ANAS S.p.A.

ANAS 负责建设、维护和升级庞大的普通公路和高速公路网络，以使意大利保持正常运转。为了确保意大利复杂多变的地形上数以千计的城镇保持互连，需要持续进行维护。与此同时，ANAS 还在推动多个项目，以便在意大利的偏远地区之间建立新的交通联系。

ANAS 管理和文档系统主管 Maurizio Biccellari 解释道：“很多因素让意大利这个国家变得如此美好，但从工程角度来看，这些因素也带来了极大的挑战。由于河流、山谷和山区众多，由工程师、建筑师和勘测员组成的项目团队需要与很多不同类型的专业供应商合作，才能建设或维修道路。

ANAS 的建设和维护项目依赖大量的数据 – 从工程师的计划和采购合同到管理记录流程。为了管理工程流程和庞大的供应商网络，该组织以前依赖手动的纸质流程。然而，这种方法意味着很难跟踪表单和文件，对于具有多个利益相关者和工作流的项目尤其如此。

Biccellari 继续说道：“为了开展工作，我们的员工和供应商需要访问工程图纸和计划、采购文件、质量程序、操作说明、员工信函等等。目前，我们的系统上归档了将近 1200 万份文档，我们的用户可能随时需要查看这些文档。如果我们的工作人员无法及时访问所需的信息，项目延误的风险将会增大，并有可能导致我们的成本大幅上涨。”