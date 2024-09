O monitoramento da infraestrutura corresponde ao processo de acompanhar, analisar e gerenciar o desempenho, a disponibilidade e a integridade dos componentes de back-end do stack tecnológico de uma empresa. Esses componentes vão desde chips de memória e processadores até o sistema operacional (SO) e o servidor de aplicações. Cada um desempenha um papel vital no fornecimento de uma aplicação ou serviço aos usuários finais, podendo existir em ambientes na nuvem, no local ou híbridos. O monitoramento desses sistemas é necessário porque o tempo de inatividade das aplicações e a degradação do serviço podem levar à perda de usuários, perda significativa de receita e danos à reputação da empresa.

O monitoramento da infraestrutura faz uso de ferramentas especializadas que coletam, agregam e analisam automaticamente dados e métricas de servidores, virtual machines, contêineres, bancos de dados e outros componentes de back-end. As ferramentas de monitoramento da infraestrutura abrangem uma ampla variedade de parâmetros, como uso de memória e CPU, tráfego de rede, espaço em disco, tempos de resposta, taxas de erro etc. Elas geram alertas ou notificações quando os limites predefinidos são excedidos ou anomalias são detectadas, permitindo que as equipes de TI investiguem e resolvam possíveis problemas antes que se agravem. O grande objetivo do monitoramento da infraestrutura é garantir operações confiáveis, seguras e eficientes da infraestrutura de TI.