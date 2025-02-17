Saori Hirota est une ancienne infirmière qui s’est reconvertie après avoir eu son premier enfant. En cherchant un emploi à domicile, elle a découvert que la rédaction médicale lui permettrait d’intégrer idéalement son expérience d’infirmière à sa nouvelle aventure professionnelle.

Tirant parti de son expérience d’infirmière, elle s’est lancé dans la rédaction d’articles médicaux. Après s’être rendu compte de la forte demande qui existait dans ce domaine, elle a décidé de s’y consacrer entièrement. Dans le cadre de cette démarche, elle a créé sa propre agence, Medipen, qui répond à ce besoin de marché. Chez Medipen, elle supervise et forme des rédacteurs médicaux débutants.

Mme Hirota avait constaté l’essor de l’IA en entreprise et était impatiente d’apprendre comment elle pourrait utiliser l’IA pour améliorer sa propre activité et se démarquer parmi ses concurrents. Elle a découvert IBM SkillsBuild en participant à un webinaire organisé par la Freelance Association Japan. Grâce aux cours en ligne, Mme Hirota a pu perfectionner ses compétences en technologie sans quitter son domicile.

Mme Hirota a suivi plusieurs cours d’IBM SkillsBuild sur l’ingénierie des prompts, la modélisation de l’IA, l’automatisation, l’IA générative, la gestion stratégique et la conception de sites web. Ces cours lui ont montré comment améliorer sa vie grâce à l’IA. En utilisant l’automatisation, par exemple, elle peut se décharger de tâches administratives chronophages, ce qui lui donne plus de temps pour se concentrer sur le travail stratégique. Elle utilise également un logiciel de transcription basé sur l’IA pour enregistrer les entretiens, ce qui lui permet de se concentrer sur la rédaction de nouveaux articles.