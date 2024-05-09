AdVini 于 150 年前在埃罗省 (Hérault) 地区的圣费利德洛代 (Saint-Félix-de-Lodez) 成立，是法国风土
葡萄酒领域的领导者。近年来，由于通过
收购勃艮第、罗纳河谷、普罗旺斯、朗格多克、鲁西荣、波尔多地区和南非等地的著名葡萄园
持续取得外部增长，该公司不断发展扩大。这一快速发展给该公司的“本地”
信息系统带来了压力，促使 IT 部门寻找一款云迁移解决方案。
IBM Cloud for SAP
AdVini 始终采用先进的技术来发展业务。多年来，该公司一直使用 SAP 工具管理整个生产链，从种植和收获到酿酒乃至最终产品的交付。“本地”模式虽然牢牢扎根于该公司的组织结构中，但已日渐衰落，于是，该公司开始考虑迁移到云端。事实上，由于该公司面临着四大挑战，IT 部门才着手研究此解决方案。
公司成长：AdVini 希望通过外部增长业务实现发展，因此需要经常整合新的公司、新的资源、新的用户等等。这样就需要进行技术投资并投入人力资源和时间。
“物理”风险：核心 IT 系统安放在位于圣费利德洛代的公司总部。那里虽然是葡萄种植业的天堂，但却地处偏僻，电信和电力基础设施也不像大城市那样完善。
“网络”风险：随着新用户和新公司的增加，遭到黑客攻击的风险随之增大。与此同时，黑客尝试的攻击影响了越来越多的经济部门，包括农业。
最后是技术发展：AdVini 基于 SAP 产品（ECC、HANA 数据库、Business Objects 等等）构建了自己的 IS。2013 年，这些产品安装在极其强大的服务器上，但由于来自 25 个种植基地和 6 个不同生产工厂的大量数据需要消耗巨大的资源，这些服务器开始达到它们的极限。
AdVini 选择通过 IBM 将自己的应用程序迁移到云端。事实上，两家公司早已相识，因为 Advini 在创建自己的 IS 时就采用了 AS400 (IBM Power i)。2013 年，IBM 工程师还为 AdVini 安装了 SAP HANA 的首个版本。如今，该公司在继续使用 IBM 的各种技术，包括人工智能。例如，AdVini 利用 IBM Watson 平台预测葡萄藤的用水量，并为地中海的葡萄园提供极其精确的灌溉管理。
在 AdVini IT 部门的领导下，三个合作伙伴参与了此次迁移：负责安装服务器的 IBM Cloud；负责环境配置、安全性和安装备份系统的基础设施服务公司兼 IBM 分拆公司 Kyndryl；以及负责将 SAP 平台迁移到云端的 Applium。
部署耗时七个月之久，这还不包括由于在 Orange 运营商与 IBM Cloud 法兰克福分公司之间建立 BVPN 链路而导致的项目中断。从数据库到应用程序服务，所有的一切都彻底重建，包括更新到最新版本的 SAP HANA 和 SAP Business Objects。
“在整个任务期间，IBM 始终在坚定不移地履行承诺，”AdVini IT 经理 Jérôme Combarnous 强调。“从一开始，包括综合管理团队在内的 IBM France 全体员工就迅速采取行动，以确保资源到位、高性能和安全性。这在我们选择合作伙伴的过程中发挥了非常重要的作用。在建立 BVPN 链路的那段时间里，IBM 与 Orange 合作，以期尽快找到一种解决方案。“尽管面对这些复杂情况，但承诺财务一揽子计划的 IBM 维持了预算，这对于此类重大项目来说是非常罕见的，”Jérôme Combarnous 补充道。
事实证明，该系统非常强大。IBM Cloud 提供了具有可预测的稳定性能的裸机服务器。在旧系统中，备份导致基础设施瘫痪，并阻碍了订单准备团队的日常工作，因为他们无法输入物流信息。而现在，这一限制已经完全消除，因此显著提高了生产力。
IT 团队无需再承受服务器监控工作带来的压力。“我们经常探讨 IT 带来的业务优势或组织收益，但也有心理层面的原因：对包括我在内的很多员工来说，无需再承担这一责任的重负是一个极大的解脱，这样我们就能够更有效地开展工作，”Jérôme Combarnous 表示。外包团队全天候待命值班和处理更新事宜。内部团队现在能够专注于新的业务需求和开拓新的项目。
“通过转投 IBM Cloud 的怀抱，核心 IS 现在安放在一个极具弹性的基础设施中，”Jérôme Combarnous 补充道。“而且 IBM Cloud 在网络安全方面拥有丰富的经验，绝大多数其他公司都难以望其项背。尽管我们知道没有什么是万无一失的，但他们在这一领域的经验让我们高枕无忧。”
最后，我们来看一下财务方面：尽管收入有所增加，但 AdVini 仍然受到了新冠疫情危机的影响。通过选择云服务，可以支付月费而不是一次性投入大笔资金。
“这个项目取得了成功，”Jérôme Combarnous 总结道。“现在，我们已经为下一步做好了准备：转而采用 SAP S/4 HANA。
AdVini 是法国风土葡萄酒领域的领导者，在一些最著名的葡萄酒产区拥有 2,074 公顷的葡萄园：位于教皇新堡 (Châteauneuf-du-Pape) 的 Ogier 及其 Clos de L'Oratoire des Papes、位于圣埃米利永 (Saint-Emilion) 的 Antoine Moueix Propriétés 和 Château Capet-Guillier、位于梅多克中级酒庄 (Médoc Cru Bourgeois) 的 Château Patache d'Aux、位于夏布利 (Chablis) 的拉赫希酒庄 (Domaine Laroche)、位于伯恩丘产区 (Côte-de-Beaune) 的香皮酒庄 (Maison Champy)、位于朗格多克 (Languedoc) 的 Vignobles Jeanjean 和 Mas La Chevalière、位于鲁西荣 (Roussillon) 的 Cazes 及其 Clos de Paulilles、位于普罗旺斯圣维克多山 (Sainte Victoire) 的 Gassier、Château Gassier 和 Château de Roquefeuille。
AdVini 还在南非的斯泰伦博斯 (Stellenbosch) 拥有近 250 公顷的葡萄园，包括葡萄酒旅游地产 L'Avenir 以及肯福斯特葡萄园 (Ken Forrester Vineyards)、Le Bonheur 葡萄酒庄园、斯泰伦博斯葡萄园和柯林茨 (Kleine Zalze) 葡萄酒庄园。
Advini 葡萄酒庄园和葡萄园的优势在于，该品牌的声誉和全球认可度一直在稳步提升，因此他们能够将自己的产品出口到 110 个国家或地区。