Correndo em círculos: o pequeno bug que conseguiu

Bloco de código 4: FSRegObject::Release pode ser chamado duas vezes a partir de FSRendezvousServer::Close

Em geral, o fato de haver mais desreferências do que referências em um objeto não é a única maneira de ocorrer um uso após liberação. No entanto, neste caso, podemos ter certeza de que se um FSRegObject foi liberado, sua contagem de referência caiu para zero. A última vez que um FSRegObject válido é acessado durante as solicitações IRP IRP_MJ_CLEANUP/CLOSE é em uma chamada para FSRegObject::Release . Portanto, se um uso após liberação for possível, uma chamada para FSRegObject::Release sempre ocorrerá depois que o objeto já tiver sido liberado. Durante a chamada, o objeto será mais uma vez desreferenciado. Por essa razão, contar o número de desreferências é uma boa heurística para encontrar usos após liberações neste caso específico.

A única coisa que restava fazer era rastrear os possíveis estados do programa, anotando quando o objeto era liberado e acessado. Fiz isso emulando mentalmente a lógica do programa durante as solicitações de IRP_MJ_CLEANUP/CLOSE , cada uma começando com as funções de despacho correspondentes (bloco de código 2), para cada um dos casos possíveis.