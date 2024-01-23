目前，该公司正根据 Oracle Retail Merchandising System 和 Oracle ERP 解决方案对其流程进行彻底转型，以期成为真正的多渠道零售商。
JD Williams 是家居购物零售商 N Brown Group 的旗下一员，它专注于通过百货商店来销售大码时装。该集团的收入约为 8.18 亿英镑，其营业利润约为 9,300 万英镑。JD Williams 拥有 3,000 名员工，是 N Brown 旗下的旗舰品牌之一。
虽然印刷目录一直是其业务核心，但市场风向已快速转向在线购买，尤其是针对手机和平板电脑。在后台，JD Williams 依靠多个独立系统来执行财务、采购和大量业务管理任务。在纸质目录时代，这些系统均运行良好且十分可靠，同时还具备用于收集并分析销售情况、库存及相关数据的良好惯例。
随着在线销售的增长，缺乏后台整合显然会阻碍 JD Williams 的发展。通过平板电脑和手机购物的消费者往往比公司的传统客户群更年轻，JD Williams 希望最大限度地利用这一机会重振品牌，从而吸引这些新顾客。
项目经理兼财务转型经理 David Hilary 解释道：“JD Williams 正从一家邮购公司转变为一家现代化的多渠道公司，同时本公司也十分注重旗下的各大品牌。此战略业务转型计划名为“面向未来”，它旨在使本公司转变为以创新为根本且具备真正“数字优先”思维的一家公司。我们认识到，为我们的系统提供支持的各种要素在技术和功能层面对公司的发展构成了阻碍。在集团层面，我们选择迁移到一个基于行业标准的集成式财务与采购核心平台。该平台可有效扩展，并可助力我们继续发展时尚零售业务和消费信贷业务，同时帮助我们满足相关监管要求；而在此方面，旧系统过去常让我们陷入窘境。”
通过与 IBM Services 进行签约，它可为我们交付该计划的第一个版本——“财务转型”。该版本旨在提供一个后台基线，以便该企业计划将其用作实现发展的安全基石。IBM Services 将担负起设计和构建的各个方面，以及该解决方案（应用程序和集成）的大部分测试工作。此外，IBM Services 还负责数据迁移和变更管理，其中包括培训开发技能以及培养培训师。
集团财务系统与绩效经理 Nicola Mead 补充道：“尤其，我们的财务业务没有与任何其他业务进行集成。我们希望在整个集团内推行一致的财务实践，例如“从采购到付款”和“从订单到现金”，而这反过来又意味着我们需使用标准会计科目表。目前，本集团已选择 Oracle Retail Management System，而我们的任务则是在财务转型计划中部署 Oracle Fusion Finance 和 Oracle Fusion Procurement，以将其作为我们零售转型的关键推动因素。”
合并后的团队构思了新的会计科目表，以及对整个企业的各项流程进行标准化的最佳途径。JD Williams 希望简化各项程序，例如标准化管理报告、自动化现金与银行处理，以及自助采购。由于 Oracle Retail Management System 的后期实施阶段严重依赖此财务转型项目，因而 JD Williams 选择 IBM Services 来帮助其完成这一关键的初始阶段。
首席信息官 Andy Haywood 表示：“我们之所以选择 IBM Services 来提供这项发布，是因为他们在部署 Oracle Back Office 方面拥有丰富的专业知识和良好的记录。Oracle Fusion 是市场上的新产品，IBM Services 让我们相信他们具备必要的技能，能够按时交付高质量的解决方案。”
David Hilary 确认道：“IBM 提供了一整套非常强大的 Oracle 实施经验，同时还具备清晰的功能和极具竞争力的商业产品。对于 JD Williams，与我们开展合作的 IBM Services 团队在了解产品与具备商业头脑之间可谓大放异彩。比如，某些 IBM Services 资源拥有会计从业资格，同时我们还为应收账款、应付账款和总账等每个领域配备了相应专家。
“我们发现 IBM Services 顾问都非常平易近人且十分专业。尤其值得称道的是，IBM 始终秉持“无论付出什么代价，均会按时完成任务”的态度，并且在各种交往中始终保持开放、诚实和透明。IBM Services 很快就成了我们值得信赖的决策者，并帮助我们为 JD Williams 找到了最佳转型路线。”
