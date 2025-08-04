IBM à l'AWS Summit Toronto

Le 4 Septembre, 2025, Palais des congrès du Toronto métropolitain - Édifice Sud

AWS Summit Toronto

Faites évoluer vos créations. Développez une IA fiable dans une infonuagique sur laquelle vous pouvez compter.

IBM est fier d’être commanditaire Or de l’AWS Summit Toronto, l’événement incontournable de l’infonuagique qui réunit plus de 6 000 leaders technologiques et innovateurs pour explorer les dernières avancées en infrastructure infonuagique, en intelligence artificielle et en transformation numérique. En tant que partenaire stratégique, IBM présentera comment nous aidons les organisations à accélérer l’innovation, bâtir une IA de confiance et moderniser leurs opérations sur AWS en toute confiance.

Les visiteurs du kiosque IBM (#200) pourront découvrir des démonstrations en direct de solutions de pointe telles que watsonx.governance, Turbonomic, Instana et IBM Concert – toutes conçues pour optimiser la performance, améliorer l’observabilité et assurer une gouvernance responsable de l’IA dans des environnements infonuagiques hybrides. Nos experts seront également disponibles pour des rencontres individuelles afin de discuter de la façon dont IBM Consulting peut accélérer votre parcours de transformation vers le cloud.

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer IBM à l’AWS Summit Toronto. Passez à notre kiosque (#200) pour explorer nos dernières innovations, recevoir un cadeau personnalisé grâce à notre station de broderie sur place, et découvrir comment nous aidons nos clients à bâtir une IA de confiance dans le cloud sur lequel ils comptent.

Conférence IBM
Le 4 Septembre 2025  9:15 AM - 9:45 AM              Propulser l’avenir de l’Ontario : pourquoi l’IESO a choisi IBM

Une conversation franche au niveau exécutif sur la façon dont l’IESO de l’Ontario a tracé une voie sécuritaire et pérenne vers le cloud. Le panel explorera les facteurs de décision, les défis et les opportunités, le rôle clé d’IBM Consulting, ainsi que les leçons essentielles que d’autres organisations peuvent appliquer pour réussir leur migration vers AWS.

Conférenciers :
Shannon McClure, Associée principale, Leader des services Nuage Hybride et Données, IBM
David Chong Tai, Gestionnaire principal, Mesurage intelligent, Independent Electricity System Operator (IESO)

