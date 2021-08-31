O papel da RPA na automação de processos de TI

A automação permanece no centro de muitos programas de transformação digital atuais. No entanto, a maioria das iniciativas de automação é focada nos negócios, concentrada na melhoria da experiência do cliente, order management, sales, marketing, finance e operações da cadeia de suprimentos.
A transformação digital aumentou a carga das equipes de TI, forçando as empresas a perceberem que a automação de processos de TI é igualmente importante. As qualificações e os recursos de TI estão sobrecarregados e escassos. Muitas organizações eram atormentadas por tarefas de TI manuais e repetitivas excessivas que diminuíam a produtividade. Seguiram-se atrasos inaceitáveis. Além disso, as ferramentas de TI usadas para gerenciar infraestrutura, serviços de infraestrutura, provedores e carga de trabalho geralmente são isoladas, desconectadas e carecem de orquestração quando precisam trabalhar juntas para resolver problemas ou responder a novas oportunidades.
Em resposta, muitas organizações estão modernizando sua infraestrutura de TI e se preparando para acelerar iniciativas de automação de processos em toda a empresa e suas linhas de negócios. Para compreender seus esforços, entrevistamos 566 profissionais de negócios e TI que operam globalmente em diversos setores sobre suas prioridades em gastos com TI. Descobrimos que, entre os entrevistados, 47% disseram que a automação da infraestrutura de TI e 42% disseram que a automação de processos de negócios estão entre suas principais prioridades de gastos com TI.
P. Em que sua organização provavelmente investirá para melhorar as operações de TI ou a prestação de serviços?
A automação de processos de TI apresenta desafios únicos. Os processos de TI podem ser executados em várias plataformas e envolver uma variedade de tecnologias para gerenciar uma vasta gama de recursos físicos e virtuais. Dezenas (e às vezes centenas) de ferramentas de TI podem ser usadas de uma variedade de fornecedores díspar. A maioria não troca dados entre si. As organizações de TI percebem que, ao longo do tempo, selecionaram grandes e diversificados galpões de ferramentas de TI. Na atual era dos negócios digitais hipercompetitiva, essas ferramentas devem trabalhar juntas como cadeias de ferramentas integradas e interoperáveis através das quais os processos de TI podem ser automatizados.
As empresas líderes do setor agora buscam a automação de processos de TI e a integração da cadeia de ferramentas como multiplicadores de forças. Seu objetivo é liberar e estender as habilidades e os recursos de TI existentes para uma gama mais ampla de iniciativas de negócios e TI.
Começa estabelecendo um centro de excelência (CoE) de TI responsável por melhorar e automatizar os processos de TI. Uma das principais tarefas de um CoE de TI é fazer o inventário, documentar e organizar os processos de TI dentro de um framework. Em seguida, gerencia os processos como ativos estratégicos em um documento de portfólio de processos de TI (ou repositório de dados que captura informações sobre o valor e a importância dos processos, sua função nas operações e os recursos de TI táticos que consomem (entre outras informações relevantes). Em seguida, o CoE de TI examina os processos do portfólio usando tecnologias de descoberta de processos que podem visualizar e analisar processos de TI e atividades da força de trabalho de TI para revelar oportunidades de automação. Essas técnicas analíticas baseado em dados fornecem os meios para projetar de forma inteligente automações usando tecnologia de automação robótica de processos (RPA).
A tecnologia de automação robótica de processos (RPA) cria robôs de software (bots) que podem automatizar atividades humanas repetitivas dentro e entre processos de TI. A RPA fornece recursos para automatizar fluxos de dados e processos juntos em um nível granular — por exemplo, formulários do aplicativo e campos de dados — para permitir dados entre aplicações e a integração de processos entre os sistemas de origem e destino. Ela pode usar várias tecnologias de inteligência artificial (IA) para entender dados não estruturados, ajudar a orientar os projetos de automação, permitir que fiquem mais inteligentes à medida que executam e aprimoram as habilidades dos profissionais de TI com meios inteligentes para fazer recomendações, previsões e decisões. Nesse sentido, a RPA pode criar forças de trabalho digitais para aumentar as organizações de TI com habilidades para torná-las mais eficientes e multifacetadas em seus recursos.
As organizações líderes do setor estão buscando a RPA para facilitar a colaboração entre os profissionais de TI a fim de reduzir erros, custos e tempos de ciclo, melhorar o desempenho dos negócios em relação a resultados específicos ou desejados e desempenho em escala. Quando a RPA desempenha um papel central na automação de processos de TI, as organizações de TI podem ser mais eficazes em seus esforços e eficientes na execução de suas tarefas. Isso também dá à organização de TI a capacidade de extrair maior valor de todos os outros investimentos em TI.
