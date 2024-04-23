Liberar todo o potencial do gerenciamento da cadeia de suprimentos tem sido um objetivo para as empresas que buscam eficiência, resiliência e sustentabilidade. Na era da transformação digital, a integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial generativa, traz uma nova era de inovação e otimização. As ferramentas de IA ajudam os usuários a lidar com consultas e resolver alertas usando dados da cadeia de suprimentos, e o processamento de linguagem natural ajuda os analistas a acessar dados de inventário, pedidos e remessas para a tomada de decisão.

Um estudo recente do IBM Institute of Business Value, The CEO’s guide to generative AI: Supply chain, explica como a poderosa combinação de dados e IA transformará as empresas de reativas em proativas. A IA generativa, com sua capacidade de gerar soluções de forma autônoma para problemas complexos, revolucionará todos os aspectos do cenário da cadeia de suprimentos. Da aplicação de forecasting à otimização de rotas, gerenciamento de inventário e mitigação de riscos, as aplicações da IA generativa são ilimitadas.

Veja a seguir algumas maneiras pelas quais a IA generativa está transformando o gerenciamento da cadeia de suprimentos: