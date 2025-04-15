AdriaCamps 帮助人们在克罗地亚和意大利的 250 多个露营地预订住宿或露营地。它提供多种类型的住宿，包括旅游房车、露营地和豪华露营帐篷，以及各种各样的设施，涵盖室内游泳池和电动汽车 (EV) 充电点。

为了帮助客户选择具有合适住宿和设施的营地，AdriaCamps 维护着多个数据库和大量 PDF 手册。客服在回答有关数千种不同可用选项的询问时会参考这些资料。然而，信息源之间的切换降低了团队的工作效率和响应速度，AdriaCamps 开始寻找更好的方法。

AdriaCamps 首席技术官 Marko Bukovac 表示：“当我们希望将业务扩展到新的领域时，我们认识到，生成式 AI 技术有潜力帮助我们更快速、更准确地回复收到的询问。我们首先寻找合作伙伴来协助我们制定最佳 AI 路线图。我们尤其希望确保能理解进入系统的训练数据以及预期从中得到的响应。”