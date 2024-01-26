为了支持流程创新，Ctac 根据 SAP 定制数据中心集成概念，基于 IBM® Power Systems™ 部署了 SAP® HANA®，从而为内存处理创建新的云产品。
IT 服务提供商和 SAP 增值经销商 Ctac 发现，客户趋向于更灵活、更快速的业务流程和实时分析。虽然许多公司都熟悉夜间计划和分配批量运行，但 Ctac 的客户越来越希望缩短处理当天交易与计划最终物流和配送工作流程之间的时间。
Ctac 意识到，如果能让客户以经济高效的方式快速了解业务数据，就能帮助他们获得竞争优势。Ctac 云技术经理 Léon van den Bogaert 解释说：“客户希望获得重要业务问题的即时答案，以最大限度地提高利润率。在企业发展比以往任何时候都快，市场动态瞬息万变的情况下，获得最新数据需要等待一天，这已成为一个问题。”
为了满足这些需求，Ctac 希望构建一种解决方案，使其客户无需在 IT 方面进行大量前期投资即可优化业务流程。Ctac 架构与设计主管 Hans Gootjes 评论说：“例如，大型客户可以在几秒钟内使用业务数据并利用高级处理功能，例如高度复杂的业务分析。我们希望在处理规模、可扩展性和容量的同时提供这种功能。”
Ctac SAP 解决方案架构师 Niek Verhaar 补充说：“提供可动态适应业务需求的灵活服务，还有助于小型企业和新客户群迈出下一步，采用未来的工作方式，从而消除业务流程中的延误。”
Léon van den Bogaert 说：“作为一家服务提供商，我们希望能够随时为客户提供所需的解决方案，塑造企业的未来。对于我们公司来说，这意味着我们的业务模式也可能发生变化，从传统的云资源提供商转变为云解决方案和集成提供商。”
Ctac 意识到，未来的基础架构可能会大不相同。它将根据客户的需求，混合运行云服务和本地应用程序，能够快速响应变化，具有高度可扩展性，并能在短时间内处理大量工作负载高峰。
Ctac 以 SAP 解决方案为核心，决定为核心客户工作负载寻找合适的配置，以便在单一环境中实现传统和新的实时 SAP 分析工作负载之间的协同作用，尽可能高效、灵活地利用资源。因此，Ctac 选择建立和运营一个能够托管整个 SAP 软件堆栈的云基础架构，即新的 SAP HANA（ibm.com 外部链接）平台。
当推出基于 IBM Power Systems 的 SAP HANA 时，该公司决定根据 SAP 定制数据中心集成 (TDI) 概念，根据 IBM Power® System E870 服务器，并结合 TDI 认证的 IBM 存储子系统，实施所需的 IT 环境。此解决方案旨在在弹性环境中处理大数据。领先的 IBM PowerVM® 虚拟化技术和 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）操作系统与灵活的系统层相辅相成，因为它们是维护托管各种 SAP 系统的高效云环境所必需的。
Hans Gootjes 评论道：“当涉及到 TDI 认证的 SAP HANA 解决方案时，IBM 可以提供一个真正有效的可靠系统架构。事实上，它甚至超出了我们的预期，可以轻松满足定制 SAP HANA 解决方案具有挑战性的 SAP 性能要求。
“多年来，我们一直在使用 IBM POWER 平台，我们非常重视 IBM Power Systems 的可靠性和稳定性。我们的大多数客户都需要任务关键型业务应用程序全天候可用。IBM POWER 平台永远不会让我们失望。”
Ctac 将 IBM Power System E870 服务器连接到镜像的 IBM Storwize® V7000 存储解决方案。为了确保在所有托管的 SAP 系统中实现最佳性能，Ctac 依赖于集成的 IBM Easy Tier® 技术。这会自动将基于磁盘的传统 SAP 数据库服务器中最常访问的数据迁移到最快的可用存储中。通过将热数据从硬盘透明地迁移到固态磁盘，IBM Easy Tier 可以根据实际数据使用情况优化存储性能，而无需系统管理员进行任何手动存储调整。
该公司利用存储复制来保护 SAP 应用程序。此外，Ctac 还使用存储系统的 IBM FlashCopy® 功能创建定期备份。
