AdVini 始终采用先进的技术来发展业务。多年来，该公司一直使用 SAP 工具管理整个生产链，从种植和收获到酿酒乃至最终产品的交付。“本地”模式虽然牢牢扎根于该公司的组织结构中，但已日渐衰落，于是，该公司开始考虑迁移到云端。事实上，由于该公司面临着四大挑战，IT 部门才着手研究此解决方案。



公司成长：AdVini 希望通过外部增长业务实现发展，因此需要经常整合新的公司、新的资源、新的用户等等。这样就需要进行技术投资并投入人力资源和时间。



“物理”风险：核心 IT 系统安放在位于圣费利德洛代的公司总部。那里虽然是葡萄种植业的天堂，但却地处偏僻，电信和电力基础设施也不像大城市那样完善。



“网络”风险：随着新用户和新公司的增加，遭到黑客攻击的风险随之增大。与此同时，黑客尝试的攻击影响了越来越多的经济部门，包括农业。



最后是技术发展：AdVini 基于 SAP 产品（ECC、HANA 数据库、Business Objects 等等）构建了自己的 IS。2013 年，这些产品安装在极其强大的服务器上，但由于来自 25 个种植基地和 6 个不同生产工厂的大量数据需要消耗巨大的资源，这些服务器开始达到它们的极限。