购部门大量定制了用户体验，使该团队能够继续在不改造业务流程的情况下接受该解决方案。”
借助由 IBM 解决方案提供支持的内容管理系统，ANAS 实现了简化流程的目标，因此节约了时间并帮助控制了运营成本。
“借助 IBM Content Manager，我们只需按一下按钮，即可与适当的审批机构交换我们的工程计划，因此消除了由于反复整理文书而产生的成本和复杂性，”Biccellari 解释道。
他补充道：“IBM 解决方案还帮助我们加速了内部采购流程。在 IT 方面，我们显著缩短了审批流程，这有助于我们及时为企业部署创新服务。我们的员工非常喜欢新解决方案的易用性，除了积极的反馈，我们没有收到任何负面评价。”
凭借细颗粒度的访问管理功能，ANAS 可以确保多个部门的工作人员能够在需要时访问文档。例如，工程文件存储在工程文档管理系统中，但可以在招标过程中通过采购文档管理系统进行访问。
“我们的内容管理存储库彼此紧密集成，这样，我们就能够支持快速、有效的决策，而不会违反我们严格的信息安全政策，”
Biccellari 说道。
在该解决方案取得成功之后，ANAS 计划使用 IBM Business Automation Workflow 内的案例管理功能简化他们的应收账款和应付账款流程。
Biccellari 总结道：“有效地推动我们的施工项目对于保持意大利正常运转至关重要。得益于我们的 IBM 内容管理解决方案，我们能够在运营中实现更高的效率。”
ANAS（ibm.com 外部链接）致力于设计、建设和运营意大利的国家公路网络，并管理超过 30000 公里的普通公路和高速公路。该公司拥有 6000 名员工，包括工程师、建筑师和勘测员。总部位于罗马，并在意大利各地设立了 38 个办事处。
© Copyright IBM Corporation 2019, IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2019 年 2 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、Content Navigator 和 FileNet 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 网站上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。请联系 IBM，咨询 IBM 产品和服务详情。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。