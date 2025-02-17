Charles Vasquez Jr. est né et a grandi à Brooklyn, New York, de parents immigrés portoricains. Dès son jeune âge, il a eu l’ambition d’approfondir ses connaissances afin d’assurer une vie meilleure pour lui-même et sa famille. En grandissant, il a compris que l’étude était pour lui une consolation et lui apportait de la stabilité. Cette volonté l’a amené à terminer son General Educational Development (GED) et à obtenir un diplôme d’associé en sciences appliquées en programmation informatique.

Tout au long de son parcours éducatif, M. Vasquez a été confronté à des obstacles qui ont interrompu ses projets d’obtenir un diplôme dans un cursus de quatre ans. Cependant, il est resté déterminé à tirer le meilleur parti de sa situation, en se concentrant sur l’ouverture d’une carrière malgré les échecs.

Anticipant la naissance de sa fille, la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille est devenue urgente, ce qui l’a incité à réorienter sa carrière vers les technologies de l’information. Bien qu’il aspirait à terminer sa formation, le poids de ses responsabilités l’a obligé à accélérer sa recherche d’emploi. « J’ai compris que les emplois dans les TI étaient un peu plus accessibles », explique M. Vasquez. « J’étais devenu père, et j’ai saisi la première opportunité qui s’est présentée. Bien que la programmation soit ma véritable passion, j’aime également résoudre des problèmes. »