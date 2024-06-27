Reavaliação do gerenciamento de dados na era da IA generativa

A IA generativa mudou o setor de tecnologia ao introduzir novos riscos para os dados, como vazamento de dados confidenciais por meio de grandes modelos de linguagem (LLMs) e ao aumentar as exigências de órgãos regulatórios e governos. Para navegar por esse ambiente com sucesso, é importante que as organizações analisem os princípios fundamentais do gerenciamento de dados. E garantam que estejam usando uma abordagem sólida para aumentar os grandes modelos de linguagem com dados corporativos/não públicos.
Um bom ponto de partida é a atualização da forma como a organização controla os dados, especialmente no que diz respeito ao seu uso em soluções de IA generativa. Por exemplo:
Os dados empresariais geralmente são complexos, diversos e espalhados por vários repositórios, dificultando a integração às soluções de IA generativa. Essa complexidade é agravada pela necessidade de garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e lidar com lacunas de habilidades na integração de dados e padrões de geração aumentada de recuperação (RAG). Além disso, os dados muitas vezes são uma reflexão tardia no projeto e na implementação das soluções de IA generativa, levando a ineficiências e inconsistências.
Na IBM, desenvolvemos uma abordagem para resolver esses desafios de dados. A fábrica de ingestão de dados de IA generativa da IBM, um serviço gerenciado projetado para lidar com o "problema de dados" da IA e liberar todo o potencial dos dados corporativos para a IA generativa. Nossa arquitetura predefinida e blueprints que podem ser implementados como um serviço gerenciado simplificam e aceleram o processo de integração de dados corporativos às soluções de IA generativa. Abordamos esse problema com o gerenciamento de dados em mente, preparando dados para governança, risco e conformidade desde o início.
Nossos principais recursos incluem:
O serviço é agnóstico, permitindo a implementação em qualquer lugar, e oferece personalização para ambientes de clientes e casos de uso. Com a fábrica de ingestão de dados de IA generativa da IBM®, as empresas podem alcançar vários resultados importantes, incluindo:
Navegar nas complexidades do risco de dados exige uma experiência de funções transversais. Nossa equipe de ex-reguladores, líderes de setores e especialistas em tecnologia da IBM® Consulting estão posicionados de maneira única para lidar com isso com nossos serviços e soluções de consultoria.
