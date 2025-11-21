IBM à l'AccelerateGov 2025

Façonner l’avenir du gouvernement numérique au Canada
Le 9 décembre, 2025
Rogers Centre, Ottawa
IBM est fière d’être partenaire mondial du savoir platine à AccelerateGov, le sommet canadien de l’innovation dans le secteur public, qui se tiendra le 9 décembre au Rogers Centre à Ottawa. Cet événement d’envergure réunit des hauts dirigeants gouvernementaux, des experts technologiques et des partenaires de l’industrie pour explorer l’avenir des infrastructures publiques numériques souveraines et de la prestation de services transformateurs.
Joignez-vous à nous pour façonner l’avenir du gouvernement numérique. Les sessions d’IBM examineront comment une véritable transformation numérique peut offrir des services rapides, accessibles et de haute qualité répondant aux besoins évolutifs des utilisateurs. Nous aborderons également la manière dont l’orchestration de l’IA peut faire évoluer les stratégies d’automatisation pour devenir de puissants catalyseurs d’innovation et de croissance.
Nous vous invitons à visiter le kiosque d’IBM pour découvrir des solutions de pointe conçues pour aider les gouvernements à atteindre vitesse, évolutivité et fiabilité. Découvrez comment des technologies comme Watsonx, Instana et FinOps favorisent des opérations plus intelligentes et des infrastructures plus résilientes dans le secteur public.
Alors que la technologie transforme rapidement le secteur public, les gouvernements explorent de nouvelles façons d’offrir des services sécurisés, efficaces et centrés sur les citoyens. Lors de cette discussion informelle, Deb Pimentel, présidente d’IBM Canada, et Scott Jones, président chez Services partagés Canada, expliqueront comment les organisations peuvent intégrer l’IA de manière responsable, tirer parti du nuage hybride et renforcer la collaboration pour obtenir des résultats significatifs pour les Canadiens. La conversation mettra en lumière des leçons pratiques, des occasions émergentes et le leadership nécessaire pour accélérer la transformation numérique au sein du gouvernement.
Une véritable transformation numérique du gouvernement peut garantir des services opportuns, accessibles et de grandes qualités qui répondent aux besoins des utilisateurs. Cependant, la transformation ne se limite pas à de nouveaux outils : elle nécessite de remodeler les processus, les mentalités et les mesures incitatives en vigueur au sein des institutions publiques. Au cours de cette séance, les participants examineront comment repenser la politique, les opérations et l’architecture organisationnelle afin de tirer le meilleur parti du potentiel de la technologie pour obtenir des changements durables. S’inspirant des meilleures pratiques internationales et des initiatives de transformation du gouvernement canadien, les intervenants examineront ce qu’il faut faire pour favoriser un gouvernement agile et comment les dirigeants peuvent accélérer la réforme.
Avec:
Charlie Cattran, Partenaire, Secteur public fédéral du Canada, IBM
Emily Middleton, Services numériques gouvernementaux, Royaume-Uni
Juan Jesús Torres Carbonell, Directeur de l’Agence d’État pour l’administration numérique, ministère de la Transformation numérique et de la Fonction publique, Espagne
Stéphane Le Bouyonnec, Sous-ministre du Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, Government du Québec
Kim Steele, Sous-ministre adjointe et Dirigeante principale de la transformation, Gestion du capital humain, Service publics et Approvisionnement
Suivez les dernières actualités en IA et en technologie en vous abonnant à notre l’infolettre Think. Découvrez de nouvelles solutions, les tendances de l’industrie et les événements à venir.