尽管金融领域对云的需求巨大而迫切，当然，这些公司仍然要规避风险。数据安全和遵守不断变化的法规仍然是首要任务。

Accenture 认识到金融组织迫切需要获得云方面的经验并以无风险的方式开发理想的解决方案。

“在金融行业，始终是要最大限度降低风险，最大限度提高收益，”Accenture 金融服务 ACIC 主管 Guido Greber 表示。“这些公司不能简单地跳到云端。他们需要有策略地为其业务打造合适的云环境。”

ACIC 不是让客户从零开始设计解决方案，而是利用 Accenture 云优先业务部门的技能和专业知识，为行业中常见的高价值用例绘制企业就绪、合规就绪的“蓝图”（例如、可堆肥企业、应用程序容器化等等）。该蓝图基于开源技术并以解耦的方式开发，具有高度灵活性，因此当客户与 ACIC 合作时，Accenture 顾问会帮助他们了解适用的蓝图并使其适应客户的需求。

但是，为了向每个客户提供一个私有空间，使其可以将自己的特定要求应用于蓝图，并调用公有云、混合云以及本地资源的正确组合来实现这一目标，Accenture 需要一种方法来按需为任何客户提供混合云和多云容器平台。

正如 Greber 所说：“每个授权人员都应该可以随时随地访问云环境，无论是为了法规一致性而在本地部署还是由 IBM、Azure、Google 或 AWS 托管在公有云中。”