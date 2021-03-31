Tags
O que é vRAN?

E se você pudesse movimentar rapidamente os ativos de rede de acesso ao rádio móvel (RAN) de forma remota, de modo que funcionem quando e onde você precisar, tudo dentro de uma arquitetura aberta?

Essa é a ideia por trás de uma rede de acesso de rádio virtual (vRAN) e a abordagem oposta de uma plataforma de RAN tradicional, que é baseada em hardware proprietário e depende de longos ciclos de vida em operação, desenvolvimento e implementação.

No vídeo a seguir, explicaremos e contrastaremos RAN e vRAN e mostraremos exemplos práticos de aplicação hoje. Você descobrirá por que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) veem o vRAN como um divisor de águas em relação aos seus modelos de negócios e serviços:

     

    Explore as principais funcionalidades da vRAN

    • O hardware proprietário e caro é substituído: você desagrega a arquitetura de RAN, agora fornecendo interfaces abertas e um ecossistema no qual muitos fornecedores e provedores de soluções podem inovar. 
    • A vRAN aplica os princípios da network functions virtualization (NFV): as funções de rede RAN são virtualizadas e implementadas em plataformas de nuvem. A vRAN traz os benefícios da nuvem e a capacidade de adotar uma abordagem centrada em plataformas, implementando funções de rede RAN em uma plataforma ágil, escalável e híbrida em hardware comum pronto para uso (COTS). Isso quebra silos e minimiza o CAPEX e OPEX.
    • As funções de rede podem ser implementadas de forma flexível: no contexto do 5G, isso é muito importante para suportar maior densidade de células e dispositivos e uma ampla variedade de casos de uso não limitados às funções de rede física.
    • A vRAN permite a automação da nuvem: o software de automação pode monitorar as principais métricas de desempenho, reequilibrar a carga de trabalho e simplificar a manutenção. Isso ajuda os CTOs a criar tempo para a inovação (ou seja, dedicar mais tempo à inovação).

    Tudo pronto para saber mais?

