Les 12 et 13 Mai, 2026
Metro Toronto Convention Centre South, Toronto
Le paysage des télécommunications au Canada évolue rapidement, sous l’effet de la complexité croissante des réseaux, d’attentes clients toujours plus élevées et de la demande pour de nouveaux services numériques. IBM est heureuse de participer au Telecom Summit en mai 2026, où des leaders de l’industrie exploreront des trajectoires de croissance à l’échelle de l’écosystème des télécommunications au Canada.
Alors que l’IA, l’automatisation, l’infonuagique et les technologies de réseaux de nouvelle génération transforment les opérations et la prestation des services, IBM se réjouit de partager des perspectives concrètes sur la façon dont les fournisseurs et leurs partenaires peuvent moderniser leur infrastructure, accroître l’efficacité opérationnelle et créer de nouvelles sources de valeur.
Venez rencontrer IBM au Sommet pour découvrir ce qui est possible — et ce qui vient ensuite — pour l’industrie canadienne des télécommunications.
Les réseaux de télécommunications du Canada évoluent, passant d’une infrastructure passive à des plateformes intelligentes et auto‑optimisées. L’émergence du tissu d’IA — soit l’intégration de l’intelligence artificielle à l’ensemble des couches réseau, des opérations et des systèmes clients — permet aux fournisseurs de services d’automatiser des flux de travail complexes, de prédire les pannes réseau avant qu’elles ne surviennent et d’offrir des services personnalisés à grande échelle.
Pour les entreprises canadiennes de télécommunications, l’occasion est majeure : réduction des coûts d’exploitation, déploiement plus rapide des services et création de nouvelles sources de revenus dans un contexte de concurrence accrue. Ce panel réunit des leaders de l’industrie afin d’examiner comment l’automatisation propulsée par l’IA est mise en œuvre aujourd’hui dans le secteur, les défis d’adoption qui subsistent, ainsi que les façons dont les fournisseurs canadiens peuvent tirer parti d’architectures réseau intelligentes pour stimuler la croissance de leurs activités. La discussion abordera également les répercussions de l’automatisation à grande échelle sur la main-d’œuvre et le cadre réglementaire.
Avec:
Manav Gupta, vice‑président et chef de la direction technologique (CTO), IBM Canada
Dean Bubley, fondateur et directeur, Disruptive Analysis
Masoon Amin, vice‑président et chef de la technologie et de l’innovation, Capgemini
Vivek Murthy, président, OSS, Rakuten Symphony
Walter Miron, propriétaire et consultant principal, Miron Group
Animateur:
Roger Perryman, conseiller principal de l’industrie