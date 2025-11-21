IBM à l'AccelerateGov 2025

IBM est fière d’être partenaire mondial du savoir platine à AccelerateGov, le sommet canadien de l’innovation dans le secteur public, qui se tiendra le 9 décembre au Rogers Centre à Ottawa. Cet événement d’envergure réunit des hauts dirigeants gouvernementaux, des experts technologiques et des partenaires de l’industrie pour explorer l’avenir des infrastructures publiques numériques souveraines et de la prestation de services transformateurs.

Joignez-vous à nous pour façonner l’avenir du gouvernement numérique. Les sessions d’IBM examineront comment une véritable transformation numérique peut offrir des services rapides, accessibles et de haute qualité répondant aux besoins évolutifs des utilisateurs. Nous aborderons également la manière dont l’orchestration de l’IA peut faire évoluer les stratégies d’automatisation pour devenir de puissants catalyseurs d’innovation et de croissance.

Nous vous invitons à visiter le kiosque d’IBM pour découvrir des solutions de pointe conçues pour aider les gouvernements à atteindre vitesse, évolutivité et fiabilité. Découvrez comment des technologies comme Watsonx, Instana et FinOps favorisent des opérations plus intelligentes et des infrastructures plus résilientes dans le secteur public.