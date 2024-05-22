国际机场的绩效指标涉及很多方面，与不计其数的目的地通航仅仅是其中之一。要想取得成功，需要保持与欧洲空中交通领域的主要参与者不相上下的地位。作为法国第二繁忙的机场平台，尼斯蔚蓝海岸机场 (Nice Côte d'Azur Airport) 与 60 家不同的航空公司提供的 120 个航班目的地通航。该机场通过优化自身的资源实现了两个目标：提高了效率和控制对环境的影响，并凭借这一成就跻身于欧洲航空领域巨头行列。
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“20 年前，为了确保机场成为领先的交通枢纽，必须调整资源并提高响应能力和流程效率，”蔚蓝海岸机场设备维护部负责人 Vincent Lebegue 解释道。“为了实现这一目标，我们选择了 IBM Maximo 解决方案。”
和工业工厂一样，由于规模庞大、复杂程度高，机场也需要使用高度专业化的工具管理他们的设备：航站楼、技术建筑、空侧和陆侧基础设施、能源分配装置等等，所有这些都需要记录在案。服务开始日期、修缮投资、维护操作、故障和维修等信息都整合到 IBM Maximo 中，以便更好地管理它们的生命周期。
航空公司、机场地勤人员和企业都有一个共同点：他们都是尼斯蔚蓝海岸机场的客户。为了确保他们获得最高满意度，该机场致力于提供世界一流的服务。这一承诺的基石是利用主动式维护策略，确保设备始终能够随时投入使用。通过分析可用性、经常性故障、维护成本和相关库存，IBM Maximo 能够执行相应的调整措施。最终，该解决方案改善了资产性能和使用寿命，提高了干预措施的生产力，并帮助优化了库存。“必要时，该解决方案还可以提供客观的财务信息，以帮助决定是需要大修还是更换。”Vincent Lebegue 解释道。
想象一下，尽管定期进行维护，但还是发生了故障。对于周转时间紧迫的低成本航空公司来说，即使是局部的小事故也可能造成严重延误，从而影响整体运营。在这样的情况下，机场的快速响应能力至关重要。“当发生影响行李分拣系统的问题时，需要立即进行干预，”Vincent Lebegue 解释道。“一旦报告故障，IBM Maximo 就会触发警报，以使团队或分包商采取行动。这样，所有措施都有据可查，进度表排得满满当当，响应能力也得到了提高。”
作为资产管理工作的一个重要组成部分，IBM Maximo 现在受到了众多部门的青睐，包括接收事件报告的技术客户服务中心、（负责处理平台半数活动的）机场分包商和能够即时访问信息的人员，以及内部的设计办公室等等。该工具还与财务 ERP 系统连接，以帮助针对新设备投资或维护支出问题做出决策。
IBM Maximo 不仅是机场运营的一个重要组成部分，同时也是一个不可或缺的工具，可以帮助该机场实现他们的可持续发展目标：在 2030 年以前实现二氧化碳零排放，比法国的其他机场领先 20 年。具体而言，这需要尽可能减少排放，并实施碳汇以吸收残余排放。为了逐克消除排放，该机场部署了 IBM Maximo 作为一组优化工具的核心。
IBM Maximo 延长了基础设施的使用寿命，因此大大减少了该机场对环境的影响。与渴望延长产品寿命的消费品行业一样，更经久耐用的资产减少了拆除、处置或新装设备对环境产生的影响。
在控制电力消耗方面，经过优化的维护管理也发挥了重要的作用。“机场流程中的任何运营事故或延误都会导致能耗激增，”Vincent Lebegue 证实道，“特别是考虑到机场的能耗与一座拥有 30,000 名居民的城市相当。”经过优化的设置、定期执行清洁和校准以及更换磨损的部件有助于降低能耗。减少事故也会影响航空公司的能耗：在起降时段内未能及时完成的每一次起飞或降落都会产生额外的油耗和二氧化碳排放。
在将近 20 年的时间里，蔚蓝海岸机场一直在使用 IBM Maximo，这要归功于双方多年来建立的合作伙伴关系。“在充分挖掘了 IBM Maximo 的巨大潜力之后，我们已经与 IBM Maximo 密不可分了，”Vincent Lebegue 表示，“而且经常有人要求我们演示如何集成和操作该解决方案。”“作为一个长期的忠实客户，我们能够传达我们的期望并推动变革。”IBM 与蔚蓝海岸机场共同开发了一款针对机场的需求量身定制的解决方案。这些改进还使该产品在市场上保持着标杆地位。