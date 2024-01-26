基于 IBM Power Systems 运行 SAP HANA 使 Ctac 能够为现有客户和新客户提供可扩展的实时分析服务，从而创造新的业务机会来发展业务。



Léon van den Bogaert 解释道：“我们看到了对实时分析的需求，并决定将我们的产品快速推向市场。虽然许多客户仍然更喜欢本地设备，但我们认为我们可以以更具成本效益的方式提供更好的性能。”



“我们相信，多年来一直依赖 IBM POWER 平台运行 SAP 应用程序的公司将更有可能在 SAP HANA 在他们了解和信任的平台上运行时采用它。借助我们的云解决方案，我们现在可以为他们提供他们习以为常的可靠性，并逐步调整业务流程以支持实时分析所需的灵活性。”



对于 Ctac 的客户来说，最大的优势是大大缩短交货时间。Niek Verhaar 阐述道：“虽然部署设备解决方案很容易花费数周时间（从采购到交付、安装和基本配置），但我们现在可以在几个小时内向新客户提供 SAP HANA 平台。实际上，我们可以将部署时间缩短 95% 以上，从而加快整体实施时间。”



Hans Gootjes 补充道：“通过我们的云解决方案，我们可以按照按次付费的模式提供 SAP HANA 平台和 SAP S/4HANA 等应用程序。通过允许客户从小规模开始并根据需要扩展或缩小系统，无需高投资成本即可开始过渡并基于实时分析实现真正的业务优势。”



“使用 IBM PowerVM 虚拟化只需单击一下即可向上或向下扩展解决方案，从而可以快速部署概念验证环境，然后可以进行扩展以支持生产操作。客户不再需要考虑规模和购买设备再开始使用，他们可以经济高效地测试新功能。”



例如，当客户在几年后决定将旧数据移至近线存储解决方案时，他们还可以通过便捷的可扩展性受益。如果他们有设备，则无法缩减物理系统。借助 Ctac 的云解决方案，他们始终可以将数据从 SAP HANA 移出，以降低运营成本。



对于 Ctac 来说，先进的虚拟化技术 IBM PowerVM 可以为客户细粒度地分配服务器资源，以提供适当规模的解决方案并更有效地利用系统容量。Niek Verhaar 表示：“在 IBM Power Systems 的虚拟化环境中运行 SAP HANA 使我们能够更轻松地确保可靠的服务级别协议。在将第一批客户迁移到我们的新平台后，我们甚至注意到该系统提供的性能超过预期。”



“与设备解决方案相比，IBM PowerVM 帮助我们提供更好的可用性，尤其是因为我们可以使用实时分区移动功能在物理服务器之间移动工作负载，而无需停机。”



Ctac 的客户一旦将 SAP 应用程序迁移到 SAP HANA，他们就可以利用内存平台的简化数据集成功能。例如，通过连接来自物联网的传感器数据，公司可以将实时分析纳入决策并动态优化生产计划、库存和物流流程。然后，公司可以通过使用实时洞察分析而不是预测来提高中央规划任务的准确性，从而创造业务价值。同样，公司将能够在业务决策中整合社交媒体等数据流，并使用 SAP HANA 智能数据流选项进行更高级的大数据分析。



Léon van den Bogaert 总结道：“我们非常有信心，基于 IBM Power Systems 的 SAP HANA 是我们的正确选择。我们可以提供更可靠的服务，同时减少所需的运营支持。”



“IBM PowerVM 虚拟化的粒度正是我们创建有吸引力的云产品所需要的，因为我们可以在单个平台上运行非常多样化的工作负载，并单独优化每个实例的性能。”



“与传统数据库系统相比，SAP HANA 内存平台的创新架构性能提升高达 1000 倍，许多公司希望在未来几年将应用程序迁移到这种新技术。借助我们针对基于 IBM Power Systems 的 SAP HANA 的云解决方案，我们提供他们所需要的、随业务一起增长的内存平台。”