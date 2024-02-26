O setor de serviços financeiros está modernizando sua gestão de dados há mais de uma década. No entanto, à medida que nos aproximamos da crise econômica global, a necessidade de uma governança de alto nível se torna cada vez mais urgente. Como bancos, cooperativas de crédito e consultores financeiros conseguem acompanhar regulamentações exigentes enquanto enfrentam orçamentos restritos e maior rotatividade de funcionários?
A resposta é a linhagem de dados. Reunimos seis principais motivos pelos quais as organizações financeiras estão recorrendo a plataformas de linhagem como o Manta para obter o controle de seus dados.
Nos negócios, toda decisão contribui para o resultado final. É por isso que a análise de impacto é crucial — ela prevê as consequências de uma decisão. Como uma decisão afetará os clientes? Stakeholders Vendas?
A linhagem de dados ajuda durante essas investigações. Como a linhagem cria um ambiente em que os relatórios e dados podem ser confiáveis, as equipes podem tomar decisões mais fundamentadas. A linhagem de dados proporciona essa confiabilidade — e muito mais.
Uma área frequentemente negligenciada na análise de impacto é a resiliência de TI. Esse ponto cego ficou aparente em março de 2021, quando a CNA Financial foi atingida por um ataque de ransomware que causou a interrupção generalizada da rede. O e-mail da empresa foi hackeado, os consumidores entraram em pânico e a CNA Financial foi forçada a pagar um resgate recorde de US$ 40 milhões. É aqui que a análise de impacto baseada na linhagem é necessária. Se você tiver uma experiência de ameaça, vai querer estar preparado para combatê-la e saber exatamente quanto de seu negócio será afetado.
A resiliência de TI também é ameaçada por desastres naturais, erros de usuários, falhas de infraestrutura, transições na nuvem e muito mais. Na verdade, 76% das organizações sofreram um incidente durante os últimos dois anos que exigiu um plano de recuperação de desastres de TI.
A maioria das organizações tem dificuldades com a análise de impacto, pois exige recursos significativos quando é feita manualmente. Porém, com a linhagem automatizada do Manta, as organizações financeiras observaram um aumento de até 40% na produtividade das equipes de engenharia após a adoção da linhagem.
Conforme discutido acima, existem inúmeras ameaças aos resultados da sua organização. Seja um ataque de ransomware bem-sucedido ou uma migração para a nuvem mal planejada, detectar o problema antes que ele possa causar estragos é sempre menos caro.
É por isso que a observabilidade do pipeline de dados é tão importante. Ele não apenas protege sua organização, mas também seus clientes que confiam em você com seu dinheiro.
A linhagem de dados expande o escopo de sua observabilidade de dados para incluir infraestrutura de processamento de dados ou pipelines de dados, além dos próprios dados. Com essa observabilidade expandida, incidentes podem ser evitados na fase de projeto ou identificados na fase de implementação e testes para reduzir custos de manutenção e alcançar maior produtividade.
Os clientes do Manta que criaram uma linhagem completa conseguiram rastrear problemas relacionados a dados até a origem 90% mais rápido em comparação com a abordagem manual anterior. Isso significa que as equipes responsáveis por sistemas específicos podem fazer correções em qualquer problema em questão de minutos, de acordo com a pesquisa do Manta.
O espaço financeiro é altamente regulamentado. As instituições devem cumprir regulamentações como Basileia III, SOC 2, FACT, BSA/AML e CECL.
Todas essas regulamentações exigem o acompanhamento preciso dos dados. Sua organização precisa ser capaz de responder:
A linhagem de dados ajuda você a responder a essas perguntas criando visualizações altamente detalhadas de seus fluxos de dados. Você pode usar esses relatórios para rastrear e relatar seus dados com precisão, a fim de garantir a conformidade regulatória.
A McKinsey prevê que US$ 8 em cada US$ 10 para hospedagem de TI serão direcionados para a nuvem até 2024. No espaço financeiro, 40% dos bancos e 41% das cooperativas de crédito já implementaram tecnologias em nuvem.
