Há muitas razões pelas quais as medições de desempenho de saúde são importantes para as instituições de saúde e a sociedade em geral:

Uma boa saúde é mais importante para as pessoas do que a maioria dos outros bens ou serviços 1. A sociedade tem um forte interesse coletivo em garantir que o sistema de saúde funcione para garantir que as pessoas tenham uma vida o mais saudável possível.

Governos e indivíduos gastam muito em saúde. Não só as pessoas, coletiva e individualmente, gastam uma quantidade significativa de dinheiro em saúde (e/ou seguro de saúde), e esses custos aumentaram rapidamente ao longo do tempo em comparação com outros setores da economia.

As pessoas querem tomar decisões informadas sobre seus cuidados de saúde. Medidas objetivas de desempenho ajudam as pessoas a tomarem melhores decisões de saúde, pois podem comparar “maçãs com maçãs” e buscar o melhor atendimento.

Os órgãos governamentais podem criar melhores políticas de saúde. As medições de desempenho fornecem dados sólidos de base para discussões de políticas legislativas sobre programas e investimentos em saúde, indicando onde melhorias nas leis e mandatos podem ser feitas.

As medições de desempenho fornecem uma das melhores maneiras de liderar melhorias gerais no sistema de saúde e no hospital, fornecendo dados sólidos sobre o estado atual de eficiência e eficácia, incluindo: