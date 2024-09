O que é combate à lavagem de dinheiro?

Embora a lavagem de dinheiro seja um crime internacional, muitas regras são locais e, às vezes, podem entrar em conflito com as políticas federais, o que dificulta a conformidade das instituições financeiras com as regras e as regulamentações. Alguns bancos até decidiram suspender os serviços em países que dificultam a conformidade ou têm a reputação de facilitar a lavagem de dinheiro.

Ferramentas e softwares de inteligência artificial (IA) aprimoraram o processo geral de detecção de comportamentos criminosos. Por exemplo, é possível usar a IA e a automação robótica de processos (RPA) para executar análises estatísticas em dados não estruturados, encontrando casos de alto risco e eliminando sinais falsos devido a dados redundantes. A IA também utiliza processamento de linguagem natural (PNL) para detectar mudanças no comportamento do usuário e combina esses dados com informações contextuais, melhorando a capacidade das instituições bancárias de “conhecer seu cliente”.

Embora as ferramentas de IA tenham aprimorado a detecção de lavagem de dinheiro, elas não são perfeitas. Esses programas ainda podem sinalizar contas e transações financeiras por engano. À medida que a taxa de adoção aumenta, as instituições financeiras observam redução nas taxas de erro, permitindo que permaneçam em conformidade com as leis e os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro com mais eficiência.