No entanto, para muitos de nós, há tarefas repetitivas que precisamos realizar para avançar em nosso dia de trabalho.
É por isso que a automação robótica de processos (RPA) aliada à inteligência artificial (IA) é uma tecnologia de automação tão transformadora. Ela nos libera das tarefas monótonas que nos impedem de realizar trabalhos de maior valor.
Imagine seu dia de trabalho e as tarefas manuais que você precisa realizar regularmente. Como a RPA poderia ajudá-lo? Aqui estão alguns benefícios úteis da RPA que podem inspirar você a adotá-lo em seu ambiente de trabalho. A Gartner prevê que, até 2024, o software de automação substituirá 69% da carga de trabalho de um gerente (link externo a ibm.com).
Imagine um caso de uso centrado em um funcionário da central de atendimento de saúde. A missão principal desse trabalhador é atender reclamações e solicitações de pacientes e garantir a satisfação do cliente, resolvendo problemas da maneira mais precisa e rápida possível. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalhador é obrigado a inserir relatórios de status de chamada em três sistemas diferentes e pesquisar três bancos de dados diferentes para encontrar uma resposta para o paciente em tempo real. Isso pode rapidamente se tornar avassalador.
As ferramentas de RPA são uma ótima solução para essa situação. Um assistente digital impulsionado por IA pode usar bots para automatizar o trabalho de entrada de dados de relatórios de status e as consultas de saúde em segundo plano. Isso permite que a RPA simplifique os fluxos de trabalho para que os associados possam se concentrar em obter resoluções rápidas e, idealmente, experiências mais positivas para os pacientes.
Aqui no Brasil, há um mandato legal que exige que os funcionários acompanhem o tempo de trabalho entrando e saindo pelo menos quatro vezes por dia (início do trabalho, intervalo para almoço, fim do intervalo de almoço, fim do trabalho). Para isso, usamos uma interface de usuário de desktop que exige que você digite a identificação do funcionário no computador. Por que não começar o dia terceirizando essa tarefa para seu assistente digital? Com a RPA, você pode configurar seu robô de software para entrar quando um determinado evento ocorrer (por exemplo, quando o computador for ligado) e configurar um horário de saída com um clique no final do dia. Essa tarefa trivial agora está automatizada, economizando seu tempo e energia, o que aumenta com o tempo.
Talvez você seja responsável pelo trabalho de back-office, como a distribuição das atas de uma reunião gravada para uma audiência ampla. Você pode ter feito anotações durante a reunião ou pode ter esquecido alguns detalhes importantes e precisa ouvir a gravação para escrevê-los. De qualquer forma, isso pode ser um processo demorado.
Com o software de RPA, seu assistente digital pode transcrever e resumir a reunião para você se você programar o bot do software para usar modelos de sumarização de texto de IA e aproveitar o software Natural Language Understanding. E, mesmo que sua ferramenta de reuniões já tenha um recurso de transcrição de gravação, você ainda pode usar a RPA para resumir o texto para você. Isso otimiza significativamente sua produtividade, pois 70% do seu trabalho já está feito. Graças ao poder da automação inteligente, só falta você revisar, afinar e distribuir as atas para que você possa se concentrar em itens mais importantes.
Para muitos de nós, especialmente os do setor de serviços financeiros, realizar pesquisa e criar relatórios é uma das tarefas mais rotineiras e tediosas que enfrentamos. No entanto, eles apresentam outro grande caso de uso da RPA. Por exemplo, relatórios diferentes geralmente têm prazos diferentes. Frequentemente, os dados do relatório devem ser obtidos de sistemas que não se comunicam entre si e, em seguida, preparados em um formato que possa ser facilmente compreendido.
A RPA pode eliminar grande parte desse trabalho desnecessário. Ele pode alimentar dados selecionados para planilhas do Microsoft Excel para automatizar a criação de relatórios ou gráficos, mesmo de sistemas que não exportam para o Excel. Ao implementar a RPA, você pode produzir relatórios com base em dados em diferentes sistemas uma vez por semana, mensalmente ou sempre que necessário. Sua plataforma de automação pode até mesmo configurar processos de negócios com antecedência para reunir os dados necessários para o relatório e analisá-los. Assim, você está livre para concentrar-se em trabalhos que agreguem valor, como tirar conclusões e desenvolver estratégias, em vez de gastar a maior parte do seu tempo somente na criação de relatórios.
Se você ainda não teve experiência prática com soluções de RPA, pode ser incrível ver como um assistente digital pode acelerar sua rotina de trabalho e as operações da sua empresa. Que tal fazer um test drive e começar a transformação digital da sua organização agora mesmo? Basta se cadastrar aqui e experimentar o IBM Robotic Process Automation sem custo por 30 dias.
