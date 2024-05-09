世界如何才能从化石燃料转向可再生能源，以调整能源生产平衡？
除了扩大可再生能源生产并提高能源生产效率以外，以具有竞争力的价格提供可再生能源以提高市场采用率也至关重要。
ABO Wind 应对这些挑战的历史由来已久，远远超过大多数组织。ABO Wind 成立于 1996 年，致力于开发风力发电，现已成为世界领先的独立可再生能源开发商之一，并在 16 个国家或地区建造了风能和太阳能发电场。
该公司始终走在时代前列，但以帮助世界迎头赶上为使命。现在，这一使命比以往任何时候都要紧迫。世界各国都在努力实现碳减排目标，乌克兰战争迫使很多欧洲国家或地区减少对石油的依赖。
ABO Wind 能够提供多少帮助取决于他们销售电力的能力。最近，ABO Wind 在法国开展的业务开始使用 IBM 业务合作伙伴 WatsNEXT 基于 IBM Watson® Discovery 软件的解决方案，以比以前快得多的速度收集关键市场情报，从而优化自己的产品并赢得更多推广可再生能源的机会。
在对自己最重要的市场之一 – 法国，ABO Wind 必须加入法国政府于 2017 年启动的竞拍系统，才能赢得新风能和太阳能发电场的建造和电力销售合同。ABO Wind 和数百家竞争对手（包括其他独立开发商以及传统能源巨头）根据各自能够承受的能源供应价格进行出价。当然，关键是要达到一个具有竞争力的价位：低到足以吸引买家，但又不至于赔本。
在这种情况下，市场情报将会发挥极大的作用。对竞争对手的报价了解得越多，胜算越高。
要开发风能或太阳能发电场，需要与国家、地区和当地的各级政府机构进行大量互动并获得他们的授权。因此，政府网站上提供了很多有关招商项目的技术信息。ABO Wind 开发总监 Benoit Clouet 总结了必须为给定的项目准备的书面信息：“我们确实需要通盘考虑大规模主题的利益和限制。在我们开展项目的地域中，我们需要达成一些政治协议，我们需要检查环境、技术和声学方面的所有限制，我们需要与每个地区的所有土地所有者达成协议。综合考虑所有这些参数之后，我们才能向地方管理机构呈送项目提案，然后由地方管理机构决定是接受还是拒绝。”
但在不同的网站和记录中追踪竞争对手的每一项提案的所有这些信息是一项艰巨的任务。“我们对这个话题真的一无所知，”Clouet 说道。“我们希望知道有多少个风力发电场加入了竞拍。它们具有哪些特征？规模和发电能力有多大？我们还需要清楚地了解当地市场电价的波动情况。不过，我们无法通过手动方式追踪所有的授权和所有的项目。”
ABO Wind 聘请了一家外部数据提供商，以研究和整理关键信息，但这样既没有满足公司的需求，也不符合公司优先考虑运营效率的章程。
“我们是一家完全独立的公司，”Clouet 表示。“在我们看来，与其付钱给另一家公司来做这项工作，不如与合作伙伴合作，以便在内部实施一个基于自动化的解决方案并获得更好的结果。”
ABO Wind 与多家提供商讨论了潜在的解决方案，WATsNEXT 及其团队在开发市场分析解决方案方面积累的深厚专业知识给 ABO Wind 留下了最深刻的印象。WATsNEXT 依靠自动采购分析服务概念验证敲定了这笔交易。
ABO Wind 正在使用自动化的 WATsNEXT 解决方案，包括 IBM Watson Discovery 和 IBM Watson Knowledge Studio 软件，以捕获竞争对手的情报。根据 ABO Wind 定义的一些可以逐步完善和调整的参数，该解决方案分三个阶段运行：
WATsNEXT 还根据 ABO Wind 的反馈进行了一些定制开发，以使该解决方案的界面对 ABO Wind 员工尽可能友好。
Clouet 表示：“与继续依赖这家数据提供商相比，我们获得的数据要准确得多。”
ABO Wind 目前利用该解决方案处理新的风力发电项目，但 Clouet 和团队仍在继续与 watsnext 合作，以便将该解决方案也应用于太阳能。“对太阳能来说，”他解释道，“这样做更加困难，因为这一领域的行政公文等信息的结构化程度更低。但我们仍在努力。”
自实施该解决方案以来，ABO Wind 的效率提高了 80%，并消除了手动浏览和提取数据等任务。这样，团队就能够腾出时间并集中精力开展业务。“现在，我们在风电市场上占据着非常强势的地位，”Clouet 说道。“我们能够从项目开发的早期阶段就了解法国市场的现状。在某些情况下，我们会与政府进行讨论，而且我们能够向他们提供全国数据。”如此之高的洞察力除了帮助优化定价以外，还提高了 ABO Wind 在潜在授权方和买家心目中的可信度。
这些信息还可以帮助 ABO Wind 应对当今全球能源市场面临的更大压力。“自乌克兰战争爆发之日起，电力和材料的价格就居高不下，”Clouet 解释道。“因此，为了实现项目价值，以尽可能优惠的价格出售电力现在不仅是可取的，实际上也是必要的。”
展望未来，Clouet 和团队还发现他们能够利用 WATsNEXT 和 Watson 解决方案做更多的事情。一项计划是利用该工具收集地理信息，并将这些信息放入 ABO Wind 勘探和开发团队的定期通讯中，以帮助他们更轻松地识别自己的项目附近的竞争活动。
ABO Wind（ibm.com 外部链接）在欧洲、非洲、北美洲和南美洲的 16 个国家或地区规划、建造和管理风能和太阳能发电场以及储能系统。该公司安装的电厂每年可生产超过 50 亿千瓦时的绿色能源。ABO Wind 于 1996 年在德国成立，总部位于德国。
IBM 业务合作伙伴 WATsNEXT（ibm.com 外部链接）可帮助各个公司加速和优化数字化转型。他们的团队将 AI 专业知识与 IBM 产品和自制解决方案（例如智能数据提取和识别 (IOCR) 以及智能机器人流程自动化 (IRPA)）相结合。该公司了解业务挑战，因此能够为客户提供从战略咨询到技术实施的端到端支持。WATsNEXT 总部位于法国的白鸽城。
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2023 年 12 月于美国出品。
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