Les personnes retraitées ayant travaillé chez IBM ont une longue tradition de dons et de bénévolat. Nous les encourageons à poursuivre dans cette voie et à continuer à faire la différence dans leurs communautés.

Utilisez le portail de dons et de bénévolat d’IBM pour suivre vos heures de bénévolat, obtenir des récompenses (anciennement appelées « subventions de bénévolat »), faire des dons à des causes qui vous tiennent à cœur et découvrir des opportunités de faire bouger les choses en fonction de vos compétences et de vos passions.