Niek Verhaar 确认道：“基于 IBM Power Systems 运行 SAP HANA 为我们提供了一个高度灵活、可扩展且强大的环境。我们计划在 IBM Power System E870 服务器上运行数千个 SAP 系统，从通过 SAP Business Suite 和 SAP Business Warehouse 的 SAP HANA 到先进的 SAP Business Suite 4 SAP HANA® (SAP S/4HANA)（ibm.com 外部链接）应用程序和 SAP Fiori 移动应用程序。
“在 TDI 设置中选择虚拟化 IBM POWER 平台，使我们能够更有效地利用可用资源，而不是将整合的 SAP 数据库和应用程序服务器与专用 SAP HANA 设备相结合。通过将应用程序服务器和 SAP HANA 并置在一个服务器上，我们还可以通过高带宽和均衡的 IBM Power System 设计充分利用领先的聚合吞吐量。此外，我们还能够在单个逻辑分区中运行应用程序服务器和 SAP HANA，从而进一步将管理开销降至最低。”
在整个实施过程中，Ctac 对 IBM 团队非常满意。Léon van den Bogaert 说：“从售前到技术专家，再到参与该项目的所有 IBM 员工，他们在现场和非现场都与我们自己的员工进行了非常顺利的协作。IBM 还为解决方案架构提供了非常有用的意见和建议。我们认为这是一个巨大的优势，我们可以利用我们多年来在 IBM POWER 方面的经验，为我们的客户提供下一代云服务。”
在评估 SAP HANA 平台的潜力时，Ctac 还希望在 SAP HANA 上运行自己的 XV Retail 解决方案，以便对销售点数据进行实时分析。
基于 POWER8® 的新设计基础架构与已建立的 Ctac IT 环境无缝集成，该环境为在 SAP HANA 和多个其他 SAP 环境中运行的解决方案托管应用程序服务器：Ctac 运营着十几个 IBM Power System S824 和 IBM Power 750 服务器，数据存储通过 IBM Spectrum Virtualize™ 与 IBM FlashSystem™、IBM Storwize V7000 和 IBM Storwize V5000 存储系统进行托管。对于某些客户，该公司使用 IBM Spectrum Protect™ 作为中央备份解决方案。
基于 IBM Power Systems 运行 SAP HANA 使 Ctac 能够为现有客户和新客户提供可扩展的实时分析服务，从而创造新的业务机会来发展业务。
Léon van den Bogaert 解释道：“我们看到了对实时分析的需求，并决定将我们的产品快速推向市场。虽然许多客户仍然更喜欢本地设备，但我们认为我们可以以更具成本效益的方式提供更好的性能。”
“我们相信，多年来一直依赖 IBM POWER 平台运行 SAP 应用程序的公司将更有可能在 SAP HANA 在他们了解和信任的平台上运行时采用它。借助我们的云解决方案，我们现在可以为他们提供他们习以为常的可靠性，并逐步调整业务流程以支持实时分析所需的灵活性。”
对于 Ctac 的客户来说，最大的优势是大大缩短交货时间。Niek Verhaar 阐述道：“虽然部署设备解决方案很容易花费数周时间（从采购到交付、安装和基本配置），但我们现在可以在几个小时内向新客户提供 SAP HANA 平台。实际上，我们可以将部署时间缩短 95% 以上，从而加快整体实施时间。”
Hans Gootjes 补充道：“通过我们的云解决方案，我们可以按照按次付费的模式提供 SAP HANA 平台和 SAP S/4HANA 等应用程序。通过允许客户从小规模开始并根据需要扩展或缩小系统，无需高投资成本即可开始过渡并基于实时分析实现真正的业务优势。”
“使用 IBM PowerVM 虚拟化只需单击一下即可向上或向下扩展解决方案，从而可以快速部署概念验证环境，然后可以进行扩展以支持生产操作。客户不再需要考虑规模和购买设备再开始使用，他们可以经济高效地测试新功能。”
例如，当客户在几年后决定将旧数据移至近线存储解决方案时，他们还可以通过便捷的可扩展性受益。如果他们有设备，则无法缩减物理系统。借助 Ctac 的云解决方案，他们始终可以将数据从 SAP HANA 移出，以降低运营成本。
对于 Ctac 来说，先进的虚拟化技术 IBM PowerVM 可以为客户细粒度地分配服务器资源，以提供适当规模的解决方案并更有效地利用系统容量。Niek Verhaar 表示：“在 IBM Power Systems 的虚拟化环境中运行 SAP HANA 使我们能够更轻松地确保可靠的服务级别协议。在将第一批客户迁移到我们的新平台后，我们甚至注意到该系统提供的性能超过预期。”