No entanto, se você já esteve envolvido na migração de um sistema de dados, sabe a complexidade do processo. Espera-se que aproximadamente US$ 100 bilhões em financiamento da nuvem sejam desperdiçados nos próximos três anos, e a maioria das empresas cita os custos relacionados à migração como um grande inibidor para a adoção da nuvem. O processo é tão complexo (e caro) porque cada sistema consiste em milhares ou milhões de partes interconectadas que são impossíveis de migrar tudo em uma única etapa.
Dividir o sistema em partes menores de objetos (relatórios, tabelas, fluxos de trabalho etc.) pode torná-lo mais gerenciável, mas representa outro desafio: como migrar uma parte sem prejudicar a outra. Como você sabe quais partes podem ser agrupadas para minimizar o número de dependências externas?
Com a linhagem de dados, todos os objetos do sistema migrado são mapeados, e as dependências são documentadas. Os clientes do Manta usaram a linhagem de dados para concluir seus projetos de migração 40% mais rápido com 30% menos recursos.
Engenheiros de dados, desenvolvedores e cientistas de dados continuam sendo funções em rápido crescimento e difíceis de preencher na tecnologia. A escassez de talentos em engenharia de dados passou de um problema para uma crise, agravada pela crescente complexidade dos sistemas de dados. A última coisa que você quer é sobrecarregar continuamente seus valiosos engenheiros de dados com tarefas rotineiras, manuais (e frustrantes), como buscar incidentes de dados, avaliar os impactos de mudanças planejadas ou responder repetidas vezes às mesmas perguntas sobre a origem dos registros de dados.
A linhagem de dados pode ajudar a automatizar tarefas rotineiras e possibilitar o autoatendimento sempre que possível, permitindo que cientistas de dados e outros stakeholders recuperem informações atualizadas de linhagem de dados e origem de dados por conta própria, sempre que precisarem. Um mapa detalhado da linhagem de dados também permite uma integração mais rápida de engenheiros de dados, integrando engenheiros novos ou menos experientes à função sem afetar a estabilidade e a confiabilidade do ambiente de dados.
A gestão de dados não é novidade, especialmente no mundo financeiro. O Comitê da Basileia lançou a BCBS 239 já em 2013. O objetivo da regulamentação era fortalecer os recursos de agregação e emissão de relatórios relacionados ao risco dos bancos, aumentando a confiança nos dados.
Desenvolvedores de relatórios, cientistas de dados e cidadãos de dados precisam de dados em que possam confiar para Tomada de decisão precisa, oportuna e confiante. Porém, no ambiente de dados complexo de hoje, você está lidando com servidores e infraestrutura dispersos, resultando em fontes díspares de dados e inúmeras dependências de dados. Você precisa de uma visão geral completa de todas as suas fontes de dados para ver como elas se movem pela Organização, entender todos os pontos de contato e como interagem entre si. Você só pode confiar completamente em seus dados quando tem um entendimento completo deles.
A linhagem de dados fornece uma visão geral abrangente de todos os fluxos, fontes, transformações e dependências de seus dados. Você garantirá relatórios precisos, verá como os cálculos importantes foram feitos e ganhará confiança em seu framework e estratégia de gerenciamento de dados.
O Manta ajudou dezenas de clientes do setor financeiro a perceber os benefícios da linhagem de dados. Trazemos inteligência para o gerenciamento de metadados, fornecendo uma solução automatizada que ajuda você a impulsionar a produtividade, ganhar confiança em seus dados e acelerar a transformação digital.
A plataforma Manta inclui funcionalidades exclusivas para aproveitar ao máximo o valor de sua linhagem, com mais de 40 scanners totalmente automatizados prontos para uso. Além disso, o Manta trabalha em conjunto com os catálogos de dados mais populares; nossa plataforma se integra a catálogos como Collibra, Informatica, Alation e muitos outros.
Não fique esperando. Aproveite os benefícios da linhagem de dados automatizada hoje mesmo.
