JD Williams 是家居购物零售商 N Brown Group 的旗下一员，它专注于通过百货商店来销售大码时装。该集团的收入约为 8.18 亿英镑，其营业利润约为 9,300 万英镑。JD Williams 拥有 3,000 名员工，是 N Brown 旗下的旗舰品牌之一。

虽然印刷目录一直是其业务核心，但市场风向已快速转向在线购买，尤其是针对手机和平板电脑。在后台，JD Williams 依靠多个独立系统来执行财务、采购和大量业务管理任务。在纸质目录时代，这些系统均运行良好且十分可靠，同时还具备用于收集并分析销售情况、库存及相关数据的良好惯例。

随着在线销售的增长，缺乏后台整合显然会阻碍 JD Williams 的发展。通过平板电脑和手机购物的消费者往往比公司的传统客户群更年轻，JD Williams 希望最大限度地利用这一机会重振品牌，从而吸引这些新顾客。

项目经理兼财务转型经理 David Hilary 解释道：“JD Williams 正从一家邮购公司转变为一家现代化的多渠道公司，同时本公司也十分注重旗下的各大品牌。此战略业务转型计划名为“面向未来”，它旨在使本公司转变为以创新为根本且具备真正“数字优先”思维的一家公司。我们认识到，为我们的系统提供支持的各种要素在技术和功能层面对公司的发展构成了阻碍。在集团层面，我们选择迁移到一个基于行业标准的集成式财务与采购核心平台。该平台可有效扩展，并可助力我们继续发展时尚零售业务和消费信贷业务，同时帮助我们满足相关监管要求；而在此方面，旧系统过去常让我们陷入窘境。”

通过与 IBM Services 进行签约，它可为我们交付该计划的第一个版本——“财务转型”。该版本旨在提供一个后台基线，以便该企业计划将其用作实现发展的安全基石。IBM Services 将担负起设计和构建的各个方面，以及该解决方案（应用程序和集成）的大部分测试工作。此外，IBM Services 还负责数据迁移和变更管理，其中包括培训开发技能以及培养培训师。

集团财务系统与绩效经理 Nicola Mead 补充道：“尤其，我们的财务业务没有与任何其他业务进行集成。我们希望在整个集团内推行一致的财务实践，例如“从采购到付款”和“从订单到现金”，而这反过来又意味着我们需使用标准会计科目表。目前，本集团已选择 Oracle Retail Management System，而我们的任务则是在财务转型计划中部署 Oracle Fusion Finance 和 Oracle Fusion Procurement，以将其作为我们零售转型的关键推动因素。”