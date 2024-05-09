在对自己最重要的市场之一 – 法国，ABO Wind 必须加入法国政府于 2017 年启动的竞拍系统，才能赢得新风能和太阳能发电场的建造和电力销售合同。ABO Wind 和数百家竞争对手（包括其他独立开发商以及传统能源巨头）根据各自能够承受的能源供应价格进行出价。当然，关键是要达到一个具有竞争力的价位：低到足以吸引买家，但又不至于赔本。

在这种情况下，市场情报将会发挥极大的作用。对竞争对手的报价了解得越多，胜算越高。

要开发风能或太阳能发电场，需要与国家、地区和当地的各级政府机构进行大量互动并获得他们的授权。因此，政府网站上提供了很多有关招商项目的技术信息。ABO Wind 开发总监 Benoit Clouet 总结了必须为给定的项目准备的书面信息：“我们确实需要通盘考虑大规模主题的利益和限制。在我们开展项目的地域中，我们需要达成一些政治协议，我们需要检查环境、技术和声学方面的所有限制，我们需要与每个地区的所有土地所有者达成协议。综合考虑所有这些参数之后，我们才能向地方管理机构呈送项目提案，然后由地方管理机构决定是接受还是拒绝。”

但在不同的网站和记录中追踪竞争对手的每一项提案的所有这些信息是一项艰巨的任务。“我们对这个话题真的一无所知，”Clouet 说道。“我们希望知道有多少个风力发电场加入了竞拍。它们具有哪些特征？规模和发电能力有多大？我们还需要清楚地了解当地市场电价的波动情况。不过，我们无法通过手动方式追踪所有的授权和所有的项目。”

ABO Wind 聘请了一家外部数据提供商，以研究和整理关键信息，但这样既没有满足公司的需求，也不符合公司优先考虑运营效率的章程。

“我们是一家完全独立的公司，”Clouet 表示。“在我们看来，与其付钱给另一家公司来做这项工作，不如与合作伙伴合作，以便在内部实施一个基于自动化的解决方案并获得更好的结果。”