金融行业正在快速迎头赶上。近年来，随着其他行业通过采用云技术迅速发展，金融行业却因其严格的监管措施需要时间来适应新的技术环境而落后。
但该行业的 IT 领导者看到了其他领域的创新，也渴望将其应用于金融和银行业。全球疫情使得加快采用云技术成为当务之急，也迫使监管机构进行创新。变革闸门已打开。现在，金融企业正在积极制定云战略。但他们仍然需要最大限度降低风险。
这就是 Accenture 为什么根据瑞士金融市场监管机构 (FINMA) 的建议创建金融服务 Accenture 云创新中心 (ACIC)，一个开放式混合、多云、企业级参考环境。金融服务 ACIC 既是一个技术平台，也是一个研讨会计划，使金融企业能够与 Accenture 合作，设计有效的解决方案或讨论其组织面临的挑战 - 独立于客户现有的技术和数据。
金融服务 ACIC 整合了公有云、混合云、安全和自动化资源的生态系统，包括 IBM® Cloud Pak 解决方案和 Red Hat OpenShift 容器平台。
金融服务 ACIC 已服务约 30 家财富 100 强金融企业
对于这些客户，它已经举办了超过 45 场发现研讨会，推动行业创新
尽管金融领域对云的需求巨大而迫切，当然，这些公司仍然要规避风险。数据安全和遵守不断变化的法规仍然是首要任务。
Accenture 认识到金融组织迫切需要获得云方面的经验并以无风险的方式开发理想的解决方案。
“在金融行业，始终是要最大限度降低风险，最大限度提高收益，”Accenture 金融服务 ACIC 主管 Guido Greber 表示。“这些公司不能简单地跳到云端。他们需要有策略地为其业务打造合适的云环境。”
ACIC 不是让客户从零开始设计解决方案，而是利用 Accenture 云优先业务部门的技能和专业知识，为行业中常见的高价值用例绘制企业就绪、合规就绪的“蓝图”（例如、可堆肥企业、应用程序容器化等等）。该蓝图基于开源技术并以解耦的方式开发，具有高度灵活性，因此当客户与 ACIC 合作时，Accenture 顾问会帮助他们了解适用的蓝图并使其适应客户的需求。
但是，为了向每个客户提供一个私有空间，使其可以将自己的特定要求应用于蓝图，并调用公有云、混合云以及本地资源的正确组合来实现这一目标，Accenture 需要一种方法来按需为任何客户提供混合云和多云容器平台。
正如 Greber 所说：“每个授权人员都应该可以随时随地访问云环境，无论是为了法规一致性而在本地部署还是由 IBM、Azure、Google 或 AWS 托管在公有云中。”
灵活配置蓝图并根据独特的客户需求进行调整的关键是容器化，Accenture 使用 Red Hat OpenShift 作为 ACIC 的主要容器平台。客户环境中还提供其他 Kubernetes Service，但 ACIC 的后端通过 OpenShift 进行容器化，使 Accenture 能够根据需要混合和匹配云平台和工具。
虽然容器化提供了灵活性，但能否快速满足客户需求取决于两个关键功能：跨 ACIC 技术堆栈的自动化配置和统一管理。为此，Accenture 使用 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的多云管理工具。通过一组集中的控件，Accenture 可以从其云平台和工具的开放生态系统中配置任何环境、任何资源组合。
Accenture 始终使用这些功能来构建新的用例（新的蓝图），根据市场相关性确定优先级，并按四个类别进行分类：
重点是开发最实用、最有用的用例，为客户创造最大价值。Greber 表示，ACIC 没有遵循流行的“MVP”范式（最简化可实施产品），而是专注于“MIP”：有意义的影响力产品。“如果您创造了影响力并且人们喜欢它，”他说，“那么您就可以在此基础上再接再厉。”他将这个过程比作一家餐厅。“我们关闭了厨房，制定了一份基本菜单，其中包含我们知道客户想要的东西，现在我们致力于改进、扩展和创新。”
自 2018 年软启动以来，金融服务 ACIC 已为近 30 家财富 100 强金融企业提供服务，举办了超过 45 场发现研讨会。客户已经看到能够使用 ACIC 蓝图来加速其运营准备，并获得混合云和多云实践经验的直接价值。所有公司的 IT 人员习惯的不仅仅是幻灯片上的架构图。Greber 说：“一位客户对我说，‘很高兴您制作了所有这些漂亮的幻灯片，但您确实可以构建和操作它们。’”这产生了积极影响。也是我们开始这个项目的原因。”
如今，金融服务 ACIC 主要为欧洲企业服务，但全球所有 Accenture 员工均可访问。展望未来，Accenture 希望吸引更多来自其他地区的客户加入。该公司将不断向金融服务 ACIC 产品组合添加顶级云和混合技术，包括 IBM Cloud for Financial Services。事实上，它已经在深入了解如何使用 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的其他功能以及 Turbonomic 软件来帮助自动化运营管理。
Accenture（ibm.com 外部链接）是一家全球专业服务公司，在数字、云和安全领域拥有领先的能力。我们结合了 40 多个行业无与伦比的经验和专业技能，提供战略和咨询、互动、技术和运营服务，所有这些服务均由全球最大的先进技术和智能运营中心网络提供支持。我们的 674,000 名员工每天都在履行技术和人类创造力的承诺，为 120 多个国家或地区的客户提供服务。我们拥抱变革的力量，为我们的客户、员工、股东、合作伙伴和社区创造价值并分享成功。访问网站 accenture.com（ibm.com 外部链接）
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 12 月
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud 和 IBM Cloud Pak 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新清单，请访问网站 ibm.com/legal/copyright-trademark。
Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。
IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。