Trecho de decompilação FSStreamReg::PublishRx

Na descompilação acima, bPagesUnmapped é uma variável booleana que é definida se FSFrameMdl::UnmapPages for chamado. Em caso afirmativo, o deslocamento 0x1a8 do objeto de fluxo é recuperado e, se não for nulo, KeSetEvent é chamado nele.

Esse deslocamento corresponde à memória fora dos limites e aos pontos dentro de um POOL_HEADER, a estrutura de dados que separa as alocações de buffer no pool. Em particular, ele aponta para o campo ProcessBilled, que é usado para armazenar um ponteiro para o objeto _EPROCESS para processo que é "carregado" com a alocação. É usado para contabilizar quantas alocações de pool um processo específico pode ter. Nem todas as alocações de pool são "cobradas" em relação a um processo e aquelas que não têm o campo ProcessBilled definido como NULL no POOL_HEADER. Além disso, o ponteiro EPROCESS armazenado no ProcessBilled é, na verdade, XOR'd com um cookie aleatório, portanto, ProcessBilled não contém um ponteiro válido.

Isso apresenta uma dificuldade, pois os buffers NpFr são carregados para o processo de chamada e, portanto, ProcessBilled é definido. Ao acionar a primitiva de exploração necessária, bPagesUnmapped será definido como TRUE. Se um ponteiro inválido for passado para o KeSetEvent, o sistema falhará. Portanto, é necessário garantir que POOL_HEADER seja para uma alocação não cobrada. Neste ponto, notei que o próprio objeto de registro de contexto (Creg) não está carregado. No entanto, esse objeto não permite controle sobre o conteúdo da memória no deslocamento FSFrameMdl. Portanto, os objetos NpFr e Creg precisam ser pulverizados, mas também precisam ser sequenciados corretamente.