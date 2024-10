O que são trabalhos em lote?

Quantas horas de trabalho há no dia moderno? Para empresas com visão de futuro que aproveitam ao máximo os sistemas de processamento em lote, não há muito que não possa ser alcançado. Quando processos de negócios otimizados são combinados com o poder da automação, grandes quantidades de dados podem ser processadas, especialmente quando vários trabalhos em lote estão sendo executados simultaneamente.

Tarefas repetitivas têm uma taxa de sucesso maior quando programas em lote são usados para ajudar no agendamento de trabalhos. Embora seja necessária alguma interação humana para manter os trabalhos em lote carregados e prontos para serem executados, um dos principais recursos dos trabalhos em lote é o fato de que eles não exigem interação constante do usuário, o que também diminui o risco de erro do operador.