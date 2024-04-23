Tags
Inteligência artificial Operações de negócios

Como a IA generativa vai revolucionar a cadeia de suprimentos

Vista aérea de um trabalhador em armazém movendo um palete de mercadorias com uma empilhadeira

Liberar todo o potencial do gerenciamento da cadeia de suprimentos tem sido um objetivo para as empresas que buscam eficiência, resiliência e sustentabilidade. Na era da transformação digital, a integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial generativa, traz uma nova era de inovação e otimização. As ferramentas de IA ajudam os usuários a lidar com consultas e resolver alertas usando dados da cadeia de suprimentos, e o processamento de linguagem natural ajuda os analistas a acessar dados de inventário, pedidos e remessas para a tomada de decisão.

Um estudo recente do IBM Institute of Business Value, The CEO’s guide to generative AI: Supply chain, explica como a poderosa combinação de dados e IA transformará as empresas de reativas em proativas. A IA generativa, com sua capacidade de gerar soluções de forma autônoma para problemas complexos, revolucionará todos os aspectos do cenário da cadeia de suprimentos. Da aplicação de forecasting à otimização de rotas, gerenciamento de inventário e mitigação de riscos, as aplicações da IA generativa são ilimitadas.

Veja a seguir algumas maneiras pelas quais a IA generativa está transformando o gerenciamento da cadeia de suprimentos:

Boletim informativo do setor

As mais recentes tendências em IA, trazidas a você por especialistas

Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Sustentabilidade

A IA generativa ajuda a otimizar as cadeias de suprimentos das empresas para a sustentabilidade, identificando oportunidades para reduzir as emissões de carbono, minimizar o desperdício e promover práticas de fornecimento ético por meio de análise de cenários e algoritmos de otimização. Por exemplo, combinar IA generativa com tecnologias como blockchain ajuda a manter os dados sobre a transformação de material em produto inalterados em diferentes entidades, fornecendo visibilidade clara sobre a origem e a pegada de carbono dos produtos. Isso permite que as empresas comprovem a sustentabilidade para impulsionar a fidelidade do cliente e cumprir os regulamentos.

AI Academy

A ascensão da IA generativa para negócios

Saiba mais sobre a ascensão histórica da IA generativa e o que isso significa para os negócios.
Acessar o episódio

Gerenciamento de inventário

Os modelos de IA generativa podem gerar continuamente planos de reabastecimento otimizados com base em sinais de demanda em tempo real, prazos de entrega dos fornecedores e níveis de inventário. Isso ajuda a manter níveis ideais de estoque que minimizam os custos de transporte e podem melhorar a satisfação do cliente por meio de cálculos precisos de disponível para promessa (ATP) e otimização de atendimento orientada por IA.

Gerenciamento de relacionamento com fornecedores

A IA generativa pode analisar dados de desempenho de fornecedores e condições de mercado para identificar riscos e oportunidades potenciais, recomendar fornecedores alternativos e negociar termos favoráveis, aprimorando a gestão de relacionamento com fornecedores.

Gerenciamento de risco

Os modelos de IA generativa podem simular vários cenários de risco, como interrupções de fornecedores, desastres naturais, eventos climáticos ou até eventos geopolíticos, permitindo que as empresas identifiquem vulnerabilidades proativamente ou reajam a interrupções com agilidade. A modelagem hipotética apoiada por IA ajuda a desenvolver planos de contingência, como realocação de inventário, fornecedores ou centros de distribuição.

Otimização de rotas

Os algoritmos de IA generativa podem otimizar dinamicamente as rotas de transporte com base em fatores como condições de tráfego, previsões meteorológicas e prazos de entrega, reduzindo os custos de transporte e melhorando a eficiência das entregas.

Previsão de demanda

A IA generativa pode analisar dados históricos e tendências do mercado para gerar previsões precisas de demanda, o que ajuda as empresas a otimizar os níveis de inventário e minimizar situações de falta de estoque ou excesso de estoque. Os usuários podem prever resultados analisando rapidamente dados em grande escala e detalhados para cenários hipotéticos em tempo real, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente.

A integração da IA generativa no gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma enorme promessa para as empresas que buscam transformar suas operações. Com o uso da IA generativa, as empresas podem aumentar a eficiência, a resiliência e a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, se manter à frente no dinâmico mercado atual.

 

Recursos

Guia do CEO sobre IA generativa

Aprenda como os CEOs podem equilibrar o valor que a IA generativa pode criar com o investimento que ela exige e os riscos que ela introduz.
Leve suas habilidades de IA generativa para o próximo nível

Aprenda conceitos fundamentais e desenvolva suas habilidades com laboratórios práticos, cursos, projetos guiados, avaliações e muito mais.
Tenha acesso ao poder da IA generativa + ML

Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Coloque a IA para trabalhar: como gerar ROI com a IA generativa

Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
IA em ação 2024

Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Explore o IBM Granite

O IBM® Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
Como escolher o modelo de base certo

Saiba como selecionar o modelo de base de IA mais adequado para seu caso de uso.
Como prosperar nesta nova era da IA com confiança e convicção

Aprofunde-se nos três elementos críticos de uma estratégia de IA forte: gerar vantagem competitiva, escalar a IA em toda a empresa e avançar na IA confiável.
Soluções relacionadas
IBM watsonx.ai

Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.

 Conheça o watsonx.ai
Soluções de inteligência artificial

Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.

 Explore as soluções de IA
Serviços de IA

Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.

 Explore os serviços de IA
Dê o próximo passo

Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.

 Explore o watsonx.ai Agende uma demonstração em tempo real