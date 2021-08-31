O papel da RPA na automação de processos de TI

Em resposta, muitas organizações estão modernizando sua infraestrutura de TI e se preparando para acelerar iniciativas de automação de processos em toda a empresa e suas linhas de negócios. Para compreender seus esforços, entrevistamos 566 profissionais de negócios e TI que operam globalmente em diversos setores sobre suas prioridades em gastos com TI. Descobrimos que, entre os entrevistados, 47% disseram que a automação da infraestrutura de TI e 42% disseram que a automação de processos de negócios estão entre suas principais prioridades de gastos com TI.

Principais prioridades de gastos com TI: foco na automação

P. Em que sua organização provavelmente investirá para melhorar as operações de TI ou a prestação de serviços?

A automação de processos de TI apresenta desafios únicos. Os processos de TI podem ser executados em várias plataformas e envolver uma variedade de tecnologias para gerenciar uma vasta gama de recursos físicos e virtuais. Dezenas (e às vezes centenas) de ferramentas de TI podem ser usadas de uma variedade de fornecedores díspar. A maioria não troca dados entre si. As organizações de TI percebem que, ao longo do tempo, selecionaram grandes e diversificados galpões de ferramentas de TI. Na atual era dos negócios digitais hipercompetitiva, essas ferramentas devem trabalhar juntas como cadeias de ferramentas integradas e interoperáveis através das quais os processos de TI podem ser automatizados.



As empresas líderes do setor agora buscam a automação de processos de TI e a integração da cadeia de ferramentas como multiplicadores de forças. Seu objetivo é liberar e estender as habilidades e os recursos de TI existentes para uma gama mais ampla de iniciativas de negócios e TI.