Como os modelos de base podem ajudar a tornar a produção de aço e cimento mais sustentável

As indústrias pesadas, especialmente de cimento, aço e produtos químicos, são as indústrias que mais emitem gases de efeito estufa, contribuindo com 25% das emissões globais de CO2. Elas usam alta temperatura em muitos de seus processos, que é gerada principalmente por combustíveis fósseis. Combater a mudança climática requer a redução das emissões das indústrias pesadas. No entanto, essas indústrias enfrentam enormes desafios para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Substituir equipamentos não é uma rota viável para reduzir as emissões, pois essas indústrias têm uso intenso de capital, com ciclos de vida de ativos superiores a 40 anos. Elas também estão experimentando combustíveis alternativos, o que traz seus próprios desafios de disponibilidade de combustíveis alternativos e a capacidade de gerenciar processos com misturas de combustíveis. O Acordo de Paris sobre mudança climática também determina que essas indústrias precisarão reduzir as emissões anuais em 12% a 16% até 2030. A IA generativa, quando aplicada a processos industriais, pode melhorar o rendimento da produção, reduzir a variabilidade da qualidade e diminuir o consumo específico de energia (reduzindo, assim, os custos operacionais e as emissões).

Maior variabilidade nos processos e operações resulta em maior consumo de energia específica (SEC) e mais emissões. Essa variabilidade vem da inconsistência do material (a matéria-prima vem da terra), das condições climáticas variadas, das condições das máquinas e da incapacidade humana de operar os processos com a máxima eficiência 24 horas por dia, todos os dias da semana. A tecnologia de inteligência artificial pode prever a variabilidade futura nos processos e o impacto resultante no rendimento, na qualidade e no consumo de energia. Por exemplo, digamos que se pudermos prever a qualidade do clínquer com antecedência, seremos capazes de otimizar a energia térmica e a combustão no forno de cimento de tal forma que seja produzido clínquer de qualidade com o mínimo de energia. Essa otimização dos processos reduz o consumo de energia e, por sua vez, reduz a emissão de energia e a emissão do processo.

Os modelos de base tornam a IA mais escalável, consolidando o custo e o esforço do treinamento do modelo em até 70%. O uso mais comum de modelos de base é em aplicações de processamento de linguagem natural (NLP). No entanto, quando adaptados adequadamente, os modelos de base permitem que as organizações modelem com sucesso processos industriais complexos com precisão, criando um digital twin do processo. Esses digital twins capturam relacionamentos multivariados entre variáveis de processo, características do material, requisitos de energia, condições climáticas, ações do operador e qualidade do produto. Com esses digital twins, podemos simular condições operacionais complexas para obter pontos de ajuste operacionais precisos para os "pontos ideais" do processo. Por exemplo, o digital twin do forno de cimento recomendaria o combustível, o ar, a velocidade do forno e a alimentação ideais que minimizam o consumo de energia térmica e ainda produzem clinquer da qualidade certa. Quando esses pontos de ajuste otimizados são aplicados ao processo, observamos melhorias de eficiência e reduções de energia que não eram vistas ou realizadas antes. A melhor eficiência e SEC não se traduzem apenas em valor EBITDA, mas também em redução de emissões de energia e emissões de processo.