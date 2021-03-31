O que é vRAN?

Essa é a ideia por trás de uma rede de acesso de rádio virtual (vRAN) e a abordagem oposta de uma plataforma de RAN tradicional, que é baseada em hardware proprietário e depende de longos ciclos de vida em operação, desenvolvimento e implementação.

No vídeo a seguir, explicaremos e contrastaremos RAN e vRAN e mostraremos exemplos práticos de aplicação hoje. Você descobrirá por que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) veem o vRAN como um divisor de águas em relação aos seus modelos de negócios e serviços: