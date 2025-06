IBM au CANSEC 2025

Les commandants modernes et les décideurs militaires cherchent à tirer parti des outils de pointe et des capacités avancées, comme l'IA générative, pour obtenir une position supérieure en termes d'information, de connaissance de la situation, de préparation de mission et de prise de décision par rapport à leurs adversaires. Rejoignez IBM pour apprendre, partager et évaluer comment vous pouvez « Maximiser l'avantage décisionnel » dans plusieurs domaines — y compris la terre, la mer, l'air, l'espace et le cyberespace.

Conférencier : Raj Cherchattil, Ingénieur distingué et CTO, Gouvernement fédéral, IBM Canada