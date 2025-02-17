New York City
Chez IBM, ce que vous faites a une grande importance, et c’est particulièrement vrai pour les apprenants d’IBM SkillsBuild. IBM s’engage à former 30 millions de personnes d’ici 2030,
Charles Vasquez Jr. est né et a grandi à Brooklyn, New York, de parents immigrés portoricains. Dès son jeune âge, il a eu l’ambition d’approfondir ses connaissances afin d’assurer une vie meilleure pour lui-même et sa famille. En grandissant, il a compris que l’étude était pour lui une consolation et lui apportait de la stabilité. Cette volonté l’a amené à terminer son General Educational Development (GED) et à obtenir un diplôme d’associé en sciences appliquées en programmation informatique.
Tout au long de son parcours éducatif, M. Vasquez a été confronté à des obstacles qui ont interrompu ses projets d’obtenir un diplôme dans un cursus de quatre ans. Cependant, il est resté déterminé à tirer le meilleur parti de sa situation, en se concentrant sur l’ouverture d’une carrière malgré les échecs.
Anticipant la naissance de sa fille, la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille est devenue urgente, ce qui l’a incité à réorienter sa carrière vers les technologies de l’information. Bien qu’il aspirait à terminer sa formation, le poids de ses responsabilités l’a obligé à accélérer sa recherche d’emploi. « J’ai compris que les emplois dans les TI étaient un peu plus accessibles », explique M. Vasquez. « J’étais devenu père, et j’ai saisi la première opportunité qui s’est présentée. Bien que la programmation soit ma véritable passion, j’aime également résoudre des problèmes. »
Charles Vasquez Jr.
J’aime la façon dont les cours sont structurés et la possibilité de suivre mes progrès. La combinaison de vidéos et de questions interactives aide vraiment à relier les choses entre elles. ”
Les 15 ans de M. Vasquez dans le secteur technologique ont été marqués par sa polyvalence, car il maîtrise des rôles allant de la gestion des postes de travail au support réseau. Il a assumé diverses responsabilités, notamment la gestion des équipements réseau, le dépannage, l’administration des utilisateurs et la sécurité. Parfois, il s’est même lancé dans la programmation, en utilisant des services web pour développer un système de catégorisation. Un rêve devenu réalité pour M. Vasquez, mais interrompu par la récession qui a suivi.
Un moment charnière pour M. Vasquez, c’est sa découverte d’IBM SkillsBuild par l’intermédiaire de Per Scholas, une entreprise qui offre des opportunités de compétences et de réseau aux apprenants à tous les stades.
IBM SkillsBuild donne accès à des cours gratuits et complets qui permettent de se former à des compétences techniques essentielles pour rester compétitif dans l’environnement numérique d’aujourd’hui. Les leçons interactives du programme sur l’analyse de données, la programmation Python et les principes fondamentaux de l’IA ont permis à M. Vasquez d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour progresser dans sa carrière. « J’aime la façon dont les cours sont structurés et la possibilité de suivre mes progrès », explique-t-il. « La combinaison de vidéos et de questions interactives aide vraiment à relier les choses entre elles. »
IBM SkillsBuild a servi de catalyseur et a attisé les aspirations de M. Vasquez à réaliser la carrière de ses rêves tout en soutenant sa famille. L’acquisition des badges offerts par IBM SkillsBuild a permis de valider ses compétences et d’améliorer son employabilité, car ils fournissent des preuves concrètes de ses capacités aux employeurs potentiels.
Charles Vasquez Jr.
Je comprends maintenant beaucoup mieux l’IA, en particulier le rôle qu’y jouent les données. Les données sont la nouvelle ruée vers l’or et sont vitales pour l’IA. J’ai pensé qu’il était utile d’en apprendre autant que possible. ”
Tout en reconnaissant qu’il est qualifié pour divers postes dans l’informatique, il est conscient que le domaine est concurrentiel, et qu’une formation continue et un développement des compétences sont essentiels pour évoluer dans sa carrière. Son expérience avec IBM a confirmé l’importance de la formation continue et lui a permis de s’adapter et de prospérer dans un secteur en constante évolution.
L’histoire de M. Vasquez souligne la nécessité de disposer de ressources éducatives accessibles et de programmes de développement des compétences, ainsi que l’importance des alternatives aux diplômes traditionnels en quatre ans. Aujourd’hui, M. Vasquez travaille comme spécialiste de l’assistance pour les postes de travail dans le secteur de la santé. Alors qu’il continue sa carrière dans l’informatique, il est un exemple motivant pour ceux qui cherchent à atteindre leur plein potentiel grâce à la formation, au développement des compétences et au travail acharné.