“与设备解决方案相比，IBM PowerVM 帮助我们提供更好的可用性，尤其是因为我们可以使用实时分区移动功能在物理服务器之间移动工作负载，而无需停机。”
Ctac 的客户一旦将 SAP 应用程序迁移到 SAP HANA，他们就可以利用内存平台的简化数据集成功能。例如，通过连接来自物联网的传感器数据，公司可以将实时分析纳入决策并动态优化生产计划、库存和物流流程。然后，公司可以通过使用实时洞察分析而不是预测来提高中央规划任务的准确性，从而创造业务价值。同样，公司将能够在业务决策中整合社交媒体等数据流，并使用 SAP HANA 智能数据流选项进行更高级的大数据分析。
Léon van den Bogaert 总结道：“我们非常有信心，基于 IBM Power Systems 的 SAP HANA 是我们的正确选择。我们可以提供更可靠的服务，同时减少所需的运营支持。”
“IBM PowerVM 虚拟化的粒度正是我们创建有吸引力的云产品所需要的，因为我们可以在单个平台上运行非常多样化的工作负载，并单独优化每个实例的性能。”
“与传统数据库系统相比，SAP HANA 内存平台的创新架构性能提升高达 1000 倍，许多公司希望在未来几年将应用程序迁移到这种新技术。借助我们针对基于 IBM Power Systems 的 SAP HANA 的云解决方案，我们提供他们所需要的、随业务一起增长的内存平台。”
Ctac（ibm.com 外部链接）是一家 ICT 解决方案提供商和 SAP 增值经销商，总部位于荷兰海尔托亨博斯，在比利时和法国设有办事处。Ctac 拥有 486 名员工，提供业务咨询、云服务和软件开发，年收入达 8,340 万欧元。
要了解有关 SAP HANA 的 IBM Power Systems 解决方案版本的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/systems/power/solutions/bigdata-analytics/sap-hana/
© Copyright IBM Corporation 2016. IBM Deutschland GmbH D-71137 Ehningen ibm.com/solutions/sap 德国出品。2016 年 3 月。IBM、IBM 徽标、ibm.com、Easy Tier、FlashCopy、FlashSystem、IBM Spectrum、IBM Spectrum Protect、IBM Spectrum Virtualize、Power、POWER8、PowerVM、Power Systems 和 Storwize 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关最新的 IBM 商标列表，请访问以下网站上的“Copyright and trademark information”部分：ibm.com/legal/copytrade.shtml。其他公司、产品或服务名称可能是其他企业的商标或服务标志。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。此成功案例说明了某一 IBM 客户如何使用 IBM 和/或 IBM 合作伙伴技术/服务。众多因素促成了所描述的结果和好处。IBM 对类似结果不做保证。此处包含的所有信息均由特约客户和/或 IBM 合作伙伴提供。IBM 无法证明其准确性。所有引用的客户示例均代表某些客户如何使用 IBM 产品以及他们可能已经取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。本出版物仅供常规指导。照片可能会显示设计模型。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。© 2016 SAP SE. All rights reserved. 本文提到的 SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP BusinessObjects Explorer、StreamWork、SAP HANA 和其他 SAP 产品及服务以及其各自的徽标是 SAP SE 在德国和其他国家或地区的商标或注册商标。这些材料由 SAP SE 或 SAP 附属公司提供，仅供参考，不作任何形式的陈述或保证，并且 SAP SE 或其附属公司不对这些材料的错误或遗漏承担责任。本文档或任何相关演示文稿以及 SAP SE 或其附属公司的战略和未来可能的开发、产品和/或平台方向和功能均可能发生变更，并且 SAP SE 或其附属公司可能随时因任何原因进行更改，恕不另行通知。