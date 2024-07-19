与非营利和就业服务领域的许多其他组织一样，ACCES 将数字化转型作为战略重点。通过在线工具补充面对面的互动，使组织能够通过客户的首选渠道接触客户。此外，数字服务对于移民抵达前的支持和准备至关重要。数字服务可以在不增加人员资源或使人力资源紧张的情况下提高机构的能力。

ACCES 总裁兼首席执行官 Allison Pond 表示：“在疫情爆发之前，采用数字技术是 ACCES 的一项重要战略重点，现在变得更加重要和紧迫。”

得益于 Accenture 的一项重大技术资助，该转型之旅于 2016 年正式开始，帮助 ACCES 实现了数字服务的现代化。开发新的在线学习中心和各种虚拟服务以及增强 Salesforce CRM 取得了出色的成果。两年多来，ACCES 服务的客户数量增加了一倍多，从 2016 年的 16,000 名增加到 2018 年的 36,000 名。

这一巨大的增长使 ACCES 进入了下一阶段的发展——如何利用技术来增强客户服务旅程，从而有效地处理不断增长的客户量。“我们希望再次继续利用技术来简化我们的流程，并确保我们能够对所有寻求我们服务的人做出回应，”服务和战略计划高级副总裁 Manjeet Dhiman 说道。“那时我们第一次想到 AI 可以为我们的组织带来的价值。”