O monitoramento de condição (CM) é uma abordagem de manutenção preditiva que depende da coleta de dados em tempo real para monitorar a integridade dos ativos/sistemas e detectar falhas e anomalias. As organizações que utilizam o monitoramento de condição usam a abordagem para identificar possíveis problemas antes que os ativos críticos falhem, minimizando o tempo de inatividade não planejado e maximizando a vida útil dos ativos.

Normalmente, o processo de monitoramento envolve a coleta contínua de dados de vários sensores e instrumentos de alta tecnologia instalados nos ativos que o departamento de manutenção deseja acompanhar. Os sensores podem oferecer uma variedade de diagnósticos, incluindo níveis de vibração, temperatura, pressão e som e outros parâmetros.

Uma vez que a manutenção tenha os dados, pode analisá-los e interpretá-los usando uma (ou algumas) das inúmeras técnicas e ferramentas de software disponíveis. Os dois usos mais comuns para os dados de monitoramento de condição são:

Monitoramento de tendências. O monitoramento de tendências usa medição contínua e análise de dados para identificar tendências que apontam para a deterioração dos ativos. Mais especificamente, a organização decide qual métrica é o melhor indicador de integridade do equipamento e usa essa métrica para avaliar tendências no desempenho do ativo e, finalmente, para antecipar quando o ativo se deteriorará além do limite crítico. O monitoramento de tendências é frequentemente usado para acompanhar o desempenho do motor. Verificação de condição. Ao contrário do monitoramento de tendências, a verificação de condições depende da medição periódica dos ativos enquanto estiverem em execução. A manutenção então utiliza os dados para avaliar a condição atual do ativo. Verificar a qualidade do lubrificante de uma máquina utilizando um visor de óleo é um exemplo de verificação de condições.

Independentemente de como você usa os dados de monitoramento de condição, você pode programar suas ferramentas de análise de dados para gerar alertas ou notificações quando surgirem possíveis problemas. Os alertas acionarão a equipe ou o técnico de manutenção necessário para solucionar a falha.



As técnicas de monitoramento de condição são utilizadas mais comumente para manter equipamentos rotativos (por exemplo, caixas de velocidades, centrífugas, máquinas recíprocas etc.). Elas ajudam as organizações a otimizar as operações de manutenção, especialmente em setores como manufatura, geração de energia e transporte, em que máquinas e equipamentos são essenciais para as operações diárias.



Nesses setores, mesmo uma pequena avaria pode causar perdas financeiras significativas e quedas de produtividade. Por exemplo, em uma fábrica, uma máquina defeituosa pode levar a atrasos na produção, perda de prazos, falhas na conformidade regulatória e aumento de custos. No setor de transportes, um motor de aeronave com defeito pode levar a cancelamentos de voos, perda de receita e até preocupações com a segurança.



Em última análise, o monitoramento de condição pode ajudar as equipes de manutenção a adotar uma abordagem mais proativa para a manutenção, economizando dinheiro das empresas e maximizando a eficiência operacional.