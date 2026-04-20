Le paysage des télécommunications au Canada évolue rapidement, sous l’effet de la complexité croissante des réseaux, d’attentes clients toujours plus élevées et de la demande pour de nouveaux services numériques. IBM est heureuse de participer au Telecom Summit en mai 2026, où des leaders de l’industrie exploreront des trajectoires de croissance à l’échelle de l’écosystème des télécommunications au Canada.

Alors que l’IA, l’automatisation, l’infonuagique et les technologies de réseaux de nouvelle génération transforment les opérations et la prestation des services, IBM se réjouit de partager des perspectives concrètes sur la façon dont les fournisseurs et leurs partenaires peuvent moderniser leur infrastructure, accroître l’efficacité opérationnelle et créer de nouvelles sources de valeur.

Venez rencontrer IBM au Sommet pour découvrir ce qui est possible — et ce qui vient ensuite — pour l’industrie canadienne des télécommunications.