A história da unidade central de processamento (CPU)

A função da CPU usa um tipo de ciclo de comando repetido administrado pela unidade de controle em conjunto com o relógio do computador, que fornece assistência na sincronização.

O trabalho que uma CPU realiza ocorre de acordo com um ciclo estabelecido (chamado ciclo de instruções da CPU). O ciclo de instruções da CPU designa um certo número de repetições, e esse é o número de vezes que as instruções computacionais básicas serão repetidas, conforme permitido pela capacidade de processamento desse computador.

As instruções computacionais básicas incluem as seguintes:

Busca: as buscas ocorrem sempre que os dados são recuperados da memória.

Decodificação: o decodificador dentro da CPU traduz instruções binárias em sinais elétricos que interagem com outras partes da CPU.

Execução: a execução ocorre quando os computadores interpretam e executam o conjunto de instruções de um programa de computador.

Com alguns ajustes básicos, o relógio do computador dentro de uma CPU pode ser manipulado para manter o tempo mais rápido do que o normal. Alguns usuários fazem isso para que o computador opere em velocidades mais altas. No entanto, essa prática ("overcloking") não é aconselhável, pois pode fazer com que as peças do computador se desgastem mais rápido do que o normal e pode até mesmo violar as garantias do fabricante da CPU.

Os estilos de processamento também estão sujeitos a ajustes. Uma maneira de manipular isso é implementando o pipeline de instruções, que busca incutir paralelismo no nível de instrução em um único processador. O objetivo do pipelining é manter todas as partes do processador envolvidas, dividindo as instruções de entrada do computador e distribuindo-as uniformemente entre as unidades do processador. As instruções são divididas em conjuntos menores de instruções ou etapas.

Outro método para obter paralelismo em nível de instrução dentro de um único processador é utilizar uma CPU chamada de processador superescalar. Embora os processadores escalares possam executar no máximo uma instrução por ciclo de relógio, não há um limite para quantas instruções podem ser enviadas por um processador superescalar. Ele envia múltiplas instruções para várias unidades de execução do processador, aumentando assim o rendimento.