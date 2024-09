Nous utilisons divers langages de programmation, systèmes d’exploitation et frameworks au sein d’IBM, en fonction des besoins du poste. Citons parmi eux Java, C, C++, Perl, Bash, Javascript, Python, Go, Ruby, Swift, PL/X, etc.

De plus, il vous faudra peut-être apprendre de nouveaux langages informatique ou acquerir de nouvelles compétences pour votre travail, comme par exemple la méthodologie Agile, l’utilisation du cloud, de nouveaux frameworks et d’autres choses encore. L’environnement informatique est en constante évolution et s’adapte aux nouveautés et aux meilleures solutions pour nos clients. C’est pourquoi un état d'esprit de croissance vous aidera à vous y épanouir,

Pour en savoir plus, consultez le site de notre communauté de développeurs, où vous aurez accès à plus de 100 programmes open source, à une bibliothèque de ressources de connaissances et à des développeurs qui pourront vous aider.