O que é tecnologia da área de saúde?

Quando a maioria das pessoas pensa em tecnologia de nuvem, elas pensam na nuvem como um lugar para armazenar dados. No entanto, os ambientes de nuvem fazem mais do que armazenamento de dados passivo Os ambientes de nuvem oferecem maneiras para as organizações de saúde criarem e personalizarem aplicações que podem automatizar a forma como os dados migram por seus sistemas de tecnologia de informação.

Os ambientes de nuvem híbrida, em particular, oferecem recursos de segurança que podem ajudar as organizações a manter a conformidade com a HIPAA e outras regulamentações, ao mesmo tempo em que lhes dão a flexibilidade necessária para migrar os dados para onde eles precisam ir. Essa flexibilidade também oferece aos prestadores de serviços de saúde mais opções para atualizar seus sistemas e fluxos de trabalho legados. A adoção da nuvem abre oportunidades para as organizações usarem também ferramentas de IA e aprendizado de máquina, o que pode ajudar a descobrir padrões ocultos e insights que melhoram a forma como o atendimento é prestado.