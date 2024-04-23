Liberar todo o potencial do gerenciamento da cadeia de suprimentos tem sido um objetivo para as empresas que buscam eficiência, resiliência e sustentabilidade. Na era da transformação digital, a integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial generativa, traz uma nova era de inovação e otimização. As ferramentas de IA ajudam os usuários a lidar com consultas e resolver alertas usando dados da cadeia de suprimentos, e o processamento de linguagem natural ajuda os analistas a acessar dados de inventário, pedidos e remessas para a tomada de decisão.
Um estudo recente do IBM Institute of Business Value, The CEO’s guide to generative AI: Supply chain, explica como a poderosa combinação de dados e IA transformará as empresas de reativas em proativas. A IA generativa, com sua capacidade de gerar soluções de forma autônoma para problemas complexos, revolucionará todos os aspectos do cenário da cadeia de suprimentos. Da aplicação de forecasting à otimização de rotas, gerenciamento de inventário e mitigação de riscos, as aplicações da IA generativa são ilimitadas.
Veja a seguir algumas maneiras pelas quais a IA generativa está transformando o gerenciamento da cadeia de suprimentos:
A IA generativa ajuda a otimizar as cadeias de suprimentos das empresas para a sustentabilidade, identificando oportunidades para reduzir as emissões de carbono, minimizar o desperdício e promover práticas de fornecimento ético por meio de análise de cenários e algoritmos de otimização. Por exemplo, combinar IA generativa com tecnologias como blockchain ajuda a manter os dados sobre a transformação de material em produto inalterados em diferentes entidades, fornecendo visibilidade clara sobre a origem e a pegada de carbono dos produtos. Isso permite que as empresas comprovem a sustentabilidade para impulsionar a fidelidade do cliente e cumprir os regulamentos.
Os modelos de IA generativa podem gerar continuamente planos de reabastecimento otimizados com base em sinais de demanda em tempo real, prazos de entrega dos fornecedores e níveis de inventário. Isso ajuda a manter níveis ideais de estoque que minimizam os custos de transporte e podem melhorar a satisfação do cliente por meio de cálculos precisos de disponível para promessa (ATP) e otimização de atendimento orientada por IA.
A IA generativa pode analisar dados de desempenho de fornecedores e condições de mercado para identificar riscos e oportunidades potenciais, recomendar fornecedores alternativos e negociar termos favoráveis, aprimorando a gestão de relacionamento com fornecedores.
Os modelos de IA generativa podem simular vários cenários de risco, como interrupções de fornecedores, desastres naturais, eventos climáticos ou até eventos geopolíticos, permitindo que as empresas identifiquem vulnerabilidades proativamente ou reajam a interrupções com agilidade. A modelagem hipotética apoiada por IA ajuda a desenvolver planos de contingência, como realocação de inventário, fornecedores ou centros de distribuição.
Os algoritmos de IA generativa podem otimizar dinamicamente as rotas de transporte com base em fatores como condições de tráfego, previsões meteorológicas e prazos de entrega, reduzindo os custos de transporte e melhorando a eficiência das entregas.
A IA generativa pode analisar dados históricos e tendências do mercado para gerar previsões precisas de demanda, o que ajuda as empresas a otimizar os níveis de inventário e minimizar situações de falta de estoque ou excesso de estoque. Os usuários podem prever resultados analisando rapidamente dados em grande escala e detalhados para cenários hipotéticos em tempo real, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente.
A integração da IA generativa no gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma enorme promessa para as empresas que buscam transformar suas operações. Com o uso da IA generativa, as empresas podem aumentar a eficiência, a resiliência e a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, se manter à frente no dinâmico mercado atual.
