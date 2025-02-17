à Okayama (Japon)
Saori Hirota est une ancienne infirmière qui s’est reconvertie après avoir eu son premier enfant. En cherchant un emploi à domicile, elle a découvert que la rédaction médicale lui permettrait d’intégrer idéalement son expérience d’infirmière à sa nouvelle aventure professionnelle.
Tirant parti de son expérience d’infirmière, elle s’est lancé dans la rédaction d’articles médicaux. Après s’être rendu compte de la forte demande qui existait dans ce domaine, elle a décidé de s’y consacrer entièrement. Dans le cadre de cette démarche, elle a créé sa propre agence, Medipen, qui répond à ce besoin de marché. Chez Medipen, elle supervise et forme des rédacteurs médicaux débutants.
Mme Hirota avait constaté l’essor de l’IA en entreprise et était impatiente d’apprendre comment elle pourrait utiliser l’IA pour améliorer sa propre activité et se démarquer parmi ses concurrents. Elle a découvert IBM SkillsBuild en participant à un webinaire organisé par la Freelance Association Japan. Grâce aux cours en ligne, Mme Hirota a pu perfectionner ses compétences en technologie sans quitter son domicile.
Mme Hirota a suivi plusieurs cours d’IBM SkillsBuild sur l’ingénierie des prompts, la modélisation de l’IA, l’automatisation, l’IA générative, la gestion stratégique et la conception de sites web. Ces cours lui ont montré comment améliorer sa vie grâce à l’IA. En utilisant l’automatisation, par exemple, elle peut se décharger de tâches administratives chronophages, ce qui lui donne plus de temps pour se concentrer sur le travail stratégique. Elle utilise également un logiciel de transcription basé sur l’IA pour enregistrer les entretiens, ce qui lui permet de se concentrer sur la rédaction de nouveaux articles.
Les demandes de renseignements adressées à Medipen ont augmenté avec le temps. Cette croissance a incité Mme Hirota à découvrir de nouveaux outils pour l’aider à gérer sa nouvelle charge de travail. Elle a décidé de suivre un autre cours d’IBM SkillsBuild, Build Your Own Chatbot, qui était proposé dans le cadre d’une formation d’été pour adultes. « L’IA libère du temps, et je l’utilise pour des tâches qui exigent réellement mon attention. Par exemple, la transcription d’entretiens par l’IA me permet de me concentrer sur la rédaction d’autres articles. Les assistants d’IA répondent également aux questions des rédacteurs stagiaires, ce qui me donne plus de temps pour des conseils et des avis.
En appliquant ces nouvelles compétences, Mme Hirota a pu réaliser ses projets. En utilisant IBM watsonx Assistant, elle a créé et déployé son propre assistant virtuel pour le site web de Medipen. Ses clients peuvent désormais accéder instantanément aux informations dont ils ont besoin, envoyer facilement des demandes de consultation et de renseignements, et utiliser un outil supplémentaire en libre-service pour fournir des commentaires. L’assistant virtuel sert également de ressource interne aux rédacteurs médicaux pour demander des projets ou participer à Medipen Labo, une communauté qui permet aux rédacteurs d’échanger des idées et de collaborer entre eux.
IBM SkillsBuild est un excellent moyen d’élargir votre expertise et de découvrir tout votre potentiel. Commencer par de petites démarches, comme suivre un cours ou créer un chatbot, peut conduire à des résultats d’envergure. J’encourage tout le monde à faire le premier pas et à découvrir de nombreuses possibilités en chemin. ”
Au total, Mme Hirota a suivi huit cours d’IBM SkillsBuild, dans des domaines aussi variés que l’IA générative ou la gestion stratégique. « IBM SkillsBuild est un excellent moyen d’élargir votre expertise et de découvrir tout votre potentiel. Commencer par de petites démarches, comme suivre un cours ou créer un chatbot, peut conduire à des résultats d’envergure. J’encourage tout le monde à faire le premier pas et à découvrir de nombreuses possibilités en chemin », explique Mme Hirota.
Mme Hirota, qui dirige Medipen tout en étant mère de famille, passe la plupart de ses journées à superviser des projets de rédaction, à parrainer des rédacteurs médicaux débutants et à profiter du temps passé avec sa famille.
L’expérience technique qu’elle a acquise grâce à IBM SkillsBuild lui a également donné la confiance nécessaire pour rejoindre un programme de développement des compétences en IA clinique. Elle espère approfondir ses connaissances en IA et développer un ensemble de compétences uniques qui l’aideront à progresser dans sa carrière et, peut-être, l’inspireront pour créer quelque chose de nouveau.