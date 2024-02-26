Nos negócios, toda decisão contribui para o resultado final. É por isso que a análise de impacto é crucial — ela prevê as consequências de uma decisão. Como uma decisão afetará os clientes? Stakeholders Vendas?

A linhagem de dados ajuda durante essas investigações. Como a linhagem cria um ambiente em que os relatórios e dados podem ser confiáveis, as equipes podem tomar decisões mais fundamentadas. A linhagem de dados proporciona essa confiabilidade — e muito mais.

Uma área frequentemente negligenciada na análise de impacto é a resiliência de TI. Esse ponto cego ficou aparente em março de 2021, quando a CNA Financial foi atingida por um ataque de ransomware que causou a interrupção generalizada da rede. O e-mail da empresa foi hackeado, os consumidores entraram em pânico e a CNA Financial foi forçada a pagar um resgate recorde de US$ 40 milhões. É aqui que a análise de impacto baseada na linhagem é necessária. Se você tiver uma experiência de ameaça, vai querer estar preparado para combatê-la e saber exatamente quanto de seu negócio será afetado.

A resiliência de TI também é ameaçada por desastres naturais, erros de usuários, falhas de infraestrutura, transições na nuvem e muito mais. Na verdade, 76% das organizações sofreram um incidente durante os últimos dois anos que exigiu um plano de recuperação de desastres de TI.

A maioria das organizações tem dificuldades com a análise de impacto, pois exige recursos significativos quando é feita manualmente. Porém, com a linhagem automatizada do Manta, as organizações financeiras observaram um aumento de até 40% na produtividade das equipes de engenharia após a adoção da linhagem.