O AWS Lake Formation pode ajudar a lidar com a segurança no data lake. Para os usuários do Amazon S3, é uma integração perfeita que permite estabelecer políticas de segurança granulares em seus dados. O AWS Lake Formation oferece três recursos fundamentais:

1. Criação de data lakes rapidamente: isso significa dias, não meses. Você pode transferir, armazenar, atualizar e catalogar seus dados de maneira mais eficiente, além de organizar e otimizar automaticamente suas informações.

2. Simplifique o gerenciamento de segurança: é possível definir e aplicar centralmente políticas de segurança, governança e auditoria.

3. Facilite a descoberta e o compartilhamento de dados: catalogar todos os ativos de dados da sua empresa e compartilhar conjuntos de dados entre os usuários de forma simples.

Se você está atualmente usando o AWS S3 ou planejando usar, recomendamos considerar o AWS Lake Formation como uma maneira fácil de implementar políticas de segurança no seu data lake. Como parte do seu stack, você também precisará de um motor de consulta que permita obter análises no seu data lake. O motor mais popular para fazer isso é o Presto, um motor de consulta SQL de código aberto desenvolvido para o data lake.

Facilitamos a introdução a este stack: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. Oferecemos SaaS para Presto com integrações prontas com S3 e Lake Formation, para que você possa ter um stack completo de análise de data lake em funcionamento em questão de horas.