JD Williams 借助切实的合作关系，实施了一系列 Oracle Fusion 解决方案，包括 Fusion Financials（总账、现金管理、应收账款、应付账款和税务）、Fusion Procurement（iProcurement 和采购）、Fusion Middleware（与原有系统整合，包括第三方扫描新机构），以及用于管理信息的 OBIEE 仪表板（财务分析、采购和支出分析）。
David Hilary 继续说道：“双方的合作包括 IBM 帮助我们了解如何实施此类性质的计划。这有助于改变我们的企业文化，进行更全面的考量。值得注意的是，即使是在 JD Williams 进行重大重组的时候，IBM Services 仍然确保该计划正常运行。这并非承诺不足和过度交付的问题；而是 IBM Services 兑现了承诺，如期交付了相关服务。”
Nicola Mead 指出：“我们与 IBM Services 一起克服了各种挑战，如期完成了 Oracle Fusion Finance 和 Oracle Fusion Procurement 的部署。IBM Services 密切参与了新会计科目表的规划和准备工作，花在准备和随后的培训上的时间无疑带来了回报。
JD Williams 委托 IBM 提供培训、训练培训师并提供改革管理建议，期间非常成功地结合运用了境内外资源。对于 JD Williams 和 Oracle 来说，这都是史无前例的部署，与任何项目一样，需要克服重重困难并按时完成，IBM 协助我们获得 Oracle 的高级客户支持 (ACS) 服务，以确保我们持续取得进展。”
该财务转型计划将作为旨在振兴品牌的更宏观旅程的基础，并通过 Oracle Retail Management System 实现全面的多渠道零售。
Nicola Mead 对未来可实现的好处解释道：“通过指定全企业的会计科目表和标准化财务流程，公司将体会到集中式业务数据所带来的好处。使用 Oracle Fusion Finance 和 Oracle Fusion Procurement 可大大简化月末例行工作，而我们也会及时补充库存评估与规划解决方案，从而帮助我们全面了解整个企业的运营情况。”
Nicola Mead 继续道：“通过将库存、规划与采购解决方案相互关联，我们便可优化绩效和效率，从而帮助我们实现规模化经济并享受到供应商折扣。这适用于所有非转售商品，并可进而为 Oracle Retail Management System 奠定基础，以便处理时装和转售商品。Oracle Fusion Finance 和 Oracle Fusion Procurement 解决方案有助我们应对变化，从而使我们能有效支持公司的战略业务转型。”
David Hilary 补充道："比如，IBM Services 深度参与了第三方发票扫描解决方案的集成工作，而该解决方案有助我们将发票数据直接传入到财务系统。IBM Services 固定了相关业务流程并对技术集成点进行了映射。尽管后期我们还新增了许多内容，但 IBM 依旧提供了优质的服务。
“IBM Services 团队致力于在截止日期和发布日期之间完成所有任务，加之对细节的高度关注，因而取得了出色的成果。IBM Services 所秉持的文化清晰地兑现了它们的承诺，同时还提供了真正具有增值效益的咨询服务。顾问们会以一种非专横且有讨论和选择余地的方式来表达自己的意见，同时还辅以深厚的技术专业知识，因而打造出真正适合 JD Williams 的解决方案。”
Andy Haywood 总结道：“事实证明，该计划既复杂又极具挑战性，但尽管如此，IBM Services 还是展现了领导力、提供资源并兑现承诺，使我们顺利完成了上线工作。IBM 团队在履行职责和工作时间方面的表现均超出预期，确保我们能够如期完成任务。该团队展露了出色的表现、灵活性和奉献精神，得到了 JD Williams 的高度赞赏。”
JD Williams and Company Ltd.（ibm.com 外部链接）在远程购物、通过百货公司来销售时装、鞋类、家居和电器产品方面拥有 140 多年的从业经验。JD Williams 还可为其客户提供金融服务，包括灵活的信贷计划。
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2016 年 5 月在美国制作。IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 Global Business Services 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参阅 ibm.com /legal/copytrade.shtml 的“Copyright and trademark information”部分。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。