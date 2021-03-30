No entanto, para muitos de nós, há tarefas repetitivas que precisamos realizar para avançar em nosso dia de trabalho.

É por isso que a automação robótica de processos (RPA) aliada à inteligência artificial (IA) é uma tecnologia de automação tão transformadora. Ela nos libera das tarefas monótonas que nos impedem de realizar trabalhos de maior valor.

Imagine seu dia de trabalho e as tarefas manuais que você precisa realizar regularmente. Como a RPA poderia ajudá-lo? Aqui estão alguns benefícios úteis da RPA que podem inspirar você a adotá-lo em seu ambiente de trabalho. A Gartner prevê que, até 2024, o software de automação substituirá 69% da carga de trabalho de um gerente (link externo a ibm.com).