自 2018 年软启动以来,金融服务 ACIC 已为近 30 家财富 100 强金融企业提供服务,举办了超过 45 场发现研讨会。客户已经看到能够使用 ACIC 蓝图来加速其运营准备,并获得混合云和多云实践经验的直接价值。所有公司的 IT 人员习惯的不仅仅是幻灯片上的架构图。Greber 说:“一位客户对我说,‘很高兴您制作了所有这些漂亮的幻灯片,但您确实可以构建和操作它们。’”这产生了积极影响。也是我们开始这个项目的原因。”

如今,金融服务 ACIC 主要为欧洲企业服务,但全球所有 Accenture 员工均可访问。展望未来,Accenture 希望吸引更多来自其他地区的客户加入。该公司将不断向金融服务 ACIC 产品组合添加顶级云和混合技术,包括 IBM Cloud for Financial Services。事实上,它已经在深入了解如何使用 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 的其他功能以及 Turbonomic 软件来帮助自动化运营管理。