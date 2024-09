Você precisa de mais informações para descobrir o que é Django e como ele é usado? Você deseja ter experiência prática trabalhando com um aplicativo da Web criado usando o framework da Web Django? A IBM oferece um tutorial passo a passo para usar os serviços IBM Cloud para rastrear atividades e monitorar a integridade de um aplicativo Kubernetes baseado em Python escrito usando o framework da Web Django e em execução na IBM Cloud.

Com todos os frameworks da Web Python para escolher, por que escolher o framework da Web Django? Pode não ser o mais fácil de usar e certamente não é o mais novo. No entanto, o framework da Web do Django pode ser a opção certa quando você está construindo um aplicativo da Web que envolve cross-site scripting e espera-se que lide com um grande número de usuários ou um conjunto complexo de recursos, como conectividade de API ou autenticação do usuário. Com base no número de projetos no GitHub, ele também é muito popular.

Qualquer pessoa proficiente na linguagem de programação Python e sua sintaxe é capaz de iniciar um projeto usando o framework da Web Django para criar um aplicativo da Web. (Observação: embora a maior parte do núcleo do Django seja Python, os aplicativos admin e gis contrib contêm código JavaScript). No entanto, desenvolvedores Django intermediários a avançados podem capitalizar melhor os modelos Django, que são recursos mais sofisticados.