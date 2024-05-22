“20 年前，为了确保机场成为领先的交通枢纽，必须调整资源并提高响应能力和流程效率，”蔚蓝海岸机场设备维护部负责人 Vincent Lebegue 解释道。“为了实现这一目标，我们选择了 IBM Maximo 解决方案。”

和工业工厂一样，由于规模庞大、复杂程度高，机场也需要使用高度专业化的工具管理他们的设备：航站楼、技术建筑、空侧和陆侧基础设施、能源分配装置等等，所有这些都需要记录在案。服务开始日期、修缮投资、维护操作、故障和维修等信息都整合到 IBM Maximo 中，以便更好地管理它们的生命周期。

航空公司、机场地勤人员和企业都有一个共同点：他们都是尼斯蔚蓝海岸机场的客户。为了确保他们获得最高满意度，该机场致力于提供世界一流的服务。这一承诺的基石是利用主动式维护策略，确保设备始终能够随时投入使用。通过分析可用性、经常性故障、维护成本和相关库存，IBM Maximo 能够执行相应的调整措施。最终，该解决方案改善了资产性能和使用寿命，提高了干预措施的生产力，并帮助优化了库存。“必要时，该解决方案还可以提供客观的财务信息，以帮助决定是需要大修还是更换。”Vincent Lebegue 解释道。

想象一下，尽管定期进行维护，但还是发生了故障。对于周转时间紧迫的低成本航空公司来说，即使是局部的小事故也可能造成严重延误，从而影响整体运营。在这样的情况下，机场的快速响应能力至关重要。“当发生影响行李分拣系统的问题时，需要立即进行干预，”Vincent Lebegue 解释道。“一旦报告故障，IBM Maximo 就会触发警报，以使团队或分包商采取行动。这样，所有措施都有据可查，进度表排得满满当当，响应能力也得到了提高。”

作为资产管理工作的一个重要组成部分，IBM Maximo 现在受到了众多部门的青睐，包括接收事件报告的技术客户服务中心、（负责处理平台半数活动的）机场分包商和能够即时访问信息的人员，以及内部的设计办公室等等。该工具还与财务 ERP 系统连接，以帮助针对新设备投资或维护支出问题做出